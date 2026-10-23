Masiva sentencia a la entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta', con una crítica a David Broncano repetida

Tras aceptar la invitación formal de 'La Revuelta' para convertir el programa de David Broncano en otro escenario de campaña electoral de TVE, Pedro Sánchez ha acudido al programa de entrevistas de La 1 este jueves para abordar todas las polémicas que han rodeado a su legislatura y algunas de las críticas más feroces que ha recibido en los últimos meses. Y la audiencia no ha tardado en emitir una sentencia sobre la entrevista del humorista al presidente del Gobierno.

"Yo tengo una queja formal que hacerte, porque claro, vas diciendo desde el principio de temporada, en última temporada... Yo aspiro a renovar cuatro años", ha comenzado señalando el Ejecutivo nada más reunirse sobre el escenario con Broncano y su equipo, asegurando que de ser reelegido en las urnas el próximo 29 de noviembre, propondrá la renovación de 'La Revuelta' para otros cuatro años.

Una promesa que, más tarde, hilando con los recientes casos de censura por parte del Partido Popular de Castilla y León, Pedro Sánchez ha utilizado para arremeter contra la oposición. "Yo creo que es una pregunta que ellos tienen que responder, yo no", ha contestado cuando el presentador le ha preguntado por lo que ocurriría con su programa ante la entrada de los populares en el Gobierno, temiendo que lo sustituyan por Bertín Osborne como Grison ha señalado.

🎁 El regalo de Pedro Sánchez



He respirado aliviado al ver que no eran unas joyas ni un sobre 😮‍💨 #LaRevuelta @sanchezcastejon pic.twitter.com/ptmXrYCd0j — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

"Si estos están suspendiendo obras de Lorca y dicen que van a recortar subvenciones a aquellas películas que consideren ideologizadas. Imagínate esto....", ha sentenciado el Ejecutivo. "Bueno, ese tipo de cosas, pues yo creo que no corresponden a la España del siglo XXI, desde luego. Yo creo que no debemos permitir que avance el pasado", ha llegado a denunciar sobre la suspensión de esta obra a lo largo de su entrevista con David Broncano.

De igual forma, el candidato no ha evitado pronunciarse sobre los casos de corrupción en el PSOE, los juicios de su hermano y su mujer, los ataques por parte de Milei, la situación de la vivienda, la crisis en Ceuta y otros temas imprescindibles de cara a su campaña. Y la audiencia no ha tardado en emitir su sentencia sobre cómo se ha desenvuelto el humorista en esta tesitura, aplaudiendo el tipo de preguntas que ha puesto sobre la mesa, distanciándose del tono habitual del programa pero sin perder su clave de humor.

El veredicto de la audiencia a la entrevista de 'La Revuelta' a Pedro Sánchez

"Entre broma y broma, sin perder su tono habitual, Broncano está haciendo preguntas más que pertinentes a Pedro Sánchez", ha destacado una espectadora de 'La Revuelta' en X. "Qué interesante entrevista, y qué bien se está explicando el Perro sin ruido de fondo. Qué bonito sería volver a unos medios de comunicación más calmados y que dieran posibilidad de entender e informarse de verdad", ha sentenciado otro usuario.

Broncano en #LaRevuelta sacando temas como Ceuta, los casos de corrupción del PSOE, Zapatero…



Los fachas, plagiadoras de libros, cazadores de fantasmas, machosrabats, naranjos y demás fachosféricos que decían que se le iba a hacer un masaje a Sánchez: pic.twitter.com/OawQKwW8uO — BĒR (@BernarGM) October 22, 2026

Pues Broncano le ha hecho una entrevista a Pedro Sánchez mejor que la mayoría de periodistas. Es justo reconocerlo y recordar que el humor siempre es un buen arma para entenderse. — Álvaro López (@a1varo_lopez) October 22, 2026

Entre broma y broma, sin perder su tono habitual, Broncano está haciendo preguntas más que pertinentes a Pedro Sánchez... #SánchezEnLaRevuelta — Merce Moreno (@MerceMoreno95) October 22, 2026

Qué interesante entrevista, y qué bien se está explicando el Perro sin ruido de fondo.

Qué bonito sería volver a unos medios de comunicación más calmados y que dieran posibilidad de entender e informarse DE VERDAD.#LaRevuelta — Iván Sarnago (@IVANSARNAGO) October 22, 2026

Me gusta que en parte esta entrevista más allá del humor no sea un masaje. Luego los fachas diciendo que esto es Telepedro #SánchezEnLaRevuelta #LaRevuelta — Billyel Friedmann 🇵🇸🇪🇭🇱🇧🇦🇲🇺🇦 (@elbillyel) October 22, 2026

Broncano está haciendo una buena entrevista a Pedro Sánchez. Ha sabido mantener el tono del programa, pero también está tocando temas de relevancia y siendo crítico con ciertos asuntos.#SánchezEnLaRevuelta — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) October 22, 2026

Para mi sorpresa, Broncano está haciendo una buena entrevista. Ajustada al programa y con toques críticos #SánchezEnLaRevuelta — Arnau Martínez (@arnaumj) October 22, 2026

Oye pues broncano lo está haciendo bien eh, pensaba que iba a ser una entrevista más tonta (que no olvida su humor) pero se está controlando y veo buenas preguntas #SánchezEnLaRevuelta — RAELUCHY ۞ (@raeluchy) October 22, 2026

