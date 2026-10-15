'Mañaneros 360' de TVE emite una rectificación por un rótulo sobre Ester Muñoz (PP) y pide disculpas públicamente

'Mañaneros 360' ha contestado a la llamada de atención de Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, entonando el 'mea culpa' por una información errónea que se llegó a difundir sobre sus declaraciones en una entrevista, a través de los rótulos del programa de RTVE que conduce Jesús Cintora.

"En esa polémica entrevista de Ester Muñoz hablaba de un Sánchez chulo. Quien le entrevistaba hablaba de ganas de agarrarlo del cuello, incluso al presidente del Gobierno. Lo decía quien lo entrevistaba, no Ester Muñoz, sino quien lo entrevistaba", señaló el presentador del programa matinal de La 1 este miércoles. Una puntualización que sí hizo Cintora en directo, tal y como ha recordado la cuenta de 'Mañaneros' en 'X', reduciéndolo únicamente a un fallo de rotulación.

'Mañaneros 360', obligado a rectificar por el rótulo emitido en 'Mañaneros 360' sobre Ester Muñoz

Y es que, Ester Muñoz no ha dudado en cargar contra un rótulo de 'Mañaneros 360' en el que se citaban sus supuestas intenciones de agredir al presidente del Gobierno. "Ayer en un programa de su cadena se ha escrito un rótulo con un bulo sobre mí, a sabiendas de que era un bulo, diciendo que yo quería agarrar del cuello al presidente del Gobierno. Es decir, la misma cadena que hablaba de bulos sobre bombas lapa hoy lanza un bulo sobre mí", ha llegado a expresar la política dirigiéndose directamente al presentador.

Hola, @EsterMunoz85. Le pedimos disculpas por el error de rotulación de esta mañana y la atribución incorrecta de esa frase. Como se muestra en este vídeo, el presentador del programa ha aclarado la situación en directo hoy mismo. Un saludo https://t.co/RzNnkiPnIL pic.twitter.com/yUXBa6g8ck — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) October 14, 2026

"Por cierto, Jesús Cintora no pidió disculpas. En ese mismo programa un tertuliano ha dicho, sin que nadie le cerrara la boca, que yo tenía que cerrar la boquita", denunció la portavoz del Partido Popular.

"Tiene otras veces que llega chulo y yo te digo una cosa, o sea, poca gente me he encontrado en mi vida más chula que este tío. Yo también creo que Pedro Sánchez ha instalado el miedo dentro de su partido", asegura Muñoz en su conversación. "A mí me costaría mucho no engancharlo del cuello, ¿sabes? Y creo que eso lo ha trasladado. Y yo a ti te veo cabreada", llega a señalar su interlocutor.

"Bueno, yo no odio a nadie, porque sería una victoria de ellos. Yo no odio ni a Pedro Sánchez. A veces siento rabia y frustración, sí", termina explicando la portavoz en el clip repasado este miércoles por 'Mañaneros 360', que echa por tierra el rótulo emitido con anterioridad en el que se podía leer: "Muñoz sobre Sánchez: Me costaría mucho no engancharlo del cuello", atribuyendo la polémica afirmación a Muñoz.

A las palabras de Jesús Cintora se ha sumado el escrito publicado en redes por el propio programa acompañando el vídeo. "Le pedimos disculpas por el error de rotulación de esta mañana y la atribución incorrecta de esa frase. Como se muestra en este vídeo, el presentador del programa ha aclarado la situación en directo hoy mismo. Un saludo", ha escrito el equipo del espacio de TVE en contestación a la queja de Ester Muñoz.