Los 6 invitados que anuncia 'El Hormiguero' para enfrentarse la próxima semana a 'La Revuelta' y 'Horizonte'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 19 al jueves 22de octubre a partir de las 21:50 horas. Con esta nueva tanda de invitados, el espacio de Antena 3 se rearma en su lucha por las audiencias contra 'Horizonte' en Cuatro y 'La Revuelta' en La 1.

Después de una semana en la que el presentador celebró el Día de la Hispanidad junto a Maluma, recibió una vez más a la vieja amiga del programa María del Monte, se reencontró con Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche y se despidió por todo lo alto con la visita de Vicente Vallés, Pablo Motos se prepara para recibir a una nueva tanda de estrellas con las que tratar de mantener su liderazgo en el access prime time.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Pepe Navarro y Florentino Fernández, que acuden al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo documental 'El otro Chiquito'. El martes queda reservado para Lucía Caballero y Leonor Watling, que visitarán a Pablo Motos para desvelar todos los detalles de su nueva película.

El miércoles llega el turno de Susanna Griso, que vuelve una vez más al programa para analizar la actualidad política y la campaña electoral antes de la cita en las urnas del 29 de noviembre. Por último, el periodista deportivo Paco González será el último en pasar por el espacio de Antena 3, haciendo un repaso de su trayectoria.

Lunes 19 - Pepe Navarro y Flo

El lunes, Pepe Navarro y Florentino Fernández regresarán a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo documental 'El otro Chiquito', el cual ya está disponible en Movistar Plus. Ambas figuras televisivas reflexionarán también sobre su trayectoria en la pequeña pantalla y los momentos que han compartido juntos a lo largo de estas décadas.

Martes 20 - Lucía Caballero y Leonor Watling

El martes, Lucía Caballero y Leonor Watling acudirán al espacio de Antena 3 para hablar sobre 'La Maleta', la nueva película que protagonizan y que acaba de llegar a las salas de cine. Se trata de una comedia de acción donde dos jóvenes que acaban de conocerse en un vuelo se meten en un gran lío por una confusión de equipaje.

Miércoles 21 - Susanna Griso

El miércoles, Susanna Griso cambiará el plató de 'Espejo Público' por el de 'El Hormiguero' para analizar junto a Pablo Motos la actualidad política en un momento clave de la campaña electoral, cuando los partidos aún continúan perfilando sus propuestas de cara a la próxima cita en las urnas del 29 de noviembre.

Jueves 22 - Paco González

Y el jueves, Paco González será el encargado de cerrar la semana haciendo un repaso de su dilatada trayectoria en la radio, donde suma casi cuatro décadas. El periodista deportivo hará un repaso de su carrera desde los inicios, comenzando por sus 25 años en Carrusel Depotivo.