Manu Sánchez va más lejos y habla en estos gruesos términos contra 'Horizonte' en su monólogo en 'El perro andaluz' de TVE

Manu Sánchez ha arrancado 'El perro andaluz' haciéndose eco de adelanto electoral con un monólogo cargado de dardos a la ultraderecha, haciendo un repaso, desde el humor y la crítica, de las primeras propuestas del Partido Popular en plena carrera electoral, además de mojarse sobre la reciente guerra de audiencias con 'Horizonte' en la parrilla televisiva.

"Yo esta semana he visto cosas que ustedes no creerían. He visto quemar las naves más allá del gobierno de coalición. He visto disolver las Cortes y aprobar decretos en comisiones permanentes más allá de las puertas del Congreso. He visto al típico dictador convocar las típicas elecciones anticipadas. Otra vez", ha comenzado enunciando el rostro de TVE, encabezando una lista de observaciones que más le han llamado la atención del panorama de esta agitada semana.

Manu Sánchez: "He visto decir con tranquilidad que las únicas dos opciones son o la victoria de la derecha o el pucherazo"

Así, Manu Sánchez ha ironizado sobre el adelanto electoral. "He visto a un presidente decir que las anticipa porque todo va bien. Lo he visto y a mí la suerte es que no me afecta pase lo que pase, aunque cambie el gobierno. Porque la suerte mía es que yo en todo este tiempo, gracias a Dios, no me he posicionado. He visto anunciar el apocalipsis, el final absoluto, el fin de la democracia y el mundo según lo conocemos", ha continuado explicando.

🗣️ “Yo esta semana he visto cosas que ustedes no creerían” @_manusanchez_



🔥 Entre tanto ruido político, una causa que no podemos olvidar.

❤️ “Maricarmen vive, su lucha sigue”.#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/8uESRiKCRq — 16 Escalones (@16escalones) October 8, 2026

"He visto a demasiada gente decir que el mundo se termina si no lo gestionan ellos. He visto a todo el mundo diciendo que está contento por dentro, pero sin que se le note por fuera. El PP, que lleva ocho años pidiendo elecciones, por fin las consigue y se mosquea", ha señalado entre risas del público, centrándose entonces en la otra fuerza que podría avanzar en las próximas elecciones.

"Vox, que es el que más sube en las encuestas, ahora coge y se cabrea. El Frente Amplio muy contento porque se une, pero que, Pedro, esto se avisa. El PSOE envalentonado diciendo que esta es la gran ventana de oportunidad y no se encuentra a un socialista que se lo crea", ha señalado Manu Sánchez entre aplausos.

"En este adelanto electoral he visto cosas que ustedes no creerían. He visto a José María Nasa haciendo campaña por la izquierda, anunciando la República si ganaba Pedro Sánchez. Ya era hora. Después de los años que lleva haciendo campaña por la derecha Felipe González", ha continuado enumerando el presentador con sorna. "Pero no ilusionarse, también os lo digo, porque esto al final son las típicas promesas electorales", ha añadido entonces.

Y la Comunidad de Madrid no se ha escapado de su afilado análisis de este jueves. "He visto a Almeida haciendo cosas, aunque dijo que no haría nada. Y he visto a gobiernos no hacer nada, aunque dijeron que harían un montón de cosas", ha denunciado Manu Sánchez. "He visto a Ayuso decir que va a sacar un libro y a Juanma, sin decirlo, el suyo de la moderación no sabe muy bien dónde esconderlo. He visto el título 'Íntimo' en una portada, porque dicen que Ático para Amador en el Twitter ya había salido", ha señalado.

"He visto al Twitter del PP reírse de los gritos de dolor de Óscar Puente y al de Nuevas Generaciones decir que con las lluvias y sol los manifestantes por fin se duchan. Y no pasa nada, aunque lo haya visto yo y un montón de gente", ha denunciado dirigiendo su mirada a las redes de la derecha en plena campaña electoral.

