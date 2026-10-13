'MasterChef Celebrity Legends' rompe a todos con el adiós de su concursante veterana tras una amenaza de abandono en TVE

TVE ha emitido este lunes una nueva entrega de 'MasterChef Celebrity Legends' tras la expulsión de Mala Rodríguez la semana pasada. En esta ocasión, La 1 ha adelantado el comienzo de la gala aprovechando la ausencia de 'La Revuelta' por el festivo tras un pequeño previo.

Nada más entrar, las cocinas se teñían de verde para acercar a los aspirantes al Plant Forward, una tendencia culinaria que prioriza los alimentos de origen vegetal y reduce el protagonismo de la proteína animal. Los concursantes tenían que elaborar un plato 100 % sostenible con los productos que se encontraban en las Cajas Misteriosas verdes.El chef Andrés Benítez les daba las claves para poner en práctica esta filosofía culinaria.

Por si fuera poco, el reto tenía además una importante recompensa: el pin verde, que permitirá su propietario disponer de 20 minutos extra en una prueba de eliminación y entrar en el supermercado tantas veces como quiera. Se trata de un pin completamente nuevo después del pin de la inmunidad que ganó Santiago Segura la semana pasada y del pin de la inmunidad infiel que Paz Vega ha conseguido arrebatar a Juan Betancourt después de que el modelo ya se lo quitara a María Escoté hace siete días.

Tras la cata, los jueces de 'MasterChef Celebrity Legends' seleccionaban a María Escoté, Paz Vega, David Bustamante, Marina Rivers y Juan Betancourt como los mejores de la prueba. Y de todos ellos el mejor era el cantante que se ha llevado así el pin verde tras conseguir un plato prácticamente perfecto.

¡Felicidades! @David_Busta consigue el pin verde gracias a su súper plato de hoy #MCCLegends pic.twitter.com/2cA1mzlF1w — MasterChef (@MasterChef_es) October 12, 2026

El equipo azul gana la prueba por equipos de 'MasterChef Celebrity Legends'

Después, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends' han viajado hasta Ronda en Málaga para enfrentarse a una nueva prueba por equipos en almazara El Toro, una singular construcción integrada en un cortijo tradicional del siglo XIX y diseñada con una propuesta vanguardista por el prestigioso diseñador francés Philippe Starck.

Como era de esperar, la prueba ha tenido como hilo conductor el aceite. En este reto, los dos equipos han tenido que elaborar un menú diseñado por el cocinero malagueño Dani Carnero, que cuenta con una estrella Michelin. En cada una de las elaboraciones, tenían que utilizar una variedad de aceite diferente.

En este caso, todos los concursantes votaban a Paz Vega como una de las capitanas mientras que David Bustamante al ser el mejor de la prueba anterior era el otro capitán. Ambos han podido elegir con qué compañeros querían cocinar y el cantante ha podido seleccionar además qué platos tenía que cocinar su equipo. Eso sí, los capitanes han tenido un hándicap y es que no han podido participar en el cocinado hasta prácticamente el final. Mientras han tenido que pelearse para ir dando instrucciones a sus compañeros desde lo alto de un olivo.

Mientras el equipo azul ha logrado sacar adelante sus dos platos con mayor o menor éxito, el equipo rojo de Paz Vega se ha encontrado con grandes problemas. Tan solo Florentino Fernández ha sido felicitado por haber sido el mejor al encargarse de limpiar los salmonetes y hacerlo prácticamente perfecto. Mientras que el postre ha sido un auténtico desastre después de que la capitana dejara sola a Marina Rivers y le diera mal las indicaciones. Tras ello, el equipo azul ha sido seleccionado como el mejor librándose de la prueba de eliminación. Además Juan Betancourt era nombrado el mejor y se ha podido llevar 4.000 euros para donar a la ONG que ha querido.

Bibiana Fernández remonta tras tirar la toalla y se despide de 'MasterChef Celebrity Legends'

Posteriormente, los delantales negros han tenido que enfrentarse a un reto a la altura del cine de acción y de una película de espías. En esta prueba, han tenido que replicar una espectacular creación del maestro chocolatero mexicano Álex Madrigal. Pero para hacerlo han tenido que llevar a cabo su propia 'Misión imposible' y conseguir tanto los ingredientes como los electrodomésticos necesarios para cocinar.

Para ello, disponían de solo tres minutos para superar un recorrido de láseres sin tocarlos. Todos han sacado adelante el reto salvo Bibiana Fernández que ha tenido que sustituir la harina y la mantequilla por otros ingredientes en el supermercado. Poco después, la actriz se ha desesperado al ver que era incapaz de poder sacar adelante el plato y abandonaba las cocinas tirando la toalla. "Me quiero ir, no lo quiero hacer", ha aseverado. "Chicos de verdad Bibiana, hay que animarla", han solicitado tanto Marina Rivers como Paz Vega a sus compañeros de la galería.

"Hay un momento en el que la cabeza no funciona y vas atabalada", ha confesado después Bibiana Fernández. Pese a todo, poco después la actriz y colaboradora de 'Vamos a ver' ha decidido volver a las cocinas y tratar de sacar adelante la tarta. "Estoy muy estresada pero vamos a intentar sacarlo adelante y sino siempre será un recuerdo bonito el haber estado aquí", ha reconocido a Pepe Rodríguez, Álex Madrigal y Daniel Illescas, ex aspirante de 'MasterChef Celebrity 8' que ha visitado de nuevo las cocinas.

Finalmente, Bibiana Fernández conseguía sacar adelante su tarta y presentarla ante los jueces. "Tuviste que tomarte un respiro, volviste y te vi focalizando y queriendo hacer. Me quedo con la voluntad, las ganas y el esfuerzo, lo normal es que no hubiese nada y ahí hay un pastel", le ha dicho Pepe Rodríguez. "Yo me quedo con el mérito que tiene haber presentado esto después del cocinado que has tenido. Has hecho mucho más", ha sentenciado Marta Sanahuja. "Qué mérito tiene de verdad. Lo has hecho todo, hay defectillo pero era muy difícil remontar este partido", ha añadido Jordi Cruz.

Tras la valoración, los jueces de 'MasterChef Celebrity Legends' han tenido muy claro el resultado de esta sexta entrega al anunciar que la concursante que no continuaba en las cocinas era Bibiana Fernández. "Dice un refrán que una señora siempre sabe cuando tiene que abandonar una fiesta y esta fiesta se me había acabado. Es una fiesta porque realmente es un regalo de compañeros, de equipo y de todos los que formamos parte de este espectáculo que es 'MasterChef'", ha reconocido la actriz mientras todos sus compañeros estaban rotos sobre todo Anabel Alonso, la otra mitad de las blondies y las retales.

Hoy despedimos a Bibiana de las cocinas de #MCCLegends 😢 pic.twitter.com/KFTGDm1CTG — MasterChef (@MasterChef_es) October 12, 2026

"Esto es como los campamentos. Os voy a echar mucho de menos, os deseo lo mejor, os quiero. He tenido mucha fortuna en las dos veces que he venido a 'MasterChef' porque he tenido muy buenos compañeros. La vida siempre me hace regalos. Me voy feliz, agradecida y muy contenta de estar en esta casa", ha añadido. Mientras todos sus compañeros le han dado las gracias por ser como es y han mostrado su tristeza por tener que decirla adiós. "No es fin, es punto y seguido", ha concluido.