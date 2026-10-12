'Malas Lenguas' se queda fuera de la programación de La 1 de RTVE pero habrá una edición especial en La 2 este lunes

Este lunes 12 de octubre, día de la Hispanidad, y festivo nacional las cadenas de televisión alteran su programación habitual. Aunque por la mañana La 1 si que ha mantenido 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' con diferentes horarios, por la tarde la cadena pública levanta toda su parrilla dejando fuera de emisión tanto 'Directo al grano', 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' como 'Aquí la tierra'.

Sin embargo, La 2 si que ofrecerá parte de su parrilla de tarde habitual. Así, la cadena emitirá 'Saber y ganar' en su horario original y después los documentales. Y a partir de las 17:50 horas, la cadena mantendrá en emisión 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Esther Palomera a gran diferencia de su cancelación en La 1.

Y precisamente, como La 1 no contará con el segundo bloque del programa más centrado en sucesos y temas sociales con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa como presentadores; RTVE ha decidido alargar la emisión del programa producido por Big Bang Media en la tarde de La 2, de modo que excepcionalmente el magacín se ofrecerá del tirón en la segunda cadena entre las 17:50 y las 20:40 horas.

🆕 La actualidad no para y #MalasLenguas tampoco



‼️Hoy programa especial‼️



📲 Nos vemos con Gonzalo Miró y Esther Palomera

🟠 A las 17:45h en La2 pic.twitter.com/v4oGTRLCXu — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) October 12, 2026

Este cambio llega motivado por la supresión de 'Sukha'. El magacín cultural que presentan Pablo G. Batista y Susana Castañón si que descansará este lunes y dejará su hueco a 'Malas Lenguas'. Con ello, TVE apuesta por mantener el directo y la actualidad en La 2 mientras La 1 ofrece cine con la emisión de dos clásicos como 'Sonrisas y lágrimas' y 'Mejor imposible'.

De esta forma, pese a ser festivo nacional, TVE hará un hueco a 'Malas Lenguas' para analizar todo lo acontecido en el desfile de la Fiesta Nacional presidido por los Reyes como los gritos y abucheos contra Pedro Sánchez. Asimismo, el programa también debatirá sobre las últimas informaciones de cara a las elecciones del 29-N tras el anuncio del acuerdo entre ERC y Podemos para que Gabriel Rufián sea el candidato de Esquerra e introduzca a miembros del partido morado en su lista y haga campaña junto a Irene Montero fuera de Cataluña.

Por la noche, La 2 también hará una pequeña alteración en su programación pues en lugar de ofrecer una reposición y una entrega de estreno de 'Cifras y letras', este lunes emitirá dos programas repetidos del concurso de Aitor Albizua sumándose así a la supresión de 'La Revuelta', que será el único programa de access prime time que descanse este lunes.

Así es la programación de La 2 este lunes 12 de octubre: