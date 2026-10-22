Los 10 mayores titulares que ha dejado Pedro Sánchez en su entrevista en 'La Revuelta': de su corte a Broncano a las preguntas clásicas

Pedro Sánchez ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves, 22 de octubre a poco más de un mes de las próximas elecciones generales, aceptando la invitación de David Broncano para convertir el espacio de entrevistas de TVE en un escenario más de su campaña electoral. Así, el presidente del Gobierno se ha encontrado finalmente cara a cara con el humorista tras dos años marcados por las acusaciones que el presentador y su espacio han recibido de ser "un encargo" del Ejecutivo.

"Hoy este programa es 'El jefe infiltrado' casi", ha bromeado Grison justo antes de recibir entre aplausos al líder del PSOE, que no ha dudado en reprender al presentador, con un sonoro corte por un apunte previo. "Luego me dicen a mí que esta televisión es mía", ha comentado con sorna el invitado, haciendo referencia a cómo el humorista ha aclarado antes de presentarlo, con sorna, que es el presidente del Gobierno "por ahora".

Pedro Sánchez promete la continuidad de 'La Revuelta' si gana las elecciones: "Aspiro a renovar cuatro años"

"Menudo recibimiento, David", ha insistido Pedro Sánchez entre risas, extendiéndose en su reprimenda al programa. "Yo tengo una queja formal que hacerte, porque claro, vas diciendo desde el principio de temporada, en última temporada... Yo aspiro a renovar cuatro años", ha sentenciado entre aplausos del público, pronunciándose sobre el futuro de David Broncano y su equipo en la cadena.

🗳️ 🇪🇸 Primera entrevista a uno de los candidatos a la presidencia del Gobierno



Dicen que la entrevista está pactada. Ojalá, eso supondría que Broncano se habría preparado una entrevista por una vez 🙏



→ La invitación al resto de candidatos sigue en pie. @sanchezcastejon pic.twitter.com/dThxEUPpjo — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

Y es que, si bien el programa de entrevista afronta cierta incertidumbre sobre su continuidad ante un posible cambio de Gobierno, parece que Sánchez está dispuesto a conservar el formato en La 1. "Si 'La Revuelta' quiere, pues cuatro años más en televisión. Pero luego dependerá de otros muchos factores", ha propuesto el Ejecutivo. Ha sido entonces cuando el presentador le ha pedido que aclare los rumores sobre su fichaje en TVE.

"Esa gente es que le da igual lo que le diga, porque van a pensar que todo es mentira", ha señalado Pedro Sánchez ante la petición del humorista de contestar a las acusaciones del PP que empañaron la llegada de 'La Revuelta' a TVE. Y el presidente del Gobierno no ha dudado en defender el valioso papel del programa en la cadena pública.

"La televisión pública al final, yo muchas veces digo oye, el servicio público de la televisión pública también es hacer reír con humor inteligente y hacer que la gente se vaya a la cama feliz, optimista. Que eso también hace falta en este país. Y eso lo hacéis vosotros", ha recordado el líder del PSOE sobre la función de Broncano y su equipo, entre aplausos del público.

Poco después, el invitado ha contestado a algunas de sus detractores más sonados de la esfera política. "Lo de Aznar es tremendo", ha comenzado señalando. "No sé qué lecciones da o debe dar, porque realmente él tampoco cuando estuvo los ocho años y sobre todo cómo salió, está para dar lecciones, ¿no?", ha sentenciado Pedro Sánchez, rememorando además que el ex presidente del Gobierno fue el primero en llamarle tras conseguir la moción de censura contra Rajoy en 2018.

"¿Quién es el expresidente que te cae peor y por qué? ¿Es Felipe González?", preguntaba entonces David Broncano sin cortarse. "Yo le digo muchas veces a Felipe: si yo me afilié al partido socialista por ti", ha reconocido el presidente del Gobierno. "A mí me gustó ese Felipe de los años 80, cuando yo era un chaval, probablemente por las cosas que también rememoro y evoco de esa época. Pero ahora mismo, la verdad es que no me siento muy identificado con sus opiniones", ha explicado el invitado.

