'MasterChef Celebrity' dice adiós a su octava leyenda en su primera entrega de la semana en TVE, que sorprende con su ganador

TVE ha decidido apretar el acelerador con la emisión de 'MasterChef Celebrity Legends' y ofrecer esta semana doble entrega aprovechando la retirada de 'Al cielo con ella'. Este lunes, La 1 ha emitido la primera entrega semanal en la que ha dicho adiós a otro concursante tras la expulsión de Anabel Alonso la semana pasada.

En la primera prueba, los jueces han recibido a los aspirantes a ritmo de música. Antes de empezar a cocinar, han puesto diferentes canciones relacionadas con comida dulce. El que más canciones adivinara contaría con una ventaja. El que ha conseguido adivinar cuatro canciones ha sido Santiago Segura que ha podido otorgar cada canción a uno de sus compañeros.

Pero el juego ha seguido porque los aspirantes han tenido que adivinar diferentes frutas exóticas que ha traído el frutero tiktokero Raúl Cárdaba, uno de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía en España por el Basque Culinary Center. De todos, Juan Betancourt ha sido el que más frutas ha acertado, por lo que también ha podido otorgar cada fruta a uno de sus compañeros.

Tras ello, todos han tenido que elaborar un postre libre que tuviera como ingredientes principales tanto el que representaba la canción que entregó Santiago Segura como la fruta exótica que ha otorgado el modelo. Y no era una prueba cualquiera pues el ganador podía llevarse el delantal dorado. Además, Santiago Segura se ha atrevido a retar a Marina Rivers para ganarle el pin infiel. Y como ha sido el menos malo de los dos, el humorista ha conseguido arrebatarle su pin a la creadora de contenido.

Después de catar todos los postres junto a Falete, los jueces de 'MasterChef Celebrity Legends' han dado un toque de atención a los concursantes pues estaban muy decepcionados con los resultados. Tan solo dos conseguían salvarse de la quema: Santiago Segura y Edu Soto. Y finalmente, de los dos ha sido Edu Soto el que se ha llevado el delantal dorado que le permitía clasificarse directamente para la próxima gala.

¡Felicidades! @edusotomoreno triunfa con su postre de banana roja y se lleva el delantal dorado #MCCLegends pic.twitter.com/lOFFThMT3C — MasterChef (@MasterChef_es) October 26, 2026

El equipo azul gana la prueba y Santiago Segura es proclamado el mejor

Para la nueva prueba por equipos, 'MasterChef Celebrity Legends' se ha colado por primera vez en el Estadio Santiago Bernabeu, la casa del Real Madrid. En concreto, se han trasladado a uno de los proyectos culinarios más ambicioso de los últimos años: Bernabéu Market. Allí, Edu Soto como el ganador de la prueba anterior, ha podido elegir a los peores concursantes. Lo que no sabía es que con su elección había dividido a los dos equipos: los mantas (María Escoté, Juan Betancourt, David Bustamante y Florentino Fernández) y los sobraos (Edu Soto, Marina Rivers, Paz Vega y Santiago Segura).

Florentino Fernández se ha encargado de capitanear al equipo rojo mientras que Edu Soto ha liderado al equipo azul. Ha sido una prueba en la que los dos equipos han tenido que elaborar un menú de tres tapas que han diseñado para la ocasión dos grandes de la cocina madrileña, Álvaro Castellanos e Iván Morales (restaurante Arzábal, un sol Repsol). Y mientras, Edu Soto ha sacado adelante con ayuda de su equipo todos sus platos, el equipo rojo se ha encontrado con grandes problemas hasta el punto de que tanto Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja como uno de los chef se han tenido que poner la chaquetilla para sacar adelante sus platos.

🫣 Pepe y Marta se ponen las chaquetillas para salvar el cocinado del equipo rojo #MCCLegends pic.twitter.com/LdlfbUAVSC — MasterChef (@MasterChef_es) October 27, 2026

Por si fuera poco, en esta ocasión ambos equipos han tenido que sacar sus dotes como vendedores para conseguir que los comensales escogieran sus platos. Y finalmente, tras la cata, Pepe Rodríguez ha anunciado que el equipo ganador era el azul y de todos, Santiago Segura ha sido proclamado el mejor tras sacar adelante el postre en solitario y ha podido donar los 4.000 euros a la Fundación Aladina. Eso sí, Paz Vega como tenía el delantal negro desde la semana pasada no ha podido salvarse de enfrentarse a sus compañeros.

¡Felicidades! El equipo azul obtiene la victoria en uno de los exteriores más especiales de #MCCLegends pic.twitter.com/s8D0qqplQl — MasterChef (@MasterChef_es) October 27, 2026

Santiago Segura es el mejor de la noche y dona sus 4000€ a @FundAladina que ayuda a los niños y adolescentes con cáncer de toda España y a sus familias #MCCLegends pic.twitter.com/kYmo8T5MlB — MasterChef (@MasterChef_es) October 27, 2026

Juan Betancourt, octavo expulsado de 'MasterChef Celebrity Legends'

De vuelta a las cocinas, Paz Vega y el equipo rojo se han enfrentado a la prueba de eliminación. De los cinco, David Bustamante y Florentino Fernández tenían el pin verde y el pin infiel. Antes de empezar a cocinar, los delantales negros se han enfrentado a Valentina, Martina, Lucía y Marce, ganadora y aspirantes de 'MasterChef Junior 11' en un concurso para demostrar quién sabe más de cocina.

De todos, el ganador ha sido David Bustamante pues ha sido el único que ha conseguido adivinar una de las dos preguntas frente a su rival. En este reto, los delantales negros han tenido que elaborar un plato libre al que además debían incorporar uno de los sabores de helado llevado por el heladero Carlo Guerriero, entre los que estaban un helado de aceituna negra, un helado de foie, otro de salmón ahumado, otro de jamón ibérico y un helado de anchoas.

Y David Bustamante al ser el mejor de su equipo ha sido el encargado de entregar cada helado a sus compañeros. El cantante además ha decidido entregar su pin verde que le ha otorgado la posibilidad de tener 20 minutos más para cocinar y entrar en el supermercado las veces que quisiera y Florentino Fernández también ha decidido entregar el pin infiel salvándose así de la expulsión.

Tras la cata, ha llegado el momento de la deliberación de los jueces. Y pese a que ha cocinado con mucho caos y parecía que tiraba la toalla, María Escoté ha conquistado a los jueces con su plato y ha logrado mantenerse una semana más en 'MasterChef Celebrity Legends'. Otro que también ha podido salvarse gracias a haber hecho un helado perfecto ha sido David Bustamante. Así, la expulsión ha estado entre Juan Betancourt y Paz Vega. Finalmente, Pepe Rodríguez ha anunciado que de los dos el concursante que tenía que colgar el delantal era el modelo tras haber querido trabajar mucho y desplegar todo su talento pero sin un criterio.

"Esta vez me he preparado bastante y tenía más conocimientos en general de cocina aunque no se ha visto reflejado en el plato. Quería coger muchas cosas y abarcar mucho y al final he apretado poco", ha confesado Juan Betancourt tras superarse a sí mismo y haber llegado al octavo programa después de que en su anterior paso por el talent se fuera el sexto. "He aprendido mucho, he podido disfrutar más y sobre todo de mis compañeros", ha añadido entre lágrimas. "Eres un regalo tío", ha aseverado David Bustamante. Antes de irse ha sorprendido al decir que su ganador es Florentino Fernández aunque cree que la ganadora será Marina Rivers.