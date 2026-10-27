Marc Mendoza abandona 'Saber y Ganar' con un mensaje a Vox tras sus ataques a TVE: "Aunque a los del lanzallamas les fastidie"

'Saber y ganar' se ha despedido este martes 27 de octubre de otro de sus concursantes más históricos. Marc Mendoza dice adiós al concurso presentado por Jordi Hurtado después de haberse convertido en el nuevo centenario tras alcanzar las 100 entregas en el formato de La 2.

Marc Mendoza, doctor en Historia Antigua y profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona, ha conseguido llegar a esta cifra centenaria gracias a sus conocimientos y constancia. Su trayectoria le permite sumarse a la lista de concursantes que han alcanzado este hito, junto a nombres como el de José Manuel Dorado y Ana Pérez.

Como ya es habitual, para celebrar las 100 entregas de Marc Mendoza, 'Saber y ganar' ha dedicado el programa de este martes al catalán con pruebas y retos hechos específicamente para él. Con ello, el concursante ha puesto punto y aparte a su trayectoria en el célebre concurso que comenzó en septiembre de 2024 y que se vio interrumpida tras su abandono forzoso en octubre tras cumplir 50 entregas y haber acumulado 38.970 euros. Además en solo 18 programas se convirtió en magnífico.

Gracias a ese hito, Marc Mendoza regresó en los especiales del aniversario de 'Saber y ganar' y tras ser el campeón de dichos programas fue proclamado Supermagnífico, ganándose de nuevo el puesto como concursante. Tras su regreso, el catalán tuvo que volver a ausentarse por problemas personales y tras regresar de nuevo ha conseguido llegar a los 100 programas.

El reivindicativo discurso de Marc Mendoza: de su defensa de la educación al recado a Vox

Tras completar diferentes pruebas hechas a su medida, Marc Mendoza se ha enfrentado a su Minuto de Oro para poder dirigirse a la audiencia. En él, no ha dudado en agradecer el apoyo de su familia y de sus compañeros. "En un concurso siempre se necesita suerte. Yo he sido tremendamente afortunado. Afortunado porque Ari mandase esa solicitud y por confiar en mí siempre, afortunado por el apoyo incondicional de mi familia, afortunado porque mi abuela Lluisa viese cada día este programa, afortunado por los excelentes compañeros que he tenido y afortunado también por los amigos que he hecho", ha aseverado de primeras.

"Afortunado por mis duendecillos, afortunado por el cariño del público. Afortunado también por haber sentido este plató como mi casa, afortunado por estos inmejorables profesionales que hacen este programa, afortunado por ser una pequeña parte de esta historia que ya se acerca a los 30 años, afortunado por estar en una televisión pública, plural y de calidad, aunque a los del lanzallamas les fastidie", ha añadido en un claro recado a Vox por sus ataques a RTVE y sus amenazas con entrar con lanzallamas y motosierras.

"Afortunado también por el sistema de educación y de universidades y bibliotecas público que hacen que la educación y la cultura sean para todos, y no solo para los de arriba. Afortunado por estar aquí y dar las gracias", ha sentenciado haciendo también una reivindicación por la educación pública tal y como le ha alabado Jordi Hurtado. "Nosotros nos sentimos muy afortunados por tener concursantes como Marc", ha destacado el presentador.

💛 Y aquí el momento que muchos esperábamos: el Minuto de Oro de Marc Mendoza. ¡Eres un GRANDE!#SaberyGanar pic.twitter.com/XzHqFSK43u — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) October 27, 2026

Tras ello, Jordi Hurtado ha revelado que Marc Mendoza se marcha de 'Saber y ganar' tras haber acumulado en su bote 91.810 euros. "Merecidísimo Marc, gracias, gracias, gracias por esas palabras. Qué emoción. Cada vez que alguien da estos discursos no puedo parar de sentirme tan feliz de presentar este programa y conocer a gente como Marc. Afortunados de conocer a personas así", ha añadido Jordi Hurtado tras darle un fuerte abrazo al concursante.

Antes de marcharse, Pilar Vázquez le ha dado un regalo al concursante: una camiseta con el logo de 'Saber y ganar' y por detrás las fechas de todos sus programas en el concurso hasta completar las 100 entregas. "Me parece excepcional, un detallazo. Se queda para las grandes ocasiones. Muchísimas gracias por este programa tan especial", ha reconocido el catalán muy emocionado.