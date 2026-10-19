Manu Sánchez anuncia un gran cambio con el programa de 'El perro andaluz' en La 1 de RTVE esta semana

TVE se ha propuesto descentralizar la producción de sus formatos y apostar por llevar algunos de sus formatos a otras ciudades más allá de sus estudios en Madrid y Barcelona. Uno de los mayores ejemplos lo encontramos en 'El perro andaluz' de Manu Sánchez. El programa se emite cada semana bien en directo o en falso directo desde el Cartuja Center CITE de Sevilla, con el Centro Territorial de Andalucía al frente de su producción junto a 16 escalones, la compañía del propio humorista.

Sin embargo, ahora RTVE y 16 escalones han llegado a un acuerdo para que el espacio de Manu Sánchez haga una gira por algunas ciudades españolas para dar la oportunidad a otras localidades a disfrutar del cómico y su equipo. Y el primer paso se producirá este próximo jueves 22 de octubre pues el formato se realizará desde Bilbao.

Así lo anunció Manu Sánchez el pasado jueves en 'El perro andaluz'. Fue doña Carmen, el personaje que interpreta la actriz Mari Paz Sayago, la encargada de confirmar la noticia con varias conexiones desde Bilbao. "Tengo una idea 'El perro andaluz' tiene que venir aquí a Bilbao", aseguró la colaboradora. "Pero eso será entiendo que mucha parafernalia de permisos, mover todo esto, RTVE tiene que estar de acuerdo", reaccionó el presentador. "Bueno no se preocupe que yo lo arreglo y busco un sitio", añadió ella.

"Pues déjenme que lo cuente. Este programa nacía con la clara intención de descentralizar y de hablar de las periferias y la diversidad y pluralidad de este país. Así que sí, el jueves que viene en riguroso directo 'El perro andaluz' desde Bilbao", añadió Manu Sánchez.

Después, en otra conexión, doña Carmen explicó que la semana que viene 'El perro andaluz' se realizará desde el Teatro de los Campos Eliseos en Bilbao. "El perro andaluz empieza a viajar. Os digo va a ser la primera pero no la única. Estaremos en Canarias también muy, muy prontito", concluyó el cómico y presentador.

Ahora, ante las preguntas y dudas de algunos seguidores, Manu Sánchez no ha dudado en compartir cómo se puede apuntar la gente que quiera acudir de público a la entrega de 'El perro andaluz' de este jueves en Bilbao a través de la web de su productora.