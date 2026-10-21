Lorenzo Milá (TVE) destapa la oferta que recibió para presentar 'Gran Hermano' en Telecinco: "Me pesó mucho"

Lorenzo Milá se ha sincerado sobre la oferta que recibió para conducir 'Gran Hermano' tras la salida de su hermana durante la tercera edición del formato y el motivo por el que lo rechazó. El periodista ha rememorado la breve ausencia de Mercedes Milá en el reality en el año 2002, explicando la conversación que tuvo con ella mientras decidía si coger su relevo o no y confesando el principal miedo que le frenó a embarcarse en esa aventura.

Corría el año 2002 cuando Mercedes Milá decidió apartarse del popular formato de telerrealidad, que había cosechado dos primeras ediciones con un éxito sin precedentes, ultimando su fichaje en Antena 3 con el programa 'Queremos saber más', una continuación de su mítico 'Queremos saber', que condujo en la cadena una década antes. Fue entonces cuando a su hermano, que se encontraba conduciendo 'La 2 Noticias' en ese entonces, le llegó la oferta de coger el testigo de su hermana en Telecinco.

Lorenzo Milá recuerda la oferta que recibió para presentar 'Gran Hermano' en sustitución de Mercedes Milá: "No me veía"

"Me dijeron:' Mercedes no lo va a hacer el año que viene, pero lo tiene que hacer su hermano", ha recordado Lorenzo Milá durante su paso por el programa 'Control Central' en EN Play. "No me veía. Lo dudé mucho, lo dudé mucho por varios motivos. Al final decidí que no", ha continuado explicando para sorpresa de David Andújar y Ángela Fernández. Ha sido entonces cuando se ha sincerado sobre cómo encajó su hermana la noticia de que podía ser él quien la sustituyese.

Y el periodista ha asegurado que "le dejó libre", incluso dándole luz verde para probar suerte en ese tipo de formatos, que distaba mucho del tipo de televisión que Milá había hecho hasta el momento. "Me dijo, lo puedes hacer, te puedes divertir, porque claro, un formato como ese te tienes que divertir", ha rememorado el comunicador, asegurando que él era "muy seguidor" del reality en ese entonces y conocía todas las dinámicas. "Nos divertía mucho verlo", ha recordado.

Sin embargo, Lorenzo Milá también ha compartido la seria advertencia que Mercedes Milá le trasladó y que acabó inclinando la balanza para cerrar las puertas al formato. "Me dijo, yo creo que tú lo puedes hacer. Pero es un cambio muy gordo. O sea, eso supone quizá abandonar la línea de informativos forever", ha explicado. "Claro. Y eso a mí me pesó mucho", lamentaba el periodista al recordar cómo dio la espalda a probar suerte en este tipo de entretenimiento.

"No lo sé, pero yo... no iba conmigo realmente. O sea, yo me siento cómodo delante de una cámara, esta por ejemplo y tal, pero no va conmigo las risas y el show business. Va poco conmigo", ha terminado aclarando el hermano de Mercedes Milá, que finalmente dejó el camino libre para que Pepe Navarro tomase los mandos de 'Gran Hermano' sin demasiado éxito, pues tras una única temporada al frente con discretos datos de audiencia, Mercedes Milá terminó regresando a finales de ese mismo año, en 2002, para conducir la cuarta edición del reality.