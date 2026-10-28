Marisa Rodríguez Palop, histórica periodista de RTVE y presentadora de 'Informe Semanal', entre los heridos del accidente de tren

La periodista Marisa Rodríguez Palop, histórica corresponsal de RTVE en Lisboa, Roma y París y ex presentadora de 'Informe Semanal', era una de las viajeras que iba en el tren Iryo que ha recibido el impacto del tren AVE que iba de Madrid a Sevilla en la localidad de Urda (Toledo).

Según ha informado Canal Extremadura, la periodista extremeña, que actualmente es la directora de Comunicación de Iryo, viajaba en el tren de la compañía y ha sido evacuada en helicóptero tras sufrir varios traumatismos. No obstante, su estado no reviste de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

Así, Marisa Rodríguez Palop se encuentra por tanto en la lista de los 80 heridos, de los cuales 58 están hospitalizados. Por el momento, se desconocen más detalles sobre el estado de la periodista aunque como decimos parece que no hay que temer por su vida.

Marisa Rodríguez Palop se suma así a otros rostros famosos que viajaban en uno de los trenes que se han visto implicados en este choque junto al arquitecto Joaquín Torres y el actor Manuel Bandera. También la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez se encuentra entre los desaparecidos.

Marisa Rodríguez Palop, de RTVE a directora de comunicación de Iryo

Nacida en Llerena (Badajoz), la periodista se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. En 1989 se incorporó al centro territorial de Extremadura de RTVE donde le tocó cubrir informaciones de todo tipo como el famoso crimen de Puerto Hurraco. Posteriormente se trasladó al centro de Andalucía donde se especializó en información parlamentaria.

En 1997 dio el salto a Madrid siguiendo la toda la cobertura de la presidencia del gobierno hasta 2004. Tiempo en el que le tocó cubrir los atentados del 11 de marzo. En 2008 fue nombrada corresponsal de TVE en Lisboa y posteriormente en Roma informando así del naufragio del Costa Concordia, el terremoto de L'Aquila o la histórica renuncia del papa Benedicto XVI.

Entre 2014 y 2019 estuvo destinada en París donde le tocó cubrir también numerosos sucesos como los atentados terroristas de Charlie Hebdó y de noviembre de 2015, la crisis de los chalecos amarillos y el incendio de Notre Dame. Tras su regreso a España, trabajó como editora del Canal 24 Horas y coordinadora de información de 'La Mañana de La 1'. En septiembre de 2020 asumió la presentación de 'Informe Semanal', en el que se mantuvo hasta 2023.

Justo ese año, decidió abandonar RTVE para incorporarse a Iryo, la compañía ferroviaria, como directora de Comunicación y Relaciones Institucionales.