🤝 La relación con otros presidentes del Gobierno



Si tuviese el móvil de Rajoy le estaría mandando stickers todo el día#LaRevuelta @sanchezcastejon pic.twitter.com/52DUicADGt — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

Y tras recibir un tarro de galletas con forma de perro como regalo por parte de Pedro Sánchez, el conductor de 'La Revuelta' no se ha cortado en bromear sobre regalarle un "nokia de tapa" para evitar hackeos como el de Pegasus. "Sí, me hackearon el móvil. Fue muy curioso porque pregunté a los de sistemas, que es el departamento de Moncloa, los ingenieros de informática, y les dije: ¿qué hacemos con los móviles? Y me dio un truco súper importante", ha asegurado el Ejecutivo.

"Bueno, por cierto que hay mucho de eso de que si me han robado datos y tal. Los únicos de Marruecos, lo que tendrán, si es que me han robado algo, pues son fotos familiares con mi familia", ha aclarado entonces Pedro Sánchez desvelando que el "mejor truco" es apagar el móvil en momentos estratégicos. "A Carlos Mazón no le han hackeado el móvil en la vida", ha bromeado de fondo Grison.

"Me llaman de todo, se acuerdan de mi madre, yo también me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones"

Y cuando David Broncano le ha pedido escoger el tono de la entrevista después de que ambos tomasen asiento, el presidente del Gobierno se ha desmarcado con humor. "Lo que tú consideres, Pedro. Yo a tu disposición... Porque claro, si yo digo algo van a pensar que soy un dictador, ¿no?", ha señalado entre risas. "Ayer lo dijo Milei, ¿no?", ha recordado el presentador, pidiendo a su invitado mojarse sobre el aluvión de ataques que ha recibido por parte del presidente de Argentina durante su reciente visita.

"Además es que es increíble, ¿No? Porque viene un tipo que ha bajado el 40% el salario medio interprofesional a decirle a este país que lo ha subido un 66% en este año", ha denunciado Pedro Sánchez entre aplausos de la audiencia. "Yo, aparte de eso, aparte de esas consideraciones, es verdad que, claro, presidente de gobierno extranjero que viene, independientemente de ideología de uno y otro y tal, que va a un país a insultar muy crudo", ha añadido Broncano.

En ese sentido, el Ejecutivo ha querido dejar a un lado las críticas para ensalzar los logros de su legislatura. "Lo extraordinario es tener un gobierno progresista que no solamente hace políticas diferentes, sino que además demuestra que funcionan", ha subrayado el presidente, pronunciándose también sobre el odio y la violencia verbal que recibe a diario. "En todo caso, si insultan, pues allá ellos. Me llaman de todo, se acuerdan de mi madre, ¿No? Yo también me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones o cuando subo el salario mínimo interprofesional", ha recordado.

🤬 El odio que genera Pedro Sánchez



«Se acuerdan de mi madre, yo también me acuerdo de las suyas...»#LaRevuelta @sanchezcastejon pic.twitter.com/cTYwdX2xxh — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

"Yo ya no me pongo nota", ha aclarado Pedro Sánchez cuando el presentador le ha pedido una calificación a sus dos legislaturas a modo de autocrítica. "Yo creo que cuando uno sale fuera de España, yo creo que es un buen test, un buen termómetro para ver cómo ven a España. O sea, tú te vas a Alemania, te vas a Francia, te vas a Italia, te vas a Bruselas y nosotros estamos concentrando el 85% de la creación de empleo de la zona euro", ha señalado. "Estamos creciendo tres veces más que la zona euro y lo estamos haciendo no por primer año consecutivo, sino que llevamos desde después de la pandemia, desde el año 2021, creciendo a un ritmo muy superior a la zona euro", ha insistido el invitado.

