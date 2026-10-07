Los 3 últimos fichajes que cierra La Séptima, nueva cadena de la TDT, para el programa de humor de Héctor de Miguel

La cuenta atrás para el inicio de emisiones de La Séptima continúa avanzando y cada semana, el nuevo canal de TDT avanza novedades de cara a su estreno. En este caso, la San Diego Comic-Con de Málaga ha sido el escenario elegido para la presentación oficial de 'La Comedia Nacional', el programa de humor que conducirá Héctor de Miguel (Quequé) y que contará con colaboradores del mundo de la radio, el stand-up y las redes sociales.

El cómico volverá a formar equipo con Ignatius, con quién ya coincidió junto a David Broncano en 'La vida moderna', el programa de humor de la Cadena SER que llegó a recibir el Premio Ondas en 2018. La pareja se reencuentra así años después en este nuevo proyecto televisivo que llega con una declaración de intenciones. "Lo contrario de la risa no es el llanto, sino el miedo. El miedo es lo que quieren que tengamos y juegan a asustarnos", llegó a sentenciar el humorista durante la presentación del programa.

La Séptima ficha a Mariang Maturana, Marina Lobo e Ignatius para 'La Comedia Nacional'

Al equipo de 'La Comedia Nacional', que llegará a La Séptima como el principal formato de humor de la cadena, se suman rostros de redes sociales y radio como Mariang Maturana, presentadora del podcast 'La pija y la quinqui' junto a Carlos Peguer y voz habitual en varios espacios de la Cadena SER. Con una trayectoria en el mundo de la comunicación de tan solo cuatro años, la joven ha entrevistado a artistas de la talla de Rosalía, Aitana, Pedro Almodóvar e incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Próximamente en LA SÉPTIMA: La Comedia Nacional. pic.twitter.com/OvkPJGme1Z — La Séptima TV (@la_septima_tv) October 6, 2026

A la cantera de humorista se une también Marina Lobo, que tras compartir micrófonos con Héctor de Miguel en 'Hora Veintipico' de la SER como coordinadora y guionista, regresa bajo el paraguas del cómico para este nuevo proyecto. Durante la presentación en Málaga, la periodista ha expresado su deseo de que "haya una apuesta por la comedia y por la comedia que pueda comentar la actualidad también" dentro del espacio.

"En un mundo tan absurdo donde parece que todo es el apocalipsis, a veces la realidad se entiende mejor desde lo absurdo que desde la propia realidad objetiva. Es una de las claves que vamos a seguir defendiendo", ha llegado a explicar la nueva colaboradora de La Séptima, coincidiendo con la línea que Ignatius defiende sobre la importancia de este tipo de espacios en un proyecto como este nuevo canal de TDT.