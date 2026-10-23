Masiva sentencia a la entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta', con una crítica a David Broncano repetida

Tras aceptar la invitación formal de 'La Revuelta' para convertir el programa de David Broncano en otro escenario de campaña electoral de TVE, Pedro Sánchez ha acudido al programa de entrevistas de La 1 este jueves para abordar todas las polémicas que han rodeado a su legislatura y algunas de las críticas más feroces que ha recibido en los últimos meses. Y la audiencia no ha tardado en emitir una sentencia sobre la entrevista del humorista al presidente del Gobierno.
"Yo tengo una queja formal que hacerte, porque claro, vas diciendo desde el principio de temporada, en última temporada... Yo aspiro a renovar cuatro años", ha comenzado señalando el Ejecutivo nada más reunirse sobre el escenario con Broncano y su equipo, asegurando que de ser reelegido en las urnas el próximo 29 de noviembre, propondrá la renovación de 'La Revuelta' para otros cuatro años.
Una promesa que, más tarde, hilando con los recientes casos de censura por parte del Partido Popular de Castilla y León, Pedro Sánchez ha utilizado para arremeter contra la oposición. "Yo creo que es una pregunta que ellos tienen que responder, yo no", ha contestado cuando el presentador le ha preguntado por lo que ocurriría con su programa ante la entrada de los populares en el Gobierno, temiendo que lo sustituyan por Bertín Osborne como Grison ha señalado.
"Si estos están suspendiendo obras de Lorca y dicen que van a recortar subvenciones a aquellas películas que consideren ideologizadas. Imagínate esto....", ha sentenciado el Ejecutivo. "Bueno, ese tipo de cosas, pues yo creo que no corresponden a la España del siglo XXI, desde luego. Yo creo que no debemos permitir que avance el pasado", ha llegado a denunciar sobre la suspensión de esta obra a lo largo de su entrevista con David Broncano.
De igual forma, el candidato no ha evitado pronunciarse sobre los casos de corrupción en el PSOE, los juicios de su hermano y su mujer, los ataques por parte de Milei, la situación de la vivienda, la crisis en Ceuta y otros temas imprescindibles de cara a su campaña. Y la audiencia no ha tardado en emitir su sentencia sobre cómo se ha desenvuelto el humorista en esta tesitura, aplaudiendo el tipo de preguntas que ha puesto sobre la mesa, distanciándose del tono habitual del programa pero sin perder su clave de humor.
El veredicto de la audiencia a la entrevista de 'La Revuelta' a Pedro Sánchez
"Entre broma y broma, sin perder su tono habitual, Broncano está haciendo preguntas más que pertinentes a Pedro Sánchez", ha destacado una espectadora de 'La Revuelta' en X. "Qué interesante entrevista, y qué bien se está explicando el Perro sin ruido de fondo. Qué bonito sería volver a unos medios de comunicación más calmados y que dieran posibilidad de entender e informarse de verdad", ha sentenciado otro usuario.
La crítica más repetida a la entrevista: las interrupciones de David Broncano a Sánchez
Sin embargo, no todo han sido aplausos a la esperada visita de Pedro Sánchez al espacio de entrevistas de TVE. Muchos espectadores han señalado el escaso tiempo de respuesta que el presentador ha dado al Ejecutivo, impidiendo que este desarrollase bien algunas de sus respuestas en temas clave como la vivienda o las medidas en Ceuta.
"Broncano me pone muy nervioso, no deja terminar y no hace una pregunta con alguna estructura lógica. Hacía años que no veía el programa y ahora entiendo por qué lo dejé de ver", ha señalado un usuario en X. "La paciencia de Pedro Sánchez con las interrupciones de Broncano ... Mis dieces", ha señalado otro espectador.
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Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.