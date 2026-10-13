Loles León destapa el verdadero motivo por el que le despidieron de un programa en TVE: "Tuve una pelea en los pasillos"

Loles León se ha sincerado sobre el acto de reivindicación que le costó un despido hace más de una década en RTVE, cuando fue fulminada de 'Amigas y conocidas' tras mostrar su apoyo a 17 trabajadores despedidos del ente. Durante su reciente visita a 'A la cara', el programa conducido por Frank Blanco y Javier Xardá en Cadena SER, la actriz se ha pronunciado por primera vez sobre la fuerte discