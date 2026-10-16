María José Campanario sale a la palestra antes del nuevo 'Belenazo' de Belén Esteban y respalda la postura de Juls Janeiro

María José Campanario ha roto su silencio tras el estallido de la mediática guerra entre Belén Esteban y Juls Janeiro, que ha monopolizado las tertulias en Telecinco durante los últimos meses. La madre de la 'nepobaby', tal y como la de Paracuellos la apodó en su polémica historia de Instagram, se ha pronunciado sobre la decisión de su hija de convertirse en figura pública y sus primeras tomas de contacto con la prensa del corazón.

En una reciente entrevista para Shangay que 'La tarde se mueve' ha recogido este viernes en Telecinco, la mujer de Jesulín de Ubrique ha aplaudido las cualidades de su hija. "Jules es una niña muy divertida, honesta, fuerte, leal, generosa, inteligente y súper extra sensible. En esto último ha salido a mí", ha asegurado la esposa del torero.

María José Campanario sobre Juls Janeiro: "Estoy muy orgullosa de la mujer fuerte y empoderada en la que se ha convertido"

"Estoy muy orgullosa de la mujer fuerte y empoderada en la que se ha convertido, de todas las adversidades que ha conseguido superar desde que era muy jovencita, y creo que en un futuro conseguirá ser todo lo que se proponga, porque es muy perseverante y muy constante también en todo lo que se le pone por delante. Bravo por ella", ha continuado explicando María José Campanario sobre la decisión de su hija de convertirse en un personaje público.

Y es que, tras unos primeros flirteos con la prensa en las puertas de casa mientras su madre estaba grabando 'Hasta el fin del mundo' en Asia, la joven ha logrado "monetizar" sus ataques a Belén Esteban consiguiendo sus primeras campañas de publicidad. Sin embargo, su madre ha destacado el firme compromiso que ha mostrado en sus primeras apariciones en público. "Desde mi punto de vista es más que necesario que las personas con cierta proyección pública manifiesten ese apoyo a la comunidad LGTBIQ+", ha señalado.

"Habrá que posicionarse, ¿no? Muy bien por Julia", ha celebrado María José Campanario en su entrevista con el medio, confesándose también como gran aliada del colectivo. "Soy muy mariliendre, tengo que reconocerlo y además me encanta serlo. Mis mejores amigos, los que más saben de mí y más me han protegido y cuidado y respetado, pertenecen al colectivo", ha asegurado.

Y sin pronunciarse explícitamente sobre su nuevo frente abierto contra Belén Esteban, que ha acudido en dos ocasiones a 'De viernes' para romper su silencio sobre la inexistente relación entre Jesulín de Ubrique y Andrea, la esposa del torero ha aclarado que no se encuentra preocupada. "Nunca terminas de vivir tranquila cuando tienes hijos, ya te lo digo, pero sí, desde que me vine a vivir a Arcos estoy muchísimo más tranquila", ha explicado sobre su situación actual en Sevilla.