Sobre Ábalos y Koldo: "Crees conocer a la gente y de repente se desvela una cara, algunas veces en determinados colaboradores, que te quedas helado"

Sin embargo, no ha dudado en reflexionar sobre los errores de estos últimos 8 años. "Los casos de corrupción que he sufrido en mi partido con José Luis Ábalos, desde luego, esa ha sido una decepción para mí doble. Sin duda alguna", ha reconocido. "No, de verdad que no. O sea, yo creo que ahí, bueno, pues crees conocer a la gente y de repente se desvela una cara, algunas veces en determinados colaboradores, que te quedas helado, ¿No?", ha lamentado el presidente del Gobierno.

Sobre los casos de corrupción del PSOE #LaRevuelta pic.twitter.com/SukLYSWmuf — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

"Yo cuando llegué al gobierno me pasaba una cosa muy curiosa, ¿no? y es que por la mañana de repente pasaban cosas, decisiones que tomábamos que eran muy buenas, y por la tarde era todo lo contrario. Entonces al final acabas teniendo una experiencia de tejer y destejer, de hacer cosas bien y otras que a lo mejor cometes errores, que te llevan muchas veces a acabar el día en empate, donde tienes una sensación agridulce", ha reconocido Pedro Sánchez.

Sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Sin duda podríamos haberlo gestionado mejor"

Pero su ejercicio de autocrítica no ha acabado ahí. "A ver, errores hemos podido cometer, por ejemplo, en algunos debates parlamentarios, pero yo creo que el gobierno y el país...", ha comenzado explicando antes de que David Broncano le preguntase directamente por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. "En términos objetivos, sin duda alguna podríamos haberlo gestionado mejor, pero en términos objetivos, lo que es la inversión en frontera, tanto en Ceuta como en Melilla, durante estos últimos años hemos invertido millones de euros", ha reconocido.

"Hemos tratado de tener unas relaciones lo más constructivas posibles con el país vecino, en este caso con Marruecos", ha comenzado explicando. "Ten en cuenta que de un lado a otro de la frontera tienes una renta per cápita ocho veces superior... Aparte tú necesitas la cooperación, en este caso de Marruecos, para poder frenar en su parte esa llegada tan masiva. Y yo lo expliqué en el Congreso de los Diputados, por tanto no estoy desvelando nada", ha asegurado Pedro Sánchez reiterando sus palabras.

"Cuando llegó ese día, el 30 y el 31 de julio, tanto ellos como nosotros tuvimos una decisión que tomar, porque con esa avalancha de gente, ¿cómo lo repeles?", ha lamentado. "Al final desgraciadamente murieron 141 personas, muchas de ellos niños y niñas. Pero si hubiéramos hecho algo mucho más agresivo, pues muy probablemente estaríamos hablando de una cifra muy mayor, ¿no? Entonces, en la parte posterior, en el tiempo, no sé, yo alguna vez cuando veo hablar del tema, cuando veo a gente de ahí y demás, puede uno empatizar con mucho tiempo hasta que eso ha empezado a retomar un poco de normalidad", ha apuntado sobre la situación en el territorio.

Pedro Sánchez sobre la situación en Ceuta, Marruecos y la inmigración #LaRevuelta @sanchezcastejon pic.twitter.com/zBlTNPFwsG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

A su vez, ha recordado que no ha pasado tanto tiempo desde la entrada masiva. "Parece que ha sido hace mucho tiempo, pero ha sido hace poco más de dos meses. Ten en cuenta que nosotros en dos meses hemos habilitado casi 1.500 plazas para poder acoger a todas estas personas y en segundo lugar, bueno, desde el 10 de agosto, porque nueve de cada diez salieron en los días posteriores al 30 y el 31 de julio, más de 12.000 migrantes marroquíes han vuelto de manera voluntaria a Marruecos", ha recordado.

"Entonces, bueno, es una situación difícil, compleja, la estamos gestionando bien y yo además siempre digo que la fortaleza del Estado no significa un trato inhumano a los migrantes que llegan a nuestro país", ha insistido el invitado de este jueves, mientras Broncano ha señalando a Vox y la instrumentalización del odio contra los migrantes. "La ultraderecha se utiliza la inmigración a saco para justificar todo lo demás y se tiene ese trato xenófobo en mil sentidos. Pero desde la izquierda, mi sensación es como que hay un... O sea, cuesta entender que también que pueda haber una queja sobre alguna cuestión de inmigración migratoria concreta sin que eso implique xenofobia", ha señalado el presentador.

