Matías Prats y Franganillo saltan al 'Telediario' de RTVE, que acoge la vuelta de Ana Blanco, Iñaki Gabilondo y Piqueras por un evento especial

RTVE cumple su 70 aniversario este mes de octubre. Por ello, el próximo jueves 15 y el lunes 19 los servicios informativos de RTVE lo conmemorarán con dos ediciones del 'Telediario' especiales que traerán de vuelta a la pantalla de La 1 y al plató a periodistas y presentadores históricos que fueron pioneros en la televisión y que forman parte de la historia del ente público.

El especial, que es una idea original de Carlos del Amor, también a cargo de la dirección, dará lugar a una circunstancia muy relevante y singular: Carlos Franganillo, Matías Prats, Iñaki Gabilondo, Ana Blanco, Pedro Piqueras, Olga Viza, María Escario, Manuel Campo Vidal y Paco Montesdeoca volverán al 'Telediario' por un día. Televisivamente hablando, asistiremos a un acontecimiento histórico.

Homenaje a la pequeña pantalla y al periodismo más aclamado de nuestro país, la segunda edición del informativo de Pepa Bueno se transformará el lunes 19 de octubre en una entrega nunca vista hasta ahora que llevará por título 'El Telediario de nuestras vidas'. Será entonces cuando quienes un día fueron presentadores de la casa en distintas épocas, rostros míticos de la historia de la TV en España como los antes citados, presentarán algunas de las noticias más destacadas de estas siete décadas de recorrido en antena.

Así, Ana Blanco retornará al plató que pisó durante media vida cuatro años después de su adiós en 2022. En el caso particular de Carlos Franganillo o Matías Prats, que siguen en activo en la competencia (Telecinco y Antena 3 respectivamente), volverán a los estudios de Torrespaña, una de las sedes de la Corporación, gracias también "a la generosidad de Atresmedia y Mediaset", tal y como ha puntualizado RTVE como señal de gratitud.

🔹 '70 años juntos' - jueves 15 de octubre - y 'El Telediario de nuestras vidas' - lunes 19 de octubre -, ediciones especiales de los @telediario_tve en el aniversario de TVE. Un homenaje a los pioneros de la televisión 🔹https://t.co/ieXQ9oSGsD#70AñosTVE pic.twitter.com/HiWWsuAAn9 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 7, 2026

Por otro lado, antes, el jueves 15 de octubre, el 'Telediario 1' también emitirá una edición especial con Alejandra Herranz desde Robledillo de la Jara, un pueblo de 80 habitantes situado en la sierra norte de Madrid. La elección del lugar tiene un fuerte valor simbólico, ya que la plaza del Ayuntamiento se llama ‘Plaza de Televisión Española’. Un nombre que se remonta a los inicios de TVE. Gracias al programa ‘Destino TV’, el pueblo tuvo su primer televisor. En señal de agradecimiento, pusieron el nombre de Televisión Española a su plaza mayor, denominación que todavía conserva.

Por eso, Robledillo de la Jara será el punto de partida para recordar esas siete décadas de 'Telediarios'. En su plaza, y con sus habitantes como público, realizará una emisión en directo muy especial, con guiños a aquellos orígenes, a aquella televisión en blanco y negro que transformó la sociedad. En esos años de finales de los 50 y principios de los 60, los habitantes de Robledillo, como los de otros pueblos y ciudades de nuestro país, se reunían en torno a ella para ver juntos la programación de TVE.

Todo el informativo se hará en directo desde esa emblemática localización. Presentado, como decimos, por Alejandra Herranz, también la información del tiempo y la de los deportes se trasladarán hasta Robledillo; con un guiño, por ejemplo, a la rudimentaria forma de ofrecer la previsión meteorológica en aquellos orígenes.

En la parte musical, contará con la participación de la Orquesta y Coro de RTVE, que interpretará sintonías antiguas. Además, el 'Telediario 1' buceará en el archivo de televisión más importante de este país, el Archivo RTVE, para rememorar los primeros pasos en los informativos, pero también en la ficción, con series icónicas como 'Verano Azul' o 'Cañas y Barro' o el teatro de Estudio 1.