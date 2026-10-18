María Casado habla por primera vez de como debutó en TVE ante Ana Blanco tras "una mala experiencia con una jefa"

Bertín Osborne ha contado en 'El show de Bertín, el programa que presenta en Canal Sur, con la visita de María Casado. Allí la periodista, que actualmente conduce 'La gran audición' en la televisión pública andaluza, recordó como fueron sus inicios televisivos.

Tras pasar por Radio Nacional de España (RNE), donde estuvo "muy bien" pero tuvo "una mala experiencia con una jefa, una experiencia fea", María Casado dio el salto a la pequeña pantalla, en concreto a los Servicios Informativos de Televisión Española. En principio iba a cubrir durante 10 semanas una sustitución. La catalana era la encargada de coordinar la delegación de Sant Cugat (Barcelona) con los Telediarios que se grababan en Madrid.

Así recordó ella cómo fueron sus inicios: "En la tele yo no empecé haciendo cámara, empecé de producción, haciendo llamadas. Yo llamaba desde Barcelona y decía 'pues mira tengo esta noticia, hay una manifestación en no sé donde…'. Pero era la coordinadora de Telediarios de Barcelona. Entonces un día de fiesta en el que faltaban redactores, me mandaron a Girona porque llovía a mares".

Ella no lo dudó ni un momento, aunque tenía una gran temor: "Le dije al cámara que no tenía problema en hablar, pero que me dijera dónde tenía que mirar. Mi única preocupación era donde miro la cámara para no liarla. Y así fue. El primer directo que yo hice, sin haber hecho nunca televisión, me planto allí y de golpe era Ana Blanco dándome paso desde el Telediario de las 3 y yo tenía el agua que me llegaba por encima de la rodilla".

María Casado recuerda cómo fue la llamada que le cambió la vida

Tras "dos o tres días" haciendo directos en televisión "se me acabó el contrato". "Al cabo de dos meses", los responsables de RTVE que habían visto su arrojo en esta cobertura con Ana Blanco, se quedaron con su cara. Poco después, María Casado recibió la llamada que le cambió su vida: "El lunes estaba en la cola del paro renovando los papeles, el jueves por la noche me llamaron para que hiciera un casting en Madrid el viernes, y al día siguiente empecé a hacer el Telediario". "Fue surrealista”, reconoció en 'El show de Bertín', echando la vista atrás.

Tal y como recordó la periodista, en el despacho en el que recibió la oferta "estaban todos los jefes de TVE". Una vez hizo la prueba de casting, le propusieron pasar la noche en la capital para empezar a presentar al día siguiente. En ese momento, ella les advirtió de su mayor preocupación: "Lo único que se me ocurrió decir es que no tenía bragas para mañana. Era real. Me había ido con lo puesto y esa era toda mi preocupación. En esencia, esa soy yo", confesó María Casado entre risas a Bertín Osborne.

Después de un breve paso por la radio, la mayor parte de la carrera de María Casado ha estado vinculada a la televisión. Se puso al frente del Telediario Fin de Semana de La 1 entre 2006 y 2012. Después condujo en la cadena pública 'Los desayunos de TVE', 'El debate de La 1', 'La mañana de La 1' y 'Las tres puertas'. En el 2024 dio el salto a Mediaset para presentar 'Informativos Telecinco', donde permaneció dos años, hasta que el pasado mes de julio abandonó el grupo de comunicación italiano para comenzar en Canal Sur, ahí actualmente copresenta el concurso musical 'La gran audición', labor que compagina con su maternidad.