En ese sentido, ha puesto en valor el trabajo que han estado realizando estos meses en materia de inmigración. "Bueno, yo a lo mejor lo hago sin éxito por lo que estás comentando, pero yo lo trato de hacer. ¿Cuál es el desafío principal que tenemos de la migración en nuestro país y en todas las sociedades? La integración. Es decir, la asimilación por parte de estos migrantes que llegan a nuestro país de nuestras culturas, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de relacionarnos. y eso son políticas de integración", ha recordado.

"Hemos puesto en marcha un plan de 500 millones de euros precisamente para esas políticas de integración. ¿Dónde tenemos la dificultad? Bueno, pues que en un Estado compuesto como el nuestro, donde los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen muchas competencias, esos recursos económicos se los damos a quienes tienen la capacidad y las competencias para hacer estas políticas de integración y no las hacen", ha denunciado Pedro Sánchez.

"Finalmente pues necesitamos lógicamente políticas de integración de esa migración, porque, bueno, esto es un país solidario, es un país acogedor, no olvida su historia ni su memoria. Hemos sido país migrante, pero lógicamente valoramos y mucho lo que representa la forma de ser español", ha terminado señalando sobre la crisis migratoria antes de pronunciarse sobre la situación de la izquierda. "¿Tienes partido de izquierdas favorito?", le preguntaba Broncano entre risas.

Sobre Gabriel Rufián: "Yo sabía que eso no iba a tirar, es un partido de izquierdas pero es independentista"

Y Pedro Sánchez no ha evitado sincerarse sobre sus socios. "A ver, yo creo que durante estos ocho años he demostrado que me puedo entender con casi todos. Hay algunos que es muy difícil, otros que es imposible", ha comentado, cerrando por completo las puertas a un entendimiento con Vox. "Nosotros desde luego no. O sea, otro partido está claro", ha señalado sobre la posible coalición entre el Partido Popular y la ultraderecha. "¿Qué prefieres? ¿Viajar al pasado y pactar con Ciudadanos o al futuro y pactar con Vox?", ha preguntado el humorista con sorna.

"No, pero yo creo que entre medias hay opciones mucho más interesantes... Es que me pones en una tesitura que vamos", ha espetado el presidente del Gobierno. Sin embargo, se ha negado a contestar cuando el conductor de 'La Revuelta' le ha preguntado por quién hubiese propuesto para liderar el Frente Amplio. "Yo ya no me meto en esos jardines, no me meto", ha contestado tajante antes de mojarse sobre Rufián y su recogida de cable. "Tú ya sabes que más sabe el perro por perro que por Sanchez", ha bromeado sobre este asunto.

"Yo sabía que eso no iba a tirar. No iba a volar. Porque al final, mira, Esquerra Republicana, que es un partido con el que nos hemos entendido y hemos sacado muchas cosas adelante, por ejemplo la ley de vivienda. Bueno, pues es un partido independentista. Es un partido de izquierdas, pero es un partido independentista", ha explicado Pedro Sánchez.

"¿Quién elige qué es ideológico o no es ideológico, eso se llama censura"

Poco después, ha reflexionado sobre quienes piden la alternancia de poder, advirtiendo sobre el peligro de incluir a Vox en el juego democrático. "El problema es que cuando metes en la ecuación a Vox, todo cambia. Ya no estamos hablando de alternancia, estamos hablando de involución", ha denunciado. "Hace varios días, no sé si habéis visto, por ejemplo, que en la Junta de Castilla y León han acordado el PP y Vox el censurar aquellas subvenciones a creaciones artísticas, a películas que ellos consideren ideologizadas. Claro, eso abre un campo de que, claro, quién elige y quién decide qué es ideológico o no es ideológico. ¿Ellos? Hombre, eso se llama censura", ha sentenciado.

