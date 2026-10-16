María Jesús Ruiz o Chiqui: 'Supervivientes All Stars 2026' anuncia quién es la expulsada definitiva y la repescada

'Supervivientes All Stars 2026' ha entrado en su fase más decisiva, marcada por la unificación del equipo Sol y Luna en una única localización, denominada Playa Leyenda, y la desaparición de la figura de los capitanes (Rubén Torres y Marta Peñate). Desde este lugar y en solitario encararán la recta final del concurso los vigentes concursantes.

Y a ellos se ha sumado una integrante más con la celebración de la repesca, que se ha debatido en un duelo a cara de perro entre María Jesús Ruiz, la expulsada del pasado jueves; y Chiqui, eliminada el martes al ser también la menos votada por los espectadores.

Así, en menos de una semana, 'Supervivientes All Stars' perdió a dos de sus principales activos en esta edición. Un revés que la organización ha resuelto con la segunda oportunidad que ha concedido para una de las dos 'salvajes', la condición en la que han convivido y sobrevivido en los últimos días.

Ante la baja forzosa de Albert Barranco, que abandonó la experiencia por prescripción médica debido a un fuerte cólico nefrítico, había quedado una plaza vacante. Por tanto, el programa contaba con ese as para poder llevar a cabo dicha repesca.

La votación, a través de la app de Mediaset Infinity, ha permanecido abierta desde el martes hasta la gala de este jueves. Y, tal y como ha destacado Jorge Javier Vázquez, el público se ha volcado masivamente, registrándose una alta participación.

Finalmente, al término de la velada, el presentador ha comunicado que la repescada era Chiqui frente a María Jesús Ruiz al cosechar mayor número de votos. Así, la murciana ha pasado a ser concursante de pleno derecho nuevamente y la jiennense se ha convertido en la expulsada de manera (ahora sí) definitiva, suponiendo su vuelta inmediata a España.