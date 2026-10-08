María Jesús Ruiz, la cuarta concursante expulsada de 'Supervivientes All Stars' según los usuarios de la encuesta

Después de que la semana pasada fuera Yulen Pereira el expulsado, 'Supervivientes All Stars' se despedirá este jueves de su cuarto concursante en la gala que conducirán Jorge Javier Vázquez y María Lamela a partir de las 21:45 horas en Telecinco.

Chiqui, María Jesús Ruiz, Arkano e Ivana Icardi son los cuatro concursantes que se juegan la continuidad después de que el pasado martes Omar Sánchez y Yola Berrocal consiguieran salvarse al ser los más votados por la audiencia para salvarse de la quema.

Previamente, Asraf Beno fue el concursante que consiguió también salir de la lista de nominados de la semana tras haber sido el ganador de los dos retos que componían 'La liga de los nominados' en la gala de 'Conexión Honduras' del pasado domingo salvándose así por cuarta semana consecutiva.

Ahora, el que tenga el menor apoyo de la audiencia de los cuatro nominados será el que tenga que decir adiós a Honduras de forma definitiva pues cabe recordar que a diferencia de la versión original del formato, en esta edición no hay palafitos ni playa abandonada con una segunda oportunidad, por lo que el expulsado tiene que viajar directamente a España.

Pues bien, según los usuarios de la encuesta de El Televisero, la cuarta expulsada será María Jesús Ruiz al solo contar con el 15% de los apoyos. Le siguen Chiqui con un 20% e Ivana Icardi con un 22% mientras que Arkano será el primero en salvarse si no hay sorpresas pues es el concursante que más apoyo recibe para quedarse en la isla con un 43%.

Hasta la gala de esta noche, puedes continuar participando. Y tú, ¿a quién quieres salvar de la tercera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026'? ¡VOTA YA!