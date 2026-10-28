'MasterChef Celebrity Legends' deja a todos en shock al expulsar a su gran favorita en TVE a tres semanas de la final

TVE ha emitido este martes la segunda entrega semanal de 'MasterChef Celebrity Legends' tras tomar el relevo de 'Al cielo con ella', que desde este domingo regresa al prime time de La 2 tras no haber conseguido hacerse un hueco en La 1. Tras la expulsión de Juan Betancourt, esta vez ha tocado decir adiós a otro de los aspirantes.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes se han encontrado con Marta Sanahuja completamente sola vestida como en los años 90. Además junto a ella había un DeLorean, el mítico coche de 'Regreso al futuro'. Y es que esta prueba ha ido de volver al pasado. Cada aspirante se ha enfrentado al peor plato que habían cocinado en su anterior paso por 'MasterChef Celebrity'.

'Cúpula de chocolate', 'No me mangues que te gambas' o 'Jackie, la fruta de la tensión' eran algunos de los platos que han tenido que volver a cocinar los aspirantes. En este reto, en el que también ha participado Yolanda Ramos, cada uno ha tenido que mejorar sus platos. Aunque no todos lo han logrado. De hecho, David Bustamante y Florentino Fernández lo han empeorado.

Por contra, Edu Soto, Marina Rivers, Santiago Segura y Paz Vega han conseguido mejorar su plato. Nada más presentar su elaboración, Edu Soto ha sufrido un problema de visión que ha provocado que haya tenido que abandonar las cocinas y haya tenido que trasladarse a urgencias donde le detectaron una migraña ocular. Y de los cuatro, los dos mejores de la prueba fueron Paz Vega y Santiago Segura siendo el director el que era elegido el mejor pudiendo así otorgar de nuevo 4.000 euros a una ONG.

El equipo rojo gana la prueba de exteriores tras el cambio de cocinas

Tras colarse este lunes en el Estadio Santiago Bernabeu, este martes los aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends' han vuelto a quedarse en Madrid para homenajear en este caso a otro templo de la cultura como son los Cines Callao, que han cumplido 100 años. Allí, los dos equipos han tenido que elaborar un menú coreano diseñado por la chef Lis Ra. Tras ser el mejor de la prueba anterior, Santiago Segura se ha convertido en uno de los capitanes y como ventaja ha podido elegir a su contrincante seleccionando a Marina Rivers y la posibilidad de elegir sus platos aunque su equipo tuviera un miembro menos.

Ambos equipos se ponían manos a la obra y sacaban en mayor o menor medida sus platos. Pero a mitad del cocinado se ha producido uno de los giros de guion más emblemáticos de talent show: el cambio de cocinas. Algo que al equipo azul liderado por Marina Rivers le ha sentado fatal pues consideraba que no tenían nada hecho de sus platos. Mientras el equipo rojo ha tenido mejor actitud.

Algo que se ha demostrado después durante las valoraciones pues los jueces no han dudado en cuestionar la actitud del equipo azul por no haber sacado en condiciones ninguno de sus platos a pesar de que se habían encontrado con buena parte de las elaboraciones hechas aunque ellos decían que no. Por su parte, en el equipo rojo tampoco han sacado adelante como debían algunas elaboraciones pero finalmente se ha convertido en el equipo ganador de la prueba con David Bustamante como el mejor aspirante.

El equipo rojo se convierte en el ganador y @David_Busta en el mejor aspirante de la prueba ❤️ #MCCLegends pic.twitter.com/19uNf50TfL — MasterChef (@MasterChef_es) October 28, 2026

Marina Rivers, expulsada ante Edu Soto en 'MasterChef Celebrity Legends'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se han encontrado con otra de las pruebas más míticas de 'MasterChef Celebrity': los duelos. En este caso han tenido que replicar propuestas del chef mexicano Roberto Ortiz. David Bustamante como el mejor de la prueba de equipos ha podido elegir al primer duelista y seleccionaba a Florentino Fernández, que a su vez ha decidido batirse en duelo con María Escoté. Tras la cata, los jueces han determinado que la que mejor plato había presentado era el humorista, que ha podido subir a la galería pese a que durante el cocinado parecía que iba a ser ella.

Por su parte, María Escoté se ha tenido que batir en un segundo duelo con Marina Rivers. Y en este caso, por pequeños matices la ganadora era la diseñadora asegurándose así su continuidad en el programa una semana más. Mientras que la creadora de contenido ha tenido que enfrentarse en un último duelo con Edu Soto. En este caso, han tenido que cocinar una flauta de pato confitado, que era la elaboración más difícil de toda la prueba.

Los nervios por no querer irse se han notado pues ambos han tenido sus dificultades. Y pese a que parecía tenerlo controlado, a Marina Rivers se le ha complicado todo a la hora de elaborar la masa de la tortilla pues se le ha roto y ha tenido que repetirla en varias ocasiones con poco éxito. "Pues nada me voy", ha reconocido la influencer antes de sacar adelante su plato y de presentarlo a los jueces.

Tras probar los dos platos, los jueces no lo han tenido nada fácil pues Edu Soto presentaba una masa muy buena con un relleno y un mole al que le faltaba sabor mientras que Marina Rivers al revés ha conquistado a los jueces con el sabor pero en cambio su masa era un completo desastre. Finalmente, Pepe Rodríguez ha anunciado que el aspirante que no continuaba en las cocinas era Marina Rivers sorprendiendo a María Escoté y a sus compañeros al ser una de las favoritas. "Marina, no ha sido tu mejor cocinado, te veíamos en la final e incluso tus compañeros, pero esa trayectoria se ha truncado porque Edu ha venido potente y lo ha bordado", ha destacado el chef.

"No me lo esperaba, estoy que no puedo ni hablar", ha reconocido Edu Soto. "Marina te queremos, eres la mejor, increíble", ha reaccionado María Escoté que se ha quedado completamente descolocada al perder a su gran amiga. "Estoy muy contenta. He dormido poco, estoy cansada, tienes un mal día y te vas a casa", ha reconocido la creadora de contenido. "Ha sido increíble, esta edición ha sido mágica y me llevo gente muy increíble", ha añadido antes de que Florentino Fernández se mostrara absolutamente roto.