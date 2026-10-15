Marc Giró se moja de lleno sobre el 29-N y no se censura este dardo a Nacho Abad desde 'Cara al Show' en La Sexta

Marc Giró no ha dudado en mojarse de lleno sobre a qué bando no está dispuesto a apoyar en la cita electoral del 29 de noviembre, arrancando 'Cara al show' este miércoles con una carta abierta a la izquierda española tras la imposibilidad de consenso entre Podemos y Frente Abierto. Y el presentador no ha dudado en lanzar un dardo a Nacho Abad además de incluir un guiño a Gabriel Rufián.

"En anteriores ediciones de este mismo programa compartí con todos ustedes una carta abierta dirigida primero a Alberto Núñez Feijóo y después a Pedro Sánchez. En sendas cartas les daba trucos tanto al uno como al otro para que pudieran ganar ahora sí que sí las próximas elecciones", ha comenzado aclarando el presentador de La Sexta.

Marc Giró sobre la derecha y el PP: "No voy a hacer una carta abierta porque no quiero que ganen las próximas elecciones"

Así, Marc Giró no ha dudado en aclaras sus intenciones. "Así de buena persona soy. Bueno, y como no quiero que me acusen de bipartidista, voy a leerles ahora una nueva carta, esta vez dirigida a todos aquellos políticos que se sitúan a la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda del PSOE. O sea, los políticos de izquierdas de nuestro país, para que también ellos tengan unos tips que les ayuden a triunfar el 29 de noviembre", ha continuado enunciando.

#CaraAlShow



💌 Querides @gabrielrufian, @IreneMontero, @ionebelarra, @OskarMatute, @joseigs_, @ernesturtasun, etc., Marc Giró tiene una carta para vosotres que estáis a la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda del PSOE 💌 pic.twitter.com/cTX8ouBXJ9 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) October 14, 2026

"Bueno, claro, y ahora ya seguro que salta algún caballero recriminándome en pos de la equidistancia, la neutralidad y todas estas mierdas, que no haga también una carta a los partidos que están a la derecha del PP", ha espetado el presentador. "Pero es que eso, caballero, es estar muy, pero que muy a la derecha. Porque si ya el PP está a la derecha de sí mismo, imagínate dónde están los otros. En Mordor", aclaraba entonces con sorna.

Así, ha querido hacer un inciso para aclarar dónde terminar sus aperturas dedicadas a la campaña electoral. "Mira, la verdad es que no voy a hacer una carta abierta a los partidos que están acomodados en el regazo del PP, primero porque eso ya lo hace Nacho Abad cada día y, en segundo lugar porque no quiero que ganen las próximas elecciones. Mira, ya me lo he soltado", ha sentenciado Marc Giró manifestando su absoluto rechazo a las formaciones de derecha.

"Las cartas encima de la mesa. Así de sencillo. Ya me lo he quitado de encima y esto es la escalera por delante. Bueno, así pues, carta abierta a todos los políticos en activo que están a la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda del PSOE", ha aseverado dirigiéndose entonces a los nombres que conforman la fragmentada izquierda española.

"Qué maravilla, queridos Gabriel, Gabi, Irene, Yolanda, Ione, Mónica, Pablo, Ernest, José Ignacio, Arnaldo, Lara, Óscar con K, Rita, Sira, Manuela, Aina, Gerardo, Alberto, Emilio, Antonio, Ana, Ada. A ver si nos entendemos", ha señalado con sorna Marc Giró. "Si los hermanos Gallagher, de Oasis, han sido capaces de volver a subirse a un escenario a pesar de que se odian, seguro que vosotros también encontráis la manera de, como los bomberos, no pisaros la manguera los unos a los otros, ¿verdad?", ha apuntado.

"Y hablando de mangueras, como todo el mundo sabe, las personas de izquierdas follan más que las de derechas. Porque claro, con tanta comuna, tanta acampada y tanto cuerpo sudado en las manifestaciones, al final acabas follando. Las personas de izquierdas, hay que reconocerlo, son más promiscuas y todos vosotros os lo habéis pasado pipa en multitud de asambleas que han acabado irremediablemente, que a mí me lo han contado, en orgía", ha asegurado en un punto de su monólogo.

Pero no ha evitado hacer referencia al actual clima de tensión entre las distintas formaciones y su incapacidad de unirse por una causa común como la cita en las urnas del 29-N. "Y claro, del amor habéis pasado al odio. Es tiempo de olvidar. ¿No habíamos quedado que las personas de izquierdas practican la responsabilidad afectiva y todas esas patrañas woke?", ha espetado. "Pues ha llegado el momento de pasar de las palabras a la acción y de olvidar todo tipo de rencillas personales en pro de la razón de ser de la izquierda. Eso es la defensa del bien común", ha insistido.

"Otro tema. Personalmente, esto ya es personal mío, ¿eh? Creo que los políticos de izquierda varones deberían dar un paso al lado y permitir que sean ellas de una puta vez y de una vez por todas las que cojan las riendas del país, por un motivo fundamental: son más listas que vosotros, infinitamente", ha añadido Marc Giró como propuesta.

"Y además no les va a salir cuando menos te lo esperes un MeToo. Quizá les salga un ático, pero no un MeToo", ha ironizado aprovechando para lanzar un dardo a Isabel Díaz Ayuso. "Más consejos, aprovechando que el tema de la vivienda se ha puesto de moda... Como a los perroflautas ya los tenéis en el bote, yo os recomendaría que ahora no os olvidéis de sus progenitores. Hay que apelar a todas aquellas personas que todavía tienen a sus hijos perroflautas en casa, porque no se han podido los pobres emancipar prometiéndoles vivienda barata ya", ha bromeado el presentador.

"Fíjate qué fácil es, vivienda barata ya. Ya sea para que se marchen sus hijos, ya sea para que se puedan marchar ellos mismos. Más cosas: en campaña, en campaña, si detectas que en un mitin, ¿no?, que en el mitin de turno, hay poco perroflauta, que esto ya los tenéis en el bote, pero mucho pequeño propietario, en lugar de feminismo dirá derechos humanos", ha sugerido Marc Giró.

"En lugar de antirracismo dirá derechos humanos. En lugar de independentismo dirá derechos humanos. En lugar de genocidio dirá derechos humanos. En lugar de expropiación dirá derechos humanos. y luego ya volveremos a afinar", ha continuado explicando antes de lanzar un consejo. "Pero en campaña, camarada, tú tira de derechos humanos y así nadie se va a poner nervioso. Tú disimula, fíjate en mí, con la corbatita y con el trajecito disimulando todo el rato doce años, claro", ha señalado.

"Por cierto, en campaña seguro, seguro que os acusarán unos de haber estado gobernando en coalición y a los otros de ser los de la investidura", ha apuntado con sorna el presentador de La Sexta. "Es posible que también salga el tema de España, que es un tema peliagudo, ¿no? No os enredéis ahí, esta vez no. Si en algún debate os lo echan en cara, España, vosotros contestad simplemente: vivienda barata ya. Me encanta el populismo", ha bromeado antes de despedirse dirigiéndose al líder de Esquerra Republicana: "Posdata, Gabi, llámame, tontorrón".