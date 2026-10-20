Marta Gómez Montero se planta ante 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora tras lo emitido en TVE sobre Feijóo: "No me parece deontológico"

'Mañaneros 360' con Jesús Cintora ha puesto el foco en los numerosos y garrafales lapsus de Alberto Núñez Feijóo durante los primeros días de precampaña electoral y la colaboradora Marta Gómez Montero, en la memoria de muchos por su no lejano enfrentamiento con el presentador en 'Malas Lenguas Noche', se ha sublevado en directo al considerar que se le estaba ridiculizando desde RTVE.

De entrada, el matinal de La 1 ha recordado la intervención que Feijóo hizo sobre los planes del PP en materia de vivienda y construcción: "Construiremos un millón de viviendas nuevas con más suelo y menos democracia". El presidente del PP nacional sufrió un desliz y verbalizó la palabra "democracia" donde quería decir "burocracia". Eso sí, rápidamente se percató y corrigió.

"¿Qué le pasa a Feijóo? Hay quien dice que está nervioso por la precampaña. Sus lapsus son un suma y sigue", ha señalado Jesús Cintora con retranca antes de dar paso a otro gran descuido cometido recientemente. Y es que, solo tres días atrás, en la presentación de su "contrato" con España, Núñez Feijóo afirmó: "Mi política se va a dirigir a los currantes, a los jetas no me voy a dirigir en toda la campaña". Entonces, mientras pronunciaba la palabra "jetas", el político gallego se señaló a sí mismo por error, como si se estuviera metiendo en ese saco.

Lo cierto es que la lista de tropiezos no se queda ahí ni mucho menos. Y así lo han evidenciado en 'Mañaneros 360' con una extensa pieza en la que han recopilado algunos de los más sonados: como cuando dijo "Delson Mandela" en lugar de Nelson Mandela; "Bruce Sprinter" en vez de Springsteen; cuando confundió a la presidenta de Extremadura llamándola "María Gallardo" pese a que en realidad se apellida Guardiola; cuando aludió al hidrógeno verde como "nitrógeno" o al metano como "metanol"; o cuando patinó a nivel geográfico hablando de "San Benito" en lugar de Don Benito, localidad de la provincia de Badajoz.

En fin, innumerables deslices que, a menudo, se cuelan en el discurso del líder del PP y candidato a la Moncloa. "¿Qué ocurre con Feijóo? ¿Son lapsus y ya está? ¿Recuerda a Rajoy en algunas cosas? ¿O simplemente hay unos nervios por la campaña y hay un acumulado ya que viene de lejos?", ha planteado con sorna Jesús Cintora.

Ante este momento y frente a las preguntas del presentador de La 1 de TVE, Marta Gómez Montero se ha plantado: "Ninguna de estas cosas. Estás todo el día hablando y puedes tener lapsus como los tiene todo el mundo y los tienen todos los políticos". Acto seguido, la periodista y tertuliana, muy seria, ha lanzado una contundente protesta, a modo de denuncia, contra el programa: "No me parece muy deontológico tratar de utilizarlo para ridiculizarle y sembrar dudas sobre si está nervioso o no".