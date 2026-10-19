Mediaset anuncia el nuevo proyecto de Cuatro con Risto Mejide, que salta a otra franja y horario con 'Horizonte' como telonero

Hace solo unos días Mediaset sorprendía al anunciar la puesta en marcha de 'El comité', un nuevo programa de actualidad y debate para su prime time con Risto Mejide. Un formato con el que el grupo sigue demostrando su apuesta por este tipo de contenidos tras los buenos resultados que cosechan tanto 'En boca de todos', 'Todo es mentira' y 'Horizonte' en su day time diario como 'Código 10' en prime time.

Después de esta confirmación oficial, Mediaset ha empezado a promocionar 'El comité' de cara a su próximo estreno en un prime time de Cuatro. Todo apunta a que el formato producido por Vodevil TV verá la luz en la noche de los miércoles, pues es el único hueco que tiene vacío actualmente la cadena. Lo que sí está 100% confirmado es que hará tándem con el 'Horizonte' de Iker Jiménez y Carmen Porter, que actuará de telonero.

En este primer spot, Cuatro recalca tres de las características que definen 'El comité' después de ironizar con que la audiencia estará "decepcionada" al ver cómo Risto Mejide suma un nuevo programa a su espalda y vuelve al prime time de la cadena de Mediaset con este spin-off de una de las secciones de 'Todo es mentira'.

Según la promo, 'El comité' ofrecerá "un análisis semanal de la actualidad" y lo hará en "horario de máxima audiencia". Además, no duda en advertir que solo invitará a "expertos" y "gente que sabe de lo que habla" como dardo a aquellos otros formatos que cuentan con los llamados 'todólogos' que opinan y hablan de todo tengan o no información y preparación para ello.

Así es 'El comité', el nuevo programa de Risto Mejide

Cada entrega del programa, producido en colaboración con Vodevil, comenzará con un editorial de Risto Mejide, que avanzará a continuación los principales asuntos de la noche, planteará preguntas, confrontará posiciones y presidirá el comité de expertos formado por un núcleo estable de especialistas al que se sumarán nuevas figuras en función de los temas abordados.

Políticos, economistas, científicos, diplomáticos, expertos en relaciones internacionales, jueces, militares y periodistas de investigación, entre otros perfiles, aportarán datos, conocimientos, contexto y capacidad de anticipación. Para presentar el programa, Risto Mejide contará con la ayuda de Bea Márquez, hasta ahora reportera del programa diario de actualidad 'Ancha es Castilla-La Mancha', de Castilla-La Mancha Media, que dará paso a los diferentes contenidos.

Asimismo, 'El Comité' contará con un equipo de reporteros que aportarán información obtenida sobre el terreno a través de trabajos de investigación, conexiones en directo, testimonios y declaraciones de los protagonistas.