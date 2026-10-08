'Mañaneros 360', sin techo en audiencias, se dispara a máximo de temporada, con un dato histórico para La 1 de RTVE

'Mañaneros 360' no tiene techo en la franja matinal de La 1 de RTVE y este miércoles 7 de octubre se disparó a su segundo mejor dato de la historia con un desorbitado 21% de cuota de pantalla y con casi 700 mil telespectadores de media. Fue líder de manera hegemónica respecto a 'El programa de Ana Rosa' y 'El Tiempo Justo' en Telecinco, que obtuvieron un 12,5% y 9,1% respectivamente, y sobre 'Espejo Público' en Antena 3, que se conformó con un 10,5%.

Con estas abismales distancias entre la oferta de la televisión pública y sus rivales en las privadas, el magacín conducido por Jesús Cintora acusó el claro aumento del consumo de contenidos de corte político tras la convocatoria anticipada de elecciones, que es precisamente donde se ha enfocado el formato en los últimos días, reduciendo la presencia del bloque de sucesos o prácticamente eliminándola en algunas de las emisiones.

¡WOW! #Mañaneros360 firma su 2º MEJOR DATO HISTÓRICO en la mañana de @la1_tve



🗳️ LÍDER con un 21% de share y una media de 696.000 espectadores



🗳️ Más de 2.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/elOi5bwzEo — Dos30' (@Dos30TV) October 8, 2026

Con ese 21%, 'Mañaneros 360' confirma dos cosas. Por un lado, que la salida de Javier Ruiz para poner rumbo a La Séptima no ha provocado, ni de lejos, un efecto negativo (lo hemos comprobado con su tendencia en las últimas semanas) y, por otro, que en los tiempos que corren el público ha dictado su sentencia otorgando a este espacio la condición de referencia informativa.

Como decimos, se trata de la segunda mayor marca en cuota de toda su historia y tan solo tiene por delante el 26,1% que alcanzó el pasado 20 de julio con el post sobre la victoria de España en el Mundial 2026. Entonces, esa cifra estuvo marcada por la excepcionalidad. Ahora, llegar a cosechar ese 21% en circunstancias más 'normales' resulta mucho más meritorio.

Más información Las audiencias se pronuncian y dictan una clara sentencia a la cobertura de RTVE, Cuatro y Atresmedia de la muerte de Maricarmen

Además, para dar idea de lo insólito de esa métrica, las audiencias de este miércoles también se impusieron al 20,3% (639.000 telespectadores) que 'Mañaneros 360' registró el pasado 9 de septiembre; jornada en la que Jesús Cintora recibió en plató a Pedro Sánchez, siendo su primera entrevista en televisión del presente curso televisivo.

Este formidable rendimiento de 'Mañaneros 360' estuvo precedido por otro 'pelotazo' de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, que se apuntó uno de los mejores resultados del año con un enorme 23,3% de share y casi medio millones de fieles. Esa cifra se elevó a un 26,3% si sumamos el 3% que promedió simultáneamente en el Canal 24 horas.