'Malas Lenguas Noche' altera su horario en La 1 de TVE, cuya emisión desplaza esta semana en favor de Eurovisión Junior

Tras establecerse definitivamente en el prime time de La 1 de TVE, 'Malas Lenguas Noche' volverá a sufrir una variación en su emisión esta semana. Así, el programa que presenta Jesús Cintora en el prime time de los sábados se verá afectado este próximo 24 de octubre por la retransmisión de Eurovisión Junior 2026.

Y es que el festival regresa este año al horario de máxima audiencia después de que en sus últimas ediciones se haya celebrado en las tardes de los sábados o domingos. Con ello, La 1 alterará su programación regular para poder retransmitir en directo la gran final en la que Lucas Paulano representará a España con su tema "Cuore bello (Te quiero, te quiero)".

La gala de Eurovisión Junior 2026 arrancará a las 21:00 horas y está previsto que se alargue hasta las 23:30 horas con el final de las votaciones y la elección del país ganador. Es por ello por lo que RTVE tendrá que reajustar su parrilla y adelantar la emisión del 'Telediario' justo antes del festival y retrasar notablemente el comienzo de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora.

De hecho, la cadena pública ya anuncia un cambio con respecto a la emisión del programa de actualidad y debate, que será transversal. Así, 'Malas Lenguas Noche' empezará como cada semana en La 2 a las 21:30 horas. Pero en esta ocasión se alargará en dicha cadena hasta las 23:30 horas para poder seguir ofreciendo todo el debate con normalidad y seguir luchando contra 'La Sexta Xplica'.

Justo después, a las 23:30 horas, 'Malas Lenguas Noche' abandonará La 2 y dará el salto a La 1 una vez haya finalizado la cobertura del Festival de Eurovisión Junior para seguir abordando y analizando toda la actualidad política del día y de la semana con sus habituales colaboradores.

Este movimiento provocará también que la parrilla de La 2 se vea trastocada. Así, tras finalizar la tercera temporada de 'La amiga estupenda' la semana pasada, queda en el aire qué ocurrirá con el estreno de la cuarta temporada de la ficción italiana. Y es que por ahora se desconoce si la cadena optará por emitirla en late night o si esperará y le dará descanso esta semana como ya hiciera hace unas semanas cuando 'Malas Lenguas Noche' saltó de La 2 a La 1 y la serie se quedó sin emisión.