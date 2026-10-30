Manu Sánchez pide dimisiones en "lo más alto" ante la tragedia ferroviaria de Urda: "La culpa no puede caer sobre la espalda de un trabajador"

Este jueves, 29 de octubre, tenía que haberse emitido una nueva entrega de 'El perro andaluz', el programa presentado por Manu Sánchez en La 1 de TVE. Sin embargo, el trágico accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo) cambió los planes de la televisión pública.

Fue el propio programa el que anunciaba, a través de sus redes sociales, su cancelación este jueves en señal de duelo, respeto y solidaridad con las víctimas de la catástrofe. "En señal de respeto y solidaridad con las víctimas de la trágica catástrofe ferroviaria, comunicamos que este jueves 29 de octubre se cancela 'El perro andaluz'", señalaba el comunicado difundido por el espacio.

Además, trasladaban su pésame a los familiares de las 69 víctimas mortales que, de momento, ha dejado el accidente: "En estos momentos de dolor, queremos trasladar nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas, así como todo nuestro apoyo a las personas afectadas. Nuestros pensamientos están con ellas".

🖤 COMUNICADO | Este jueves 29 de octubre no habrá #ElPerroAndaluzTVE en señal de duelo, respeto y solidaridad con las víctimas de la trágica catástrofe ferroviaria y todas las personas afectadas. pic.twitter.com/sWFntla4ia — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) October 28, 2026

Por su parte, Manu Sánchez utilizaba también su perfil de X para expresar el dolor que siente, como todos los españoles, por esta nueva tragedia en la Alta Velocidad. Un accidente que, al igual que ocurrió con el de Adamuz hace nueve meses, se ha producido en la línea que une Madrid con Sevilla, su querida tierra. "El dolor es cada vez más grande y más desgarrador. Pasan las horas y las horas. Aparece información, intentamos mirar, aprender y entender, pero la rabia y la tragedia son cada vez más profundas. Y Andalucía, otra vez Andalucía", comienza lamentando el cómico sevillano.

Manu Sánchez exige dimisiones tras el accidente ferroviario

Además, Manu Sánchez exige responsabilidad a los políticos: "El fallo humano puede existir, tanto, que el sistema debe estar diseñado para absorberlo y corregirlo. Lo contrario es incomprensible e inadmisible. La culpa no puede caer sobre la espalda de un trabajador, no es justo ni para el trabajador ni para las cientos de vidas que están en sus manos".

"El sistema debe garantizar las veces que haga falta que la seguridad es la única prioridad, decida el humano lo que decida, falle o no el humano. El sistema está por encima. Y ha fallado todo. La tecnología, el sistema de frenado, las señales, el protocolo, la información, el centro de control, las redundancias de seguridad, todo. Y todo ni puede ni debe fallar. Dicen los expertos que es imposible que eso pase, pues ha pasado, y ha destrozado la vida de cientos de familias y a un país entero", continúa Manu Sánchez.

Por todo ello, pide que se den las explicaciones pertinentes, y que se investigue a fondo qué es lo que ha podido pasar para desencadenar una tragedia de esta magnitud: "Otra vez. Ahora toca explicar cómo y por qué. Y la explicación debe ser muy clara y muy consistente. Asumir responsabilidades políticas desde lo más alto es un gesto de humanidad ineludible. Explicaciones claras y asumir responsabilidades políticas. No pueden pasar más días sin dimisiones. Y si no las hay debe haber una explicación muy muy gorda".

En su opinión, las explicaciones de que "'Las cosas fallan" y "las personas fallan" no es suficiente". "Descansen en paz las víctimas y fuerza a sus familias. Agradecer a todas las personas y profesionales que están dejándose la piel por ayudar en momentos tan duros y nos devuelven la esperanza en el ser humano cuando todo es dolor y rabia. Absténganse carroñeros, oportunistas e imbéciles de redes. No es el día. Hoy no. Todo mi apoyo y cariño a las víctimas, sus familias y a los trabajadores y trabajadoras de la red ferroviaria de España", concluye Manu Sánchez su emotivo alegato.