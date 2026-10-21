Los invitados de 'Cara al show' hoy en La Sexta, con un político de primer nivel y el regreso a la TV de un histórico rostro de 'Sálvame'

Con la mudanza de 'Cara al show' y Marc Giró a la noche de los miércoles en La Sexta durante esta temporada, 'La Mesa' de Cristina Pardo se ha convertido en uno de sus principales competidores en el prime time pese a pertenecer al mismo grupo. Y ambos espacios han anunciado ya la nueva tanda de invitados con la que contarán esta semana, en una noche clave donde vuelven a competir contra 'El túnel: avanza y gana' en La 1.

La última cita de 'Cara al show' con la audiencia se tradujo en un 4.4% de share y 308.000 espectadores, mientras que 'La Mesa' consiguió un 8.9% de share y 489.000 espectadores en Antena 3. Por otro lado, 'El túnel: acanza y gana' anotó un 9.3% de share y 652.000 espectadores en La 1, mientras que 'La isla de las tentaciones 11' volvió a liderar con un 13.5% de cuota de pantalla y 652.000 espectadores en Telecinco

Óscar Puente, María Patiño y Fito Páez, los invitados de Marc Giró de esta semana en 'Cara al show'

El primero en pasar por el sofá de 'Cara al show' este miércoles será Óscar Puente, que se encontrará con Marc Giró para abordar los temas más candentes de la agenda pública. El ministro de Transportes y Movilidad sostenible pondrá el foco también en las últimas incidencias ferroviarias así como en la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.

Seguidamente, María Patiño visitará por primera vez el espacio de La Sexta protagonizando su primera aparición en televisión tras el fin de 'No somos nadie' en TEN a principios de año, cuando se apartó de las cámaras de forma indefinida. Así, la presentadora compartirá como ha afrontado estos meses, que ella define como "una travesía por el desierto" y en qué ha invertido su tiempo libre.

El último en pasar por el sofá de Marc Giró en 'Cara al show' será Fito Páez, que acude al programa para presentar su último trabajo discográfico, 'Shine'. A su vez, el icono del rock argentino se sincerará sobre las claves del éxito de su último documental además de compartir alguna que otra anécdota sobre su gira de conciertos.

María Patiño, nueva colaboradora

Cabe recordar que tal y como confirmó María Patiño en su entrevista con El País, su entrevista de este miércoles es solo su primera toma de contacto con el espacio de La Sexta. "Marc Giró me va a entrevistar y a partir de ahí habrá algún tipo de colaboración", aseguró la que fue presentadora en su conversación con el citado medio, confirmando su regreso a Atresmedia más de 15 años después del fin de '¿Dónde estás corazón?', el espacio en el que solía colaborar antes de su salto definitivo a Mediaset.