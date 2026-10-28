Mediaset anuncia especiales de 'Horizonte' y 'Todo es mentira', con distintos horarios de emisión en la programación de Cuatro hoy

Mediaset, al igual que Atresmedia y RTVE, se ha movilizado de urgencia para adaptar la programación de sus principales canales a la actualidad informativa, con la nueva catástrofe ferroviaria que ha sacudido a nuestro país. Y entre los cambios, el grupo ha anunciado especiales de 'Todo es mentira' con Risto Mejide y de 'Horizonte' con Iker Jiménez en Cuatro.

La cadena, que ha dedicado toda la emisión de 'En boca de todos' con Nacho Abad a informar del siniestro que se ha producido en Toledo y que ha dejado decenas de víctimas, ha determinado alargar dos de sus espacios troncales de la parrilla regular y modificar sustancialmente sus horarios de emisión.

Tras 'Noticias Cuatro 1', con Alba Lago a los mandos, 'Todo es Mentira', con Risto Mejide y Laila Jiménez al frente, arrancará con una cobertura minuciosa desde la zona cero que se extenderá hasta las 20:00 horas. Un cambio en la duración, que ganará una hora más, que supondrá la retirada total del concurso 'Lo sabe, no lo sabe' de Xuso Jones.

A partir de entonces (20:00h.) el formato de actualidad, en el que se seguirá el minuto a minuto de la nueva tragedia en la alta velocidad, dará paso a la segunda edición de 'Noticias Cuatro' que presentan Diego Losada y Mónica Sanz, volcados también con la información desde los principales puntos de interés informativo.

Más tarde, desde las 21:10 horas, comenzará una entrega extraordinaria de 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter que se prolongará hasta bien entrada la madrugada. Concretamente se alargará hasta las 01:00 h. según se indica en la guía de programación. Así, 'El Blockbuster' se queda sin emisión.

El espacio nocturno realizado por Mediaset en colaboración con Alma Producciones añadirá dos horas más a lo habitual para informar y analizar lo ocurrido en la que es la segunda tragedia en el AVE en España en apenas diez meses.

Así queda la parrilla de Cuatro este miércoles: