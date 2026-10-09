María Galiana conmueve con sus palabras tras la muerte de Maricarmen en TVE y se acuerda de un poema de Rafael Alberti

María Galiana se ha unido este jueves a la entrevista de India Martínez en 'El perro andaluz' para lanzar un firme alegato sobre el desahucio de Maricarmen y su fallecimiento tras permanecer dos semanas ingresada a raíz de su desalojo. Y la veterana actriz no ha dudado en trasladar una importante lección que rescatar de esta tragedia, resumiendo lo ocurrido con un poema de Rafael Alberti.

"Esto es, digamos, la punta de lanza de los desahucios que desde hace mucho tiempo hay 14.000 al año. Y bueno, en este caso, como ha sido además un final tan trágico, con el fallecimiento de la propia inquilina desahuciada, pues la resonancia ya es brutal", ha comenzado denunciando la actriz sobre el escenario de Manu Sánchez, reflexionando sobre la dimensión que ha adquirido esta tragedia.

María Galiana sobre Maricarmen y su desahucio: "Hay esperanza, se pueden cambiar las cosas"

Ha sido entonces cuando María Galiana ha desvelado por qué este tema le está tocando tan de cerca. "Pero es que yo estoy haciendo una función de teatro. No la estoy haciendo todavía, la estoy preparando, me la estoy estudiando y hasta final de octubre no empiezo los ensayos, porque se estrenará, Dios mediante, a finales de diciembre, que es un caso exacto, exacto. y se escribió en 2015. O sea que hace 11 años, ¿no? Es una cosa exacta, exacta, exacta", ha lamentado la veterana intérprete.

"Yo me quedaba asombrada cuando estaba viendo todos los pasos que han ido siguiendo y todos los, digamos, movimientos que suponen un desahucio. Entonces yo me lo estoy estudiando", ha asegurado la colaboradora de 'El perro andaluz'. "Nuestra función, que la hago con dos íntimos amigos, Javier Mora y Alberto Fraga, pues los tres, dirigidos por Miguel Ángel Reyán, estamos pensando que cómo la vamos a terminar, porque ahora mismo están abiertas muchas posibilidades", ha explicado.

"¿Puedes ponerle un final feliz, María? Lo necesitamos", le pedía entonces el sevillano. "Bueno, claro, pero va a haber el día 11 una huelga general, el día 29 unas elecciones. Cuando nosotros al final de diciembre, el 19 de diciembre, que es Dios mediante se va a estrenar, estrenemos nuestra función, tendremos un nuevo gobierno, ¿y qué hacemos? Porque, como ustedes comprenderán, yo soy la protagonista, pero no voy a fallecer, espero", ha señalado María Galiana causando revuelo.

"No podemos terminar la función como ha terminado la realidad. Por eso digo, digo ponerle un final feliz, que creamos que hay esperanza y que se pueden cambiar las cosas", ha insistido la actriz entre aplausos del público. "Ojalá podamos poner un final en el cual la persona que vaya a ser desahuciada por las circunstancias que se rodean, que hay otras que ya estaban contempladas por la ley", ha revindicado.

Entonces, ha compartido su historia personal viviendo en distintos pisos de alquiler. "Yo, por ejemplo, a mí me han echado dos veces de mi casa, de casas que yo he vivido alquilada veintitantos años. Yo no me compré una casa. Me casé en el año 61 y la primera casa vieja que me compré era en el 82. O sea, yo he estado 21 años alquilada, como me parecía lo normal. A mí por lo menos me lo parecía. Mis padres alquilaron toda su vida. Mis padres no tuvieron nunca nada en propiedad"

"Entonces a mí me echaron primero porque se casaba la hija del dueño y necesitaba dónde vivir. y segundo, bueno, una cosa totalmente lógica", ha explicado María Galiana. "Pero yo digo, ojalá cuando nosotros estrenemos la función haya la posibilidad de que la persona que tiene que dejar la casa tenga posibilidades ya y le hayan buscado una habitabilidad en otra parte. Es decir, que se pueda ir a otro sitio, a lo mejor un poco más lejos, bueno, pero más barato, más acorde con los ingresos que tenga", ha sentenciado.

En ese sentido, ha reflexionado sobre la complejidad de la situación de la vivienda recordando cómo era la situación entonces. "Hay muchos problemas que están mezclados, por supuesto. Uno de ellos es el positivo y negativo. El negativo es que realmente había muchos subarrendados, es decir, personas que tenían un piso alquilado, pero al mismo tiempo para ayudarse a pagarlo lo subarrendaban y habían una o dos habitaciones donde vivía otra familia", ha rememorado.

"Pero también había lo positivo de la vecindad, es decir, el hecho de que, de alguna manera, los vecinos vivíamos muy en comunidad y nos ayudábamos unos a otros", ha celebrado María Galiana sobre la época en la que vivió como inquilina. Y para finalizar su intervención, la actriz ha leído un poema de Rafael Alberti de 1929 estrechamente ligado a la tragedia de mayor actualidad.