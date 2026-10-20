'MasterChef Celebrity Legends' dice adiós a la concursante más repetidora en su séptima semana en TVE

Tras adelantar su horario la semana pasada por la ausencia de 'La Revuelta', 'MasterChef Celebrity Legends' ha regresado este lunes a su hora habitual con su sétima entrega. Después de decir adiós a Bibiana Fernández la semana pasada, esta vez ha tocado decir adiós a la otra mitad de Las Retales y las Blondies.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes han tenido que demostrar cuánto se conocen entre ellos y adivinar a quién correspondía cada secreto. Como han sido los dos últimos en llegar a la final, David Bustamante y Edu Soto han contado con una gran ventaja: poder elegir los diez ingredientes con los que tenían que cocinar tanto ellos como sus compañeros. Con ellos han tenido que elaborar un plato libre usando la técnica del marinado.

Después del cocinado, los jueces y Eduardo Casanova han podido probar todos los platos. Y tras ello, no han dudado en seleccionar a los cuatro mejores concursantes: Florentino Fernández, Santiago Segura, Juan Betancourt y Marina Rivers siendo el modelo y la influencer los mejores. Además, Marina ha conseguido llevarse los 4.000 euros de premio para donar a una ONG después de haber elaborado el plato más bueno de todos.

Marina Rivers es la mejor del reto y dona los 4000€ a @UNRWA que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina. ¡Felicidades @_riverss_! #MCCLegends pic.twitter.com/uPnBc9eTUT — MasterChef (@MasterChef_es) October 19, 2026

El equipo azul gana la prueba por equipos

Para la séptima prueba de exteriores, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends' se han quedado en Madrid y más concretamente en el Parque Lineal del Manzanares, uno de los grandes pulmones verdes de Madrid. Allí, ambos equipos han tenido que elaborar un menú diseñado por Manu Franco para 70 comensales. Periodista deportivo de formación, en 2018 decidió dar un giro a su vida para ponerse al frente del negocio familiar, La Casa de Manolo Franco, restaurante que cuenta con una estrella Michelin.

Al haber sido los mejores de la primera prueba, Marina Rivers y Juan Betancourt han sido seleccionados como capitanes. Y en esta ocasión han elegido con qué concursantes no querían cocinar. Lo que no esperaban es que a mitad del cocinado han tenido que cambiar de equipo. Algo que a Marina Rivers no le ha afectado prácticamente porque el equipo azul lo tenía todo encaminado mientras que Juan Betancourt se ha enfrentado a un cocinado muy difícil porque no tenía ganas de trabajar con ese equipo y además estaban completamente perdidos sin saber bien qué es lo que tenían que hacer.

Algo que se ha visto en el resultado final. Y es que aunque el equipo rojo ha contado con la ayuda del propio chef y de Carlo Costanzia, no ha logrado sacar adelante los platos como debía y eso a pesar de que el equipo azul ha sacado antes sus platos para darles tiempo. Es por ello, por lo que Pepe Rodríguez ha anunciado que el equipo ganador de la prueba era el azul con lo que Marina Rivers ha conseguido librarse por primera vez de la prueba de expulsión mientras que Juan Betancourt ha tenido que ir al foso pese a que su equipo primigenio se había salvado.

Anabel Alonso, séptima expulsada de 'MasterChef Celebrity'

Antes de empezar a cocinar en la prueba de eliminación, Florentino Fernández, que fue proclamado el mejor de la prueba por equipos ha podido salvar a uno de los delantales negros. Y el humorista ha sorprendido al no elegir a quién había sido su capitán y decidir que fuera Paz Vega la concursante salvada. De esta forma, María Escoté, Anabel Alonso, Edu Soto y Juan Betancourt han tenido que enfrentarse a una última prueba en la que se encontraban una caja misteriosa. Debajo de ella tenían dos banderas: una de Japón y otra de otro país (España, Perú, Tailandia y México).

En esta prueba de eliminación, los cuatro delantales negros han tenido que realizar un plato de sushi que fusionara la gastronomía de los dos países representados respetando la esencia de ambos platos. Y por si fuera poco, han tenido que acompañar su propuesta con un cóctel que armonizara con los sabores del plato. Además, Florentino Fernández ha tenido otra misión: entregar cada pescado a sus compañeros dando el atún a María, la corvina a Juan, la lubina a Edu Soto y el lenguado a Anabel.

Y aunque se había salvado, Paz Vega ha recibido un delantal negro por parte de Jordi Cruz después de haberle llamado varias veces la atención por dar consejos desde arriba a algunos de sus compañeros y tratar de ayudar sobre todo a Anabel Alonso al ver que estaba perdida durante todo el cocinado. Después de la cata, los jueces no han dudado en salvar tanto a María Escoté como a Edu Soto después de haber hecho buenos platos.

😱 @JordiCruzMas le entrega un delantal negro a Paz Vega por no parar de dar consejos desde la galería #MCCLegends pic.twitter.com/nzGmerosl0 — MasterChef (@MasterChef_es) October 19, 2026

Finalmente, la séptima expulsada de 'MasterChef Celebrity Legends' ha sido Anabel Alonso dejando desolados a sus compañeros y a Marta Sanahuja, que ha sido incapaz de contener las lágrimas. "Hemos disfrutado mucho y aprendemos. Descubres a mucha gente, convives y compartes cosas. Este microcosmos es así. Para mí Marina y María son las dos ganadoras pero el punch que tiene María es especial", ha confesado la actriz y humorista. Mientras que Pepe Rodríguez ha destacado que ha sido la concursante que más veces ha pasado por el programa pues participó en la segunda y cuarta edición quedando como 8ª y 11ª expulsada y en 'MasterChef Especial Navidad', del que resultó ganadora.