Como punto positivo a la entrevista, Broncano no le está dando un masaje al Presi. La verdad es que un poquito de caña le está dando.#SánchezEnLaRevuelta — Jesús del Prado (@jepramania) October 22, 2026

Está preguntando muy bien Broncano, dando voz a las preguntas del pueblo #SánchezEnLaRevuelta — República Salmerón (@Sabrilleta) October 22, 2026

#SánchezEnLaRevuelta Me está sorprendiendo gratamente Broncano como entrevistador político. Una sorpresa. — ᚱᛇᛞᚹᚢᛚᚠ 🌹 🇪🇸🇵🇸🇺🇦 (@RaulManuel) October 22, 2026

#SánchezenlaRevuelta Pues muy sorprendido con Broncano. Las está dejando caer bien… — José Manuel Delgado Ramos (@JoseManuelDlg96) October 22, 2026

Me está encantando broncano no bailándole el agua a ps y recriminandole lo que realmente todos pensamos sobre todo en aspectos de vivienda #LaRevuelta#SánchezEnLaRevuelta — José ۞ (@jlfs_) October 22, 2026

"Os habeis esperao al final eh Pedro, en octubre de 2026" (sobre la vivienda)



Pues ole Broncano #SánchezEnLaRevuelta — Carlos (@carlos_tunas) October 22, 2026

Para que luego digan que esto era una sobada de lomo; Broncano le ha sacado el tema de Ceuta sin anestesia ninguna #SánchezEnLaRevuelta — Elchavodelmuro /❤️ (@elchavodelmuro) October 22, 2026

Gratamente sorprendido por la entrevista de Broncano.#SánchezEnLaRevuelta — Jᴏɴʏ ᴘᴇᴏɴ 🍉 (@JonyPeon17) October 22, 2026

Me está gustando bastante! Tiene elegancia para responder. Agradezco también que Broncano le haya sacado el tema de Ceuta. Muchos de izquierdas también tenemos malestar profundo con esa situación. Aquí no hay “Chao, pescao”. Aquí, se contesta. #SánchezEnLaRevuelta — Magenta (@beba_gen) October 22, 2026

Programa fresco y entretenido con un Pedro Sánchez que ha sabido adaptarse al formato y al público.



Mensajes claros y directos, con humor en medio de tanta crispación #SanchezEnLaRevuelta — Álex Delgado (@ADelgadoM_) October 22, 2026

La crítica más repetida a la entrevista: las interrupciones de David Broncano a Sánchez

Sin embargo, no todo han sido aplausos a la esperada visita de Pedro Sánchez al espacio de entrevistas de TVE. Muchos espectadores han señalado el escaso tiempo de respuesta que el presentador ha dado al Ejecutivo, impidiendo que este desarrollase bien algunas de sus respuestas en temas clave como la vivienda o las medidas en Ceuta.

"Broncano me pone muy nervioso, no deja terminar y no hace una pregunta con alguna estructura lógica. Hacía años que no veía el programa y ahora entiendo por qué lo dejé de ver", ha señalado un usuario en X. "La paciencia de Pedro Sánchez con las interrupciones de Broncano ... Mis dieces", ha señalado otro espectador.

#SánchezEnLaRevuelta Broncano me pone muy nervioso, no deja terminar y no hace una pregunta con alguna estructura lógica.



Hacía años que no veía @LaRevuelta_TVE y ahora entiendo porque lo dejé de ver. — Carlitos of Finland ❤️🇪🇺🇪🇸🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Carlitos_GV38) October 22, 2026

Se nota que Broncano no es periodista....Interrumpe demasiado a Pedro Sánchez y le cuesta mantener la atención y un mínimo de coherencia y de continuidad en las preguntas.#SánchezEnLaRevuelta — Maximiliano Fernández (@Maxferibar) October 22, 2026

La paciencia de Pedro Sánchez con las interrupciones de Broncano ... Mis dieces#SánchezEnLaRevuelta — Curra (@curramartinez) October 22, 2026

Broncano, para de hablar, que no dejas que fluya la conversación.#SánchezEnLaRevuelta — ۞🌓Tere🌓۞ (@LunaLunera30129) October 22, 2026

Dejé de ver a broncano hace mucho tiempo por su forma insufrible de entrevistar. Veo que no ha cambiado nada. Hoy me lo estoy tragando por Sánchez #SánchezEnLaRevuelta — Nuria (@Nuria74008367) October 22, 2026

Broncano no deja hablar, corta continuamente. No me está gustando.#SánchezEnLaRevuelta — Marla...My way (@MarlaGarciaPea1) October 22, 2026

Hoy Broncano no está a la altura. La entrevista va para abajo, con lo bien que empezó. #SánchezEnLaRevuelta — Tyrano-Red (@Pepeyoso) October 22, 2026

#SánchezEnLaRevuelta Broncano para un poco que tú no eres el protagonista, — Doña Marimoña (@lienzoblanc) October 22, 2026

Broncano dejará hablar al presidente del gobierno sin interrumpirle continuamente? 🤦🏼‍♀️#SánchezEnLaRevuelta — Lola Mariné (@bcnlola) October 22, 2026