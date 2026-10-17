Los 10 titulares de Belén Esteban en su vuelta a 'De Viernes' con amenazas a Trapote, Juls Janeiro y un órdago a Rosa Benito

Dos semanas después de sentarse en el plató de 'De Viernes' y tras haber protagonizado dos 'Belenezos' que marcaron récords de audiencia en 'De Viernes', Belén Esteban ha sido de nuevo protagonista de la primera hora del programa de este viernes con declaraciones exclusivas en las que ha contestado tanto a Beatriz Trapote como a Juls Janeiro y María José Campanario así como a los ataques de Rosa Benito y Víctor Janeiro en 'Supervivientes All Stars'.

Cabe destacar que a diferencia de su primera entrevista que fue un scoop de numerosas horas de grabación con Santi Acosta y de su visita al plató, en esta ocasión las declaraciones de Belén Esteban han sido a las puertas de su casa y 'De Viernes' ha optado por emitir sus palabras en pequeños bloques temáticos.

La réplica de Belén a Beatriz Trapote

La primera destinataria de las nuevas afirmaciones de Belén Esteban ha sido Beatriz Trapote, que una vez más ha estado en 'De Viernes' para contestar y atacar a la madre de su sobrina. "La vi que lloraba sin lágrimas y sinceramente creo que es que ella no tiene nada que ver en lo que yo he vivido. No quiero decir nada en contra de ella pero ella no sabe ni de la misa la mitad sinceramente", ha recalcado Belén.

"Yo también tengo una madre con 83 años que lo ha pasado muy mal. No solamente lo pasan mal ellos. Ellos no se han preocupado nunca. No todos, alguna parte, la principal el padre, el hombre invisible porque a mí los demás me dan igual. Pero mi hija si que tiene relación con la familia. Sobre todo con su tita y con su abuela", se ha defendido Belén Esteban tras ver cómo Beatriz Trapote se derrumbaba la semana pasada asegurando que ella ha visto sufrir a la familia Janeiro y a su suegra Carmen Bazán.

Belén se defiende de la acusación sobre sus "chivatazos a la prensa"

Algo que aseguró Beatriz Trapote en su entrevista en 'De Viernes' es que Belén Esteban filtraba muchas cosas a la prensa sobre cuándo se producían los encuentros con Jesulín de Ubrique para entregar a su hija. "Yo he trabajado en Europa Press en la calle y yo estaba haciendo guardias en la casa de Belén y nosotros teníamos los chivatazos de cuándo iba a llegar Jesús, donde iba a llegar", soltó la mujer de Víctor Janeiro.

A estas acusaciones, Belén Esteban ha contestado alto y claro. "Yo quiero que pregunten a Camino, a Kiti de Europa Press, a Leticia que trabajaba en Europa Press, me llama mucho la atención que Ángela Portero le pregunté si yo pasaba información el día que estuve y se calló y sin embargo la semana pasada dijo que yo pasaba información. Me gustaría preguntarle a su ex marido si yo he pasado información alguna vez", se ha defendido la colaboradora.

Y si hay algo a lo que Belén Esteban no ha dado crédito es a cuando Beatriz Trapote dice que le gustaría que sus hijos pudieran tener relación con ella como tía suya que es. "¿Qué yo soy tía de sus hijos? Hombre la tía será María José Campanario, me parece un feo a María José. Yo soy tía de mis cuatro sobrinos. ¿Cómo voy a ser yo tía de los hijos de la Trapote?", ha aseverado. Asimismo, a los ataques de Víctor Janeiro en 'Supervivientes' asegurando que nadie de su familia se ha sentado para hablar mal de ella en televisión, Belén Esteban ha sido contundente. "¿No ha hablado ni Víctor Janeiro, ni Remedios Cervantes, ni el padre de la Campanario, ni su hermano, ni Humberto Janeiro?", ha recordado Belén.

Belén Esteban responde EN EXCLUSIVA a Beatriz Trapote: “La vi llorar sin lágrimas”.



Y sobre sus palabras: “¿Que yo soy la tía de sus hijos? será María José Campanario”.



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/rReoGpAJsj pic.twitter.com/f9oSrm9mfs — ¡De Viernes! (@deviernestv) October 16, 2026

La advertencia de Belén a Juls Janeiro y María José Campanario

Por otro lado, al ser preguntada por la llamada que realizó Juls Janeiro a 'De Viernes' la semana pasada para apoyar a su tía Beatriz Trapote, Belén Esteban ha sido clara también con su respuesta. "Me parece que Juls es una chica joven que tiene muchas ganas de salir en los medios. Y yo chocolate con churros no me puedo tomar porque me sube el azúcar a 350", ha opinado la de Paracuellos del Jarama.

"Y solo quiero decir una cosa. Yo me entero de todo. Todo lo que habla María José Campanario y todo lo que habla Julia Janeiro. Entonces.... A mí nadie me puede reprochar algo que yo haya dicho mal de Julia. Nunca, porque nunca lo haría, en mi vida", ha terminado diciendo Belén Esteban al respecto.

"Y mi pregunta es, ¿de los 18 a los 27 años también tengo algo yo que ver? Porque una mujer ya de 27 años sabe lo que hace. Y quiero dejar una cosa clara, mi hija sigue siendo una persona anónima. Quién hable de mi hija va a tener un regalito, una cartita de amor como dicen ellas", ha concluido dejando entrever que tanto ella como su hija podrían interponer alguna demanda.

Belén Esteban responde EN EXCLUSIVA a la intervención telefónica de Juls Janeiro en #DeViernes



👉"Juls es una chica joven y tiene muchas ganas de salir en los medios”.



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/rReoGpBhhR pic.twitter.com/j7aStrbpTN — ¡De Viernes! (@deviernestv) October 16, 2026

El órdago de Belén Esteban a Rosa Benito y Chayo Mohedano

En estas declaraciones exclusivas a 'De Viernes', Belén Esteban también ha contestado a los viles ataques que le ha lanzado Rosa Benito en Honduras asegurando que es "mala persona" y que no quiere saber nada de ella. "Son unos interesados, pero no quiero poner verde a nadie porque están en un reality y yo no voy a jorobar a nadie por estar en un reality", ha empezado diciendo. "Yo estoy muy preocupada por Chayito. ¿Yo qué la he hecho a Rosa? ¿Qué su hija hiciera una exclusiva poniéndome verde y yo se la mandara y ahí entra todo? Hay que tener un poco de cabezita", ha añadido.

Eso sí, no ha dudado en lanzarle un órdago tras escuchar a Rosa Benito decir que no querría encontrarse a Belén por los pasillos de Telecinco. "Me parece que lo tiene un poco complicado porque cuando vuelva me va a encontrar en los pasillos de Telecinco la verdad", ha sentenciado.

El mensaje a Terelu Campos

Y finalmente, Belén Esteban también ha lanzado un último mensaje a Terelu Campos después de que ella dijera que su ex compañera había sido mala persona con ella pero sobre todo con su hija. "Con Terelu si me hubiera gustado hablar. Lo hice cuando acabó la entrevista, le dije que me gustaría comer con ella para aclarar algunas cosas y creo que para hacer daño a Belén Esteban no se tienen que meter con la persona que más quiere porque yo nunca me he metido con los hijos de", ha aseverado.

"A lo mejor en un momento dado he podido criticar a su hija, no digo que no, pero también hay que ver los momentos que su hija no ha estado bien. Que lo he podido hacer, no digo que no, pero no me siento culpable de ello. De lo que si me siento culpable es de que Terelu Campos nunca me haya preguntado por mi madre", ha terminado diciendo.