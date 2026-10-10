María Patiño anuncia su fichaje por Atresmedia con una entrevista en horario de máxima audiencia y como colaboradora fija

María Patiño ha confirmado su regreso a la televisión ocho meses después del cierre de 'No somos nadie' en TEN, proyecto al que se sumó tras la cancelación de 'La familia de la tele' en RTVE, y cuyo final supuso una larga "travesía en el desierto" para la periodista.

Ahora, después de casi un año de ostracismo en la pequeña pantalla, el histórico rostro de 'Sálvame', cuya carrera ha estado ligada en gran parte a Mediaset, ha anunciado en una entrevista a El País su fichaje por un proyecto de Atresmedia: el 'Cara al show' de Marc Giró. Su incorporación al programa de La Sexta se producirá la próxima semana como invitada y continuará vinculada después en el papel de colaboradora habitual.

María Patiño confiesa que todo este tiempo en el que ha permanecido alejada de la TV "ha sido muy complejo". En este sentido, reconoce que la cancelación de 'La familia de la tele' la sintió como un alivió: "Hubo demasiadas expectativas puestas en el programa y yo veía cada día que todos se sentían insatisfechos porque nadie podía hacer su trabajo. Me ponía delante de la cámara y sabía que no funcionaba. Eso lo notas. El día que me dijeron que se acababa, sentí alivio. Fue la primera vez en mi vida que sentí alivio con una cancelación. Había mucho sufrimiento en el equipo".

La comunicadora avanza que tras pagar ese peaje tuvo que pedir ayuda psicológica y que llegó a plantearse que no regresaría jamás a la televisión: "Sí, tuve miedo y llegué a planteármelo. Pero pensé: '¿A qué coño me voy a dedicar?'". Además, afirma cómo afronta su vuelta: "En estos meses me han salido algunos novios, laboralmente hablando, y he dicho que no. Quiero volver a la tele, lo necesito, pero en mis términos. He llegado a ese lugar, a ese punto, donde puedo elegir".

Así será el fichaje de María Patiño por el programa de Marc Giró en La Sexta

En cuanto a cómo será su participación en el formato de La Sexta, María Patiño ha detallado que "en una semana Marc Giró me va a entrevistar en 'Cara al show' y a partir de ahí habrá algún tipo de colaboración. Asimismo, revela que la negociación se gestó tras la llamada de Santi Villas, el codirector y productor ejecutivo del programa y marido de Giró, con quien mantiene una amistad desde 'Sabor a ti'. "Me llamó en verano para preguntarme si quería ir al programa y yo le dije: '¿Cómo voy a ir a la tele si estoy como Mowgli, asalvajada?', apunta.

Sin embargo, esta colaboración será compaginable con otros retos profesionales y sigue abierta a más ofertas de otros canales o programas: "Después del verano retomamos la conversación y aquí estamos. Todavía está por definir qué tipo de colaboración haré, pero será compatible con otros hombres o mujeres que quieran acostarse conmigo. En eso soy muy abierta". "Me ha salido un novio con el que me voy a acostar, pero en mi cama cabe más gente", añade Patiño.

En lo que respecta a una hipotética vuelta a Mediaset, María Patiño lo tiene claro: "Telecinco no me quiere. Mi imagen está anulada. Cuando hablan de mí, lo hacen con mis iniciales: MP. Yo no tengo que hablar con Alessandro Salem [consejero delegado de Mediaset España] ni con nadie para ser consciente del desprecio que sienten por mí. Pero no logro entender por qué".