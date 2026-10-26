María Patiño se estrena en 'El sótano' de TEN y se ve obligada a pedir perdón por su primera polémica: "Yo soy la soberana"

Más de una semana después de la polémica salida de Alba Carrillo de 'El Sótano club', María Patiño ha tomado las riendas del espacio este lunes para iniciar una nueva etapa en TEN, rebautizándolo como 'El Sótano Queen'. Y nada más estrenarse en plató, la presentadora no ha dudado en dirigirse a Marc Biarnés, con quién ha protagonizado un mediático desencuentro antes de su debut, para trasladarle un mensaje de disculpa y una invitación formal para regresar al programa.

El enfrentamiento de la periodista con el creador de contenido y humorista, que se consolidó como colaborador habitual del programa durante la etapa de Alba Carrillo, comenzó el pasado viernes, cuando la antigua conductora de 'Ni que fuéramos' señaló Biarnés por su rechazo a tratar información sobre toreros en el programa. "Si a ti no te interesa, ¿qué me aportas? A mí, o me aportas algo o no tienes narices a decir que esto no te interesa", señaló la televisiva.

María Patiño arranca su nueva etapa en TEN con 'El Sótano Queen' tendiendo la mano a Marc Biarnés tras su polémica: "Te pido disculpas"

Y tras una serie de contestaciones en redes con el colaborador de 'El Sótano Queen', que no ha estado presente este lunes durante su debut como presentadora, María Patiño ha ondeado la bandera blanca. "Es verdad que a la hora de prepararme el programa junto con la directora, a mí me cuesta trabajo enlazar a veces mi drama con vuestra manera de enfocar las cosas", ha comenzado explicando la nueva conductora del magacín sobre su ajuste al plantel de colaboradores.

"De hecho, mi debut el pasado viernes provocó ya un nuevo mejor amigo en este programa. Bueno, es un buen comienzo", ha bromeado la nueva conductora del magacín de TEN, dirigiéndose directamente al creador de contenido con una propuesta. "Marc, te espero aquí. Creo que tanto tú como yo tenemos la capacidad de poder trabajar", ha sugerido la periodista.

María envía un mensaje a Marc tras el drama del fin de semana.#ElSótano26O pic.twitter.com/fqJ1b8eYXK — TEN TV (@TENtv) October 26, 2026

Sin embargo, María Patiño no ha dudado en finalizar su mensaje con una especie de advertencia al que, si acepta regresar a 'El sótano Queen', será su compañero de plató. "Si en algo te he ofendido te pido disculpas, pero nunca olvides que soy la soberana", ha señalado con sorna la comunicadora, que también ha aclarado el verdadero motivo por el que su "nuevo mejor amigo" ha causado baja este lunes.

"Hoy no ha podido venir porque tenía otro asunto en Portugal, pero me hubiera gustado tenerlo para hablar sobre ello aquí, aunque ya hemos hablado en privado", ha terminado aclarando María Patiño sobre su polémica con el humorista, que espera poder resolver ante las cámaras de 'El sótano Queen' en próximas entregas, poniendo así fin a los dardos que se han intercambiado mutuamente en redes estos días atrás.

Sin ir más lejos, el también colaborador de 'Mañaneros 360' contestó directamente a la presentadora desde su perfil de Instagram con un claro mensaje a su reprimenda. "No me interesan los toreros. Te lo repito cuando vuelva. Si vuelvo. Ya te lo aviso", comenzó señalando Marc Biarnés, dejando entrever que podría poner fin a sus apariciones en el programa. "Mi vida no acaba en 'El sótano', María. Tú has renacido y yo acabo de nacer. Tengo programas por delante", sentenció el creador de contenido.

La "inseguridad" que la acompaña en su regreso a TEN: "Estoy muy nerviosa"

"No logra entender el debate, espero que entienda que el contenido se trabaja. Sentarme y opinar lo hace cualquiera, informar es contenido que le permite opinar", contestó María Patiño, defendiendo su forma de entender y hacer televisión ante la firme negativa del colaborador a entrar en este tipo de debates. Y es que, la propia presentadora ha confesado este lunes durante su debut el reto que supone para ella adaptarse a este tipo de formato, en el que convergen el humor y el corazón como en ninguno de sus anteriores proyectos.

Nada más ocupar la silla de presentadora, la periodista se ha sincerado con sus compañeros. "Antes de presentaros a los protagonistas de esta tarde, quiero compartir que estoy muy nerviosa. Hacía tiempo que no me sentía tan insegura", ha comenzado explicando la comunicadora a sus nuevos compañeros de plató, que responden a perfiles más diversos y variados en lugar de los rostros de la crónica rosa con los que siempre ha compartido foco.

"Tengo que combinar algo que para mí es fácil, que es lo que he hecho toda la vida, pero claro, se añaden nuevos elementos, que es la comedia, y espero, lo digo de verdad, que me ayudéis", ha señalado María Patiño, emocionada por esta nueva etapa que llega casi un año después de su fin al frente de 'No somos nadie' en la misma cadena.