'Malas Lenguas Noche' cambia definitivamente de cadena en TVE, que se reafirma en una nueva estrategia de emisión que queda así

Durante las dos últimas semanas, RTVE apostó por llevar ‘Malas Lenguas Noche’ del prime time de los sábados en La 2 al de La 1 aprovechando la actualidad por la acampada de Sol y las manifestaciones por la vivienda.

Una estrategia que surtió efecto aprovechándose además del arrastre de los partidos de España en la Nations League. Por eso, había una gran incógnita sobre lo que haría la cadena pública esta semana con el programa que presenta Jesús Cintora y si se mantendría en La 1 o volvería a La 2 como ha sido habitual desde su estreno.

Pues bien, RTVE ya ha tomado una decisión sobre el futuro de ‘Malas Lenguas Noche’ en su programación. Tal y como ya anuncia la cadena pública en sus promociones, el espacio producido por Big Bang Media mantendrá su plan de emisión de las últimas semanas.

Es decir, el formato de actualidad y debate comenzará emitiéndose en La 2 a partir de las 21:30 horas para enfrentarse desde primera hora a ‘La Sexta Xplica’ y a partir de las 22:00 horas dará el salto al prime time de La 1.

Jesús Cintora (@JesusCintora) nos trae la última hora en #MalasLenguasN



📺El sábado, a las 21.30h, en @la2_tve. Y después, a las 22h, en @la1_tve pic.twitter.com/Sga2Oe951z — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 7, 2026

Con ello, todo apunta a que la intención de TVE es aprovechar el gran interés que hay por la actualidad a raíz del desahucio de Maricarmen que ha provocado las acampadas y manifestaciones tanto en la Puerta del Sol de Madrid como en el resto de ciudades, y el adelanto de las elecciones al próximo 29 de noviembre para tratar de seguir afianzando la emisión de ‘Malas Lenguas Noche’ en La 1 y probar a mantenerlo esta semana en su parrilla sin tener el fútbol y a La Roja como telonero.

Este cambio provocará de nuevo que ‘La amiga estupenda’ se mantenga en el prime time de La 2 como ya ocurrió la semana pasada después de que la serie italiana desapareciera por sorpresa de la programación hace dos semanas provocando gran indignación entre sus fans. Así, la ficción basada en las novelas de Elena Ferrante se quedará definitivamente en La 2, de donde nunca tuvo que moverse tras su gran éxito en audiencia en su estreno.

Como decimos, en las últimas semanas, ‘Malas Lenguas Noche’ ha saltado a La 1 con gran éxito de audiencia anotando un 14% de cuota de pantalla y 831.000 espectadores el pasado 26 de septiembre y un 13,6% y 841.000 espectadores el 3 de octubre. Unos datos que permitieron al programa de Jesús Cintora liderar con claridad su franja de emisión y duplicar los datos que venía cosechando el magacín en La 2.

Además con este salto a La 1, ‘Malas Lenguas Noche’ ha conseguido también distanciarse de su principal competidor pues ‘La Sexta Xplica’ se ha conformado en las últimas semanas con un 4,9% y 349.000 espectadores el sábado 26 de septiembre y un 6,8% y 426.000 seguidores el 3 de octubre.

Ahora solo queda esperar a ver cómo funciona este nuevo plan y si ‘Malas Lenguas Noche’ consigue consolidarse definitivamente en La 1 ahora sin el aliciente del arrastre de la Nations League o si en cambio el formato pierde audiencia y lleva a que RTVE vuelva a trasladar el programa a La 2.