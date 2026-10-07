Mediaset anuncia a los dos moderadores del cara a cara propuesto a Sánchez y Feijóo y su estrategia de emisión

Después de que Mediaset fuera el primer grupo en mover ficha y anunciar en sus informativos la propuesta que habían trasladado al PSOE y al PP para organizar un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ante el adelanto electoral; ahora el grupo audiovisual ha desgranado su propuesta y quiénes serían los moderadores de dicho debate.

Así, este miércoles, 'Informativos Telecinco' ha avanzado algunos de los detalles sobre la oferta que ha realizado el grupo de comunicación a los dos partidos más importantes de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, después de que RTVE y Atresmedia enviaran sendos comunicados con sus propuestas de debates para estos comicios.

En este sentido, Isabel Jiménez ha explicado que el cara a cara de Mediaset se emitiría en simulcast en Telecinco y en Cuatro y, por ello, los moderadores elegidos son Carlos Franganillo y Alba Lago como representantes de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' respectivamente.

Cabe recordar que Carlos Franganillo es el director de 'Informativos Telecinco' y además se encarga de conducir la segunda edición del informativo de la cadena principal de Mediaset junto a Ángeles Blanco. Por su parte, Alba Lago presenta cada día 'Noticias Cuatro 14h' con gran éxito de audiencia.

La gran diferencia de Mediaset con sus rivales es que el grupo con sede en Fuencarral no ha querido poner una fecha cerrada para que sean los partidos políticos los que acuerden el día en el que se realizaría el cara a cara. "Mediaset no ha querido condicionar la fecha de emisión ni la duración para facilitar ese acuerdo", ha recalcado Isabel Jiménez.

Mediaset da más detalles sobre su propuesta de 'cara a cara' ofrecida a @sanchezcastejon y @NunezFeijoo ante la cita electoral: emitido en simultáneo en Telecinco y Cuatro y moderado por @cfranganillo y @alagodiaz pic.twitter.com/c7733HmQOh — Informativos Telecinco (@informativost5) October 7, 2026

De esta manera, Mediaset se desliga de la guerra de fechas que han cerrado RTVE y Atresmedia. El grupo de Antena 3 y La Sexta ha propuesto, por un lado, la celebración de un cara a cara entre los líderes del PSOE y el PP para el 23 de noviembre. Asimismo, también ofrece la realización de un debate a cuatro con los candidatos de las principales formaciones que concurran a las urnas para el 18 de noviembre.

Por su parte, RTVE ha planteado tres tipos de debate a los partidos políticos. Por una parte, un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo previsto para el martes 17 de noviembre. Después, el mismo lunes 23 de noviembre que ha escogido Atresmedia para uno de los suyos, la cadena pública fija esta fecha para un debate a ocho con los portavoces de todos los grupos: PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Asimismo, también propone otro debate a cuatro para el jueves 26 de noviembre, tres días antes de que los españoles acudan a las urnas.