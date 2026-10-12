Marta Peñate exige abandonar 'Supervivientes' y que la dirección intervenga tras la fuerte acusación de Chiqui y María Jesús Ruiz

Este domingo 11 de octubre, Jorge Javier Vázquez se ha puesto al frente de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', debido a que su presentadora habitual, Sandra Barneda, se casó el día anterior. La gala ha estado marcada por una fuerte bronca entre Marta Peñate y María Jesús Ruiz, que ha acabado con la primera llorando sin consuelo.
Todo comenzó con la discusión entre Marta Peñate y María Jesús por un rifirrafe previo que han tenido los últimos días. La ex miss España, que ahora está concursando como salvaje tras su expulsión el pasado jueves, aseguró que la mujer de Tony Spina le había dicho "vete y vende", en referencia a su trabajo, algo que ella negaba categóricamente: "Mientes hasta cuando te están grabando”.
Mientras cada una estaba dando su versión de los hechos, Chiqui entraba en la discusión para señalar que la canaria ha llegado a decir de ella "que no quiere ni respirar el aire en el que está conmigo". "Porque eres de otra clase social y que nunca serías su amiga por eso", añadió la andaluza sobre lo que supuestamente habría dicho su compañera. El resto de concursantes se mostraban muy sorprendidos y dejaban claro que ellos no habían escuchado eso.
Totalmente sobrepasada por estas acusaciones, Marta Peñate decidía levantarse de su asiento y abandonar la conexión en directo, mientras pedía hablar con la dirección del programa: "Es lo único que pido". Ante esta situación, María Lamela salía de la barbacoa para hablar con la concursante, que estaba completamente destrozada.
El ataque de ansiedad de Marta Peñate tras las acusaciones de Chiqui y María Jesús
Con un ataque de ansiedad, Marta Peñate negaba las acusaciones de sus compañeras: "Te lo juro por mi madre, nunca he dicho eso, ¿estamos perdiendo la cabeza por televisión o qué? No se me ocurriría decir eso, en mi familia hay de todas las clases sociales, ¿quieren destrozar mi imagen? Es mentira, estamos rozando un nivel muy fuerte. No quiero aguantar esto más. Es que me están dando ganas de poner demandas".
Para intentar aclarar las cosas, Jorge Javier preguntaba a Chiqui y María Jesús si podía haberse tratado de un malentendido y que la canaria hubiese dicho otra cosa. Sin embargo, la exmodelo continuaba en sus trece, asegurando que estaba segura de lo que había escuchado, mientras que Omar Sánchez, Ivana Icardi y Rubén Torres confesaban no haber presenciado ese momento.
Con una Marta Peñate que se negaba a regresar con sus compañeros, Jorge Javier intentó animarla diciéndole que "no hay ningún compañero que haya escuchado la frase: 'No quiero mezclarme con Chiqui porque es de una clase inferior', incluso Ivana, una concursante con la que has tenido muchísimas diferencias, asegura no haberla escuchado". Esto provocaba que la mujer de Tony Spina se derrumbase todavía más.
Marta se mostraba muy frustrada con todo lo sucedido: "Es que son mentiras que, ¿cómo las explico? Si ellas dicen una cosa, una mentira y otra… ¿me tienen que hacer todo esto? No puedo más, me está saturando esto". Para intentar animarla, el público empezó a corear su nombre, pero ni por esas. Tan mal se encontraba que incluso amenazó con marcharse del programa.
"He hecho 9 realities con vosotros, sois mi cadena favorita y os amo, pero no puedo más. Me gustaría irme porque no puedo más, estoy sobrepasada", confesó, echar un mar de lágrimas: "Os pido por favor que me dejéis ir". "No te preocupes que estoy seguro de que te van a escuchar", intentaba tranquilizarla el presentador desde el plató donde su marido, Tony Spina, se mostraba muy enfadado, y advertía: "No voy a permitir que se juegue con el honor de mi mujer".
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.