"Y eso no te lleva a una alternancia, te lleva a una involución. Mira, en el 90 aniversario de la muerte de Lorca, el Ayuntamiento de Valladolid acaban de suspender una obra de Lorca, de teatro. Bueno, ese tipo de cosas, pues yo creo que no corresponden a la España del siglo XXI, desde luego. Yo creo que no debemos permitir que avance el pasado", ha continuado señalando el presidente del Gobierno.

Sobre el futuro de 'La Revuelta' con el PP en el Gobierno: "Si están suspendiendo obras de Lorca, imagínate esto"

Justo entonces, se ha sincerado sobre lo que ocurriría con 'La Revuelta' ante la entrada del Partido Popular o Vox en el Gobierno. "Yo creo que es una pregunta que ellos tienen que responder, yo no. Pero bueno, yo te voy a hacer la reflexión. Si estos están suspendiendo obras de Lorca y dicen que van a recortar subvenciones a aquellas películas que consideren ideologizadas. Imagínate esto....", ha señalado Pedro Sánchez, avivando la incertidumbre en el espacio de TVE por su futuro.

Igual el Perro no es el mejor interlocutor para convencer a Feijóo y que venga al programa, pero tiene que haber alguna forma 🤔#LaRevuelta @sanchezcastejon pic.twitter.com/uHth4SoPKy — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

"Si es que no quieren venir, Pedro, no quieren venir", ha denunciado Broncano refiriéndose a la negativa de Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal a acudir al programa. "A mí me gustaría, igual que vienes tú, la verdad es que yo no voy a decir que necesito, pero me gustaría mucho que viniese Feijóo", ha reconocido el presentador mientras el presidente le interrumpía. "Pero si me pides que yo le llame, te digo que es la peor de las vías", ha señalado entre risas.

Confirma su visita a 'El Hormiguero' y deja en el aire la de Jordi Wild: "Iré a donde haga falta"

A su vez, el presidente del Gobierno ha asegurado que acepta la invitación de Pablo Motos "Yo iré a El Hormiguero y a donde haga falta", ha asegurado, advirtiendo que próximamente responderá también a la petición de Jordi Wild. Ha sido entonces cuando ha rememorado su experiencia en el espacio de Antena3. "El caso es que me llevó al programa y me dice, claro, es que tú vas diciendo que en este programa solamente hay gente de derechas y yo quiero demostrarte que en las tertulias que nosotros hacemos aquí hay gente de izquierdas también", ha comenzado explicando.

"Y entonces me pone a Rubén Amón y a Juan del Val. Claro, y yo digo: ¿Esto es una broma? Muchas veces cuando salen estas manifestaciones que de repente ponen la alcachofa a alguien y dicen 'Yo era votante socialista'. Sí. ¿Era votante socialista? Siempre ha votado al PP y ahora estás en Vox, ¿no?", ha bromeado Pedro Sánchez sobre el sesgo ideológico de la mesa de actualidad de 'El Hormiguero'.

Y el invitado tampoco ha dudado en pronunciarse sobre el problema de la vivienda en España. "La clave no es construir solamente el mayor número de viviendas posible. En estos últimos años se han construido un millón de viviendas. La clave es construir viviendas asequibles. ¿Dónde están construidas? Un millón de viviendas en total. En total. Digo también de mercado libre y de mercado protegido", ha comenzado explicando el presidente.

"Con lo cual no solamente tienes que construir más viviendas sino que tienes que construir una vivienda asequible en precio para los jóvenes y no tan jóvenes. Y en el otro lado está la regulación. Nosotros aprobamos una ley de vivienda que las autonomías se niegan a aplicar, también muchísimos ayuntamientos, y aquellos que quieren las autonomías se lo deniegan. ¿Hay una diferencia grande? Supongo que me vas a decir que el dato que sí", ha resuelto Pedro Sánchez.

Sin embargo, David Broncano no ha dudado en cortar su discurso con un apunte que refleja el hastío generalizado de los jóvenes por la situación de la vivienda.. "Pero la gente tiene una decepción también respecto al Partido Socialista, porque en la práctica, como vale, aunque digan: OK, Pedro, pero en la práctica estamos igual", ha sentenciado el conductor de 'La Revuelta' mientras el Ejecutivo se preparaba para contestar.

Sobre la vivienda y otras crisis: "Mi gobierno no ha rehuído del debate, nos hemos arremangado"

"Yo puedo compartir esa parte de tu análisis, pero también digo que en mi caso y en el de mi gobierno nosotros no hemos rehuido el debate y nosotros nos hemos arremangado", ha comenzado aclarando Pedro Sánchez, aceptando la crítica del humorista. "También aquí hay como una falsa disyuntiva que se está planteando por parte de la derecha a la ultraderecha, porque dicen: no, es que si se interviene, se interviene en detrimento de los pequeños propietarios y en favor de los inquilinos. Y no es cierto. Nosotros siempre hemos propuesto incentivos fiscales para los propietarios y también incentivos para los inquilinos", ha explicado el invitado.

"Tenemos una vida sexual activa y sana"

Sin embargo, a la hora de responder a las preguntas clásicas, Pedro Sánchez ha evitado dar cifras y se ha ceñido a los datos que todo el mundo puede consultar sobre su sueldo. "Bueno, pero eso tiene esa guía, Miguel. Es transparencia", ha asegurado con sorna. "Pedro, te vamos a descubrir en 2032 unos pendientes de oro buenos", le preguntaba entonces el conductor de 'La Revuelta', aprovechando para ahondar en su opinión sobre el escándalo de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Es verdad que independientemente de la parte judicial, cómo evolucione eso, entiendes que a la ciudadanía raro es, o sea, en plan raro es. Pero yo lo explico. Mira, y además te pongo un caso que a mí me ha afectado", ha comenzado explicando. "En la última cumbre de la OTAN, en Turquía, en Ankara, pues Erdogan, el presidente, nos regaló un revólver", ha recordado el Ejecutivo causando cierta sorpresa entre los presentes.

Sin embargo, no ha evitado emitir su juicio sobre el ex presidente socialista. "Bueno, pero al final muchas veces la ha liado. Yo te digo, muchas veces los presidentes del Gobierno no saben cuáles son los obsequios que el anfitrión o el líder que visita el país te da", ha asegurado. "Yo creo que algo te hueles si te visita... si tú abres la caja y brilla mucho... Desde luego yo te puedo decir que en lo que respecta a esta anécdota del pistolón este que nos regaló Erdogan, la verdad es que corrió como la pólvora entre todos los líderes en Turquía, que estábamos ahí de la OTAN", ha terminado señalando.

Y antes de responder a la pregunta del sexo, el invitado ha lanzado un apunte a Broncano. "No solamente se folla, también se hace el amor, ¿eh, David? También se hace el amor", le ha reprendido. "Dame, dame un número, Pedro", le ha pedido el comunicador sin éxito. "Si lo doy un número, vamos, esto se hace viral en redes sociales, pero al instante, ¿no?", ha reflexionado el presidente. "Están los juicios y siguen follando. ¡Están locos!", bromeaba entonces el presentador.

"Oye, yo te digo que tenemos una vida sexual activa y sana", ha puntualizado entonces Pedro Sánchez, sin entrar en más detalles. Sobre lo que si se ha extendido es sobre cómo afecta la oleada de odio al día a día de su relación y su vida en familia. "Bueno, yo creo que es más el signo de los tiempos, ¿no? Yo creo que las redes sociales efectivamente polarizan mucho, contribuyen a la deshumanización del adversario político. Eso es importante. Yo, pues bueno, pues efectivamente soy presidente del Gobierno", ha asegurado.

"Yo se lo digo mucho a mis hijas y a mi familia. No recordad, hijas, soy presidente del Gobierno. No, lo que les digo es: afortunadamente esta responsabilidad, este puesto, no es para toda la vida", ha terminado desvelando sobre cómo afronta las constantes críticas y las distintas muestras de violencia contra su figura.