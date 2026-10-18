'Malas Lenguas' pone el micrófono de RTVE a un grupo de jóvenes e impresiona lo que responden sobre el franquismo

Hace un año, el CIS realizó un informe que alertaba que el 19% de los jóvenes añoraban el franquismo. Y es que en los últimos tiempos se está detectando un auge del fascismo y de las alabanzas al régimen dictatorial de Franco entre los más jóvenes que es muy preocupante. Algo que se pudo comprobar el pasado 12 de octubre cuando un grupo de ultras y neonazis intentaron asaltar la acampada de Sol. Este sábado, 'Malas Lenguas Noche' quiso hacer un experimento y preguntar a jóvenes estudiantes sobre el franquismo.

"Hay un auge de la juventud de la ultraderecha motivado por algo, ¿por qué?", les preguntó Jesús Cintora de primeras a sus tertulianos. "Lo dicen las encuestas. El voto joven, fundamentalmente el masculino, no el femenino, está en manos de Vox. Y es muy curioso que se produzca esa diferenciación, las chicas son más de izquierdas y los chicos jóvenes son más de derechas", aseguró Marisol Hernández.

Por su parte, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, expuso que "ha habido un repunte que sorprende mucho de gente joven con ideas fascistas es algo que se ve en los institutos pero no son una mayoría, lo que pasa es que hacen mucho ruido y han llegado a las redes muy pronto".

Fue después cuando Jesús Cintora dio paso a un reportaje elaborado por el equipo de 'Malas Lenguas Noche' sobre esa exaltación del franquismo entre los más jóvenes. "Es poner un micrófono a algunos jóvenes y ver cómo piensan que con Franco había situaciones que comparadas con los tiempos que estamos viviendo consideran mejores. Vean esto, nuestro compañero Miguel Rabaneda con un micrófono y algunos jóvenes, algunos, no todos. Vean que no tiene desperdicio", comentó el presentador antes de emitir dicho vídeo.

"En el día de la Hispanidad hubo proclamas fascistas e incluso banderas inconstitucionales, preguntamos a estudiantes, ¿sabéis quién era Franco?", empezó relatando el reportero de 'Malas Lenguas Noche'. "Se vivía muy bien con Franco, lo único malo es que era una dictadura", se atrevió a contestar un joven. "¿Destacarías algo del régimen franquista?", insiste el periodista a otro grupo de chavales. "Yo opino que la seguridad y demás", responde uno. "Mis abuelos me contaban que antes se podía dejar la puerta abierta por la noche y no pasaba nada", asevera otro.

"Franco estuvo casi 40 años", recuerda Miguel Rabaneda. "Bueno aquí llevamos ocho años con el mismo presidente también", responde una chica y haciendo gestos de asco al hablar de Pedro Sánchez. "Lo que pasa es que se ha pasado por urnas", le rebate el reportero. "Sí, pero de que manera", trata de defenderse la joven demostrando que se cree todos los bulos de la ultraderecha.

La denuncia de Loreto Ochando sobre la juventud en 'Malas Lenguas Noche'

Después, el reportero de 'Malas Lenguas Noche' les pregunta a los estudiantes qué traerían de la época de Franco a la actualidad. "Es que del gobierno actual no quedaría nada", contesta un chico. "¿El salario mínimo?", repregunta el reportero. "No, el salario mínimo sí hay que tenerlo", responde el joven. "¿Y las pensiones que hay ahora las quitaríais?", insiste Rabaneda. "No, todo fuera", añade otro. "Pues sabes que entonces algún abuelo perdería la pensión", le replica el reportero. "Bueno pensándolo bien...", termina diciendo el chico.

A la vuelta del vídeo, Jesús Cintora no dudó en preguntarle a Loreto Ochando a qué creía que se debe este tipo de respuestas entre los jóvenes. "Se debe a que hemos fracasado totalmente con la juventud. El porcentaje de voto para Vox entre 18 y 24 años es del 30%, lo cual es una auténtica salvajada. Los niños por desgracia no se informan con periódicos, con las radios ni con estos programas, se informan con reels de 40 segundos o un minutos, donde la extrema derecha ha entrado desde hace tiempo a sangre y fuego y tienen una percepción de la realidad que cualquier parecido con ella es pura coincidencia", sentenció la colaboradora.

"Lo del otro día en Sol creo que es un claro ejemplo del fracaso total y absoluto con los jóvenes. Y también me planteo, cómo alguien que tiene un hijo adolescente y que ve que piensa que el franquismo es algo normal no le explica lo que es. Y con las niñas me cabrea especialmente porque habría que explicarlas que durante el franquismo nos querían en casa y con la pata quebrada. Que para poder trabajar te tenía que firmar tu padre o tu marido, que para poder tener una cuenta te tenía que firmar tu padre o tu marido. Y por lo tanto, ¿qué está sucediendo para que los niños a día de hoy crean que un régimen que mató a cientos de miles de personas es algo normal y hayan normalizado un régimen dictatorial? Esto es un fallo de todos y la izquierda tenemos mucha culpa de no haber visto llegar el poder real de las redes sociales en los menores", terminó diciendo la tertuliana.