"Lo difícil va a ser cuando lo vea Borja Sémper y le riña y le diga que les queda muy poquito tiempo de mala educación, un mes nada más, que se desahoguen ahora con lo que quieran, que después del 29 de noviembre llegará la educación, el talante y el momento de ser por fin buena gente", ha bromeado sobre la promesa del PP de acabar con el odio con su entrada en el Gobierno.

"He visto lo nunca visto: un presidente llegar e irse sin aprobar unos presupuestos. He visto lo nunca visto y cosas nuevas sin comparación: una huelga general convocada contra la oposición. He visto a ese presidente que decían que se agarraría al sillón agotando hasta el último día de legislatura, que o se agarra muy flojito o se lo mueven con mucha energía, porque lleva ya unas cuantas y no termina entera ninguna", ha continuado explicando el presentador.

Y también ha tenido tiempo de pronunciarse sobre la polémica que ahora rodea al voto por correo. "He visto decir con tranquilidad que las únicas dos opciones son o la victoria de la derecha o el pucherazo, lo que deja a media peña ahora reducida de Ciudadanos a avíos de puchero. El puchero unido jamás será vencido. Frente amplio de tocino salado, hueso de jamón, costilla, garbanzo, pavo, pollo y jarrete"

"Esta semana he visto cosas que ustedes no creerían, cosas que arden y explotan, amenazas que dejan claro que vamos a morir todos. He visto anunciar el apocalipsis, el fraude, el pucherazo, la trampa, el horror, el final, la hecatombe, la muerte de los delfines y la llegada de las siete plagas", ha sentenciado Manu Sánchez entre aplausos.

"El candidato favorito para la presidencia diciendo que algunos trabajadores tienen muy poca vergüenza"

Entonces, ha apuntado de nuevo contra el líder del PP. "Alberto dice que los andaluces no sabemos contar, pero se fía de los carteros. Eso sí, no de los directivos de correos, que como él fue presidente allí, pues yo sabe que a directivo de correos, a directivo de correos, por lo visto llega cualquiera. Correos, qué imperativo más bonito y cómo nos quitarían de problemas", ha señalado con sorna.

"He visto cosas que no creerían: al candidato favorito para la presidencia, según todas las encuestas, diciendo el día que se convocan elecciones que algunos trabajadores tienen muy poca vergüenza, que hay mucho absentismo laboral y lo que no es normal es cogerse las bajas y ponerse malo los lunes y los viernes. Hay que ponerse malo de martes a jueves, como el patrón manda", ha señalado sobre las últimas declaraciones de Feijóo.

En ese sentido, Manu Sánchez no se ha cortado en ironizar. "Hay que ponerse malo los miércoles y, si puede ser, antes de las ocho y a las nueve trabajando. Miren, las bajas son entre semana, como las ofertas de las pizzerías, pegado al fin de semana lo veo yo mucha casualidad. Así que promesa: que te pueda dar de alta si te ve bien el de la mutua"

"Ha llegado a decirse, ha dicho, yo lo digo y si no me queréis votar no me votéis, pero lo pienso, así que lo digo, así soy yo, el mismo día que se convocan elecciones. Lo ha dicho el tío el primer día de precampaña, con dos cojones", ha anunciado el presentador. "La otra vez, recuerden que no fue presidente porque no quiso, pero parece que aquella vez lo decidió después de las elecciones. Esta vez, visto lo visto, parece que lo decidió antes y así se quita de en medio cuatro años de tonterías y de lío", ha añadido con sorna.

Justo después Manu Sánchez ha entrado de la forma menos esperada en la guerra de audiencias del access prime time. "Esta semana yo he visto cosas que ustedes no creerían. He visto como si fueran Vox y PP a 'Horizonte' ganarle a 'El Hormiguero'. Papá superado por el hijo, ¿quién necesita la metadona de las hormigas de peluche teniendo al doctor Cabrera on fire? ¡Es la auténtica droga dura! Bailar, experimento... ¿quién quiere perder tiempo en eso?", ha señalado con incredulidad.

"Cada segundo que se baila en la tele es una oportunidad perdida para estar anunciando el gran final de la civilización tal y como la conocemos, el Armagedón definitivo", ha sentenciado. "El Hormiguero' siempre fue más popular, pero ahora se avecina un horizonte de extremo misterio: negro, negro, oscuro, oscuro. He visto apariciones de hasta luego Mari Carmenes con veneno, maldad e inquina", insistía el presentador, haciendo referencia a las salidas de tono del espacio de Cuatro sobre la anciana fallecida.

"He visto que en 'TelePedro' se le llame cabrón al Presidente"

"La pensión mixta compuesta, dice, sale al Estado mucho más barato, compuesta y mixta, pero en familia, que lo mismo te arruina el abuelo que te manda el Tito Rato", ha añadido en referencia a una de las propuestas más sonadas de Vox. "He visto decir que Pedro es el candidato de Marruecos. ¡Ja! He visto que en 'TelePedro', la televisión del régimen chavista autoritario bolivariano, se le llame cabrón, en directo al presidente. Y sigue contratada ahí la tía", ha señalado haciendo referencia a una escena de 'Malas Leguas'.

"He visto que siguen estorbando el andalucismo en este tablero y que otros soberanismos estorban siempre mucho menos que el nuestro, que el mío. Y espero pronto que este nuestro tenga voz en el Congreso, y que yo lo vea, aunque algunos no lo creerían", ha sentenciado Manu Sánchez entre una oleada de aplausos del público.

"He visto cómo decían que a Maricarmen la han asesinado por sacar beneficio político, que se ha fabricado otro 11M, que está adulterado el voto por correo, que es fraude de ley de nieto, que el pucherazo está preparado", ha recordado, repasando alguno de los titulares más incendiarios de esta última semana.

"Esta semana yo he visto cosas que ustedes no creerían. He visto a una mujer desahuciada con 87 años morir fuera de su casa y a gente riéndose de ella. He visto a sectarios y sectarias atacarla, deshumanizarla y llamarla jeta, sinvergüenza, farsante y villera. Lo que fuera por desacreditarla, invisibilizarla, desactivarla", ha lamentado Manu Sánchez, poniendo el foco en los comentarios que la anciana ha recibido durante sus últimos días de vida antes de fallecer este jueves.

Así, ha vuelto a poner el foco en 'Horizonte' y Telemadrid. "He visto programas de televisión y comunicadores con mucha maldad ridiculizándola, viva y muerta. He visto que aunque parecía que ser mala persona estaba de moda, hay gente buena más allá de la basura de las redes, la tertulia y los intereses. En estos días he visto cosas que ustedes no creerían", ha lamentado el presentador de TVE.

"Los desahucios matan, Maricarmen no debía morir, su lucha sigue"

"He visto a gran parte de España levantarse, luchar, no rendirse, decir que hay esperanza, exigir y reclamar el derecho a la dignidad de un techo, el derecho a la vivienda, la humanización del mercado. He visto a mucha gente agradecida a Maricarmen por ser la chispa que prendió todo y, por supuesto, he visto a gente llorar por su pérdida", ha celebrado Manu Sánchez, lanzando un último mensaje sobre la lucha que continúa viva en las calles contra la especulación.

"Pero los que nos quedamos debemos encargarnos de que este dolor y esta lucha no se pierdan sin fruto en el tiempo, como se pierden las lágrimas en la lluvia. Los desahucios matan. Maricarmen no debía morir. Maricarmen vive. Su lucha sigue. Va por ti, Maricarmen. Palabra de replicante. Y como dice la gran Silvia Pérez Cruz: es indecente, es indecente, gente sin casa, casa sin gente", ha terminado sentenciando entre aplausos.