Mediaset adopta medidas con 'Rueda la Letra' y levanta sus emisiones en la parrilla del fin de semana de Telecinco

Ha pasado un mes y medio desde que Telecinco estrenó 'Rueda la letra' y el concurso que recupera 'El Rosco' como prueba principal tras su guerra con 'Pasapalabra' sigue sin hacerse un hueco en la programación de tarde de la cadena. Tampoco su intento de conquistar a más público en su emisión de los fines de semana ha surtido el efecto esperado por la cadena.

Por ello, Mediaset ha decidido tirar la toalla y retirar 'Rueda la letra' de la programación de los fines de semana según ha avanzado Poco Pasa TV. Será a partir del sábado 31 de octubre cuando el concurso de Carlos Sobera dejará su hueco a última hora de la tarde de los sábados y domingos y 'Fiesta' volverá a ampliar su duración hasta las 21:00 horas.

A partir de noviembre, 'Rueda la letra' se emitirá únicamente en las tardes de lunes a viernes a las 19:00 horas justo después de 'El diario de Jorge' y antes de dar paso a '¡Allá tú!', que poco a poco se ha consolidado en su franja de emisión frente al todopoderoso 'Pasapalabra'.

Cabe resaltar, que según la citada cuenta, la continuidad de 'Rueda la letra' en la parrilla diaria de Telecinco está garantizada hasta el 24 de noviembre. Esa es la fecha en la que se emitirán todas las entregas pactadas con Bulldog TV. Queda por ver si Mediaset decide renovar el concurso y seguir grabando nuevas entregas o si retira definitivamente el concurso tras no alcanzar los resultados esperados.

De esta forma, como decimos con la supresión de 'Rueda la letra' en el fin de semana, 'Fiesta' retomará su duración habitual de 16:00 a 21:00 horas después de que en los últimos meses haya vivido grandes vaivenes en su duración por la presencia primero de 'Allá tú' los sábados y domingos y posteriormente del estreno de 'El show de Paz', que obligó a la cadena a recortar el magacín de Emma García de cinco a tres horas.

Esta determinación llega después de que este fin de semana, 'Rueda la letra' no haya pasado del 6,9% y 617.000 espectadores el sábado mientras que el domingo subió al 7,7% y 803.000 espectadores. Hay que decir que en sus 12 entregas emitidas en sábados y domingos, el concurso no ha alcanzado el 9% de audiencia y ha obtenido una media del 7,4%.

Por otro lado, según Poco Pasa TV, la retirada de 'Rueda la letra' de los fines de semana no será el único cambio que prepara Mediaset para las próximas semanas. Así, adelantan que la cadena tiene previstos más movimientos en su programación, aunque algunos de ellos tendrán que esperar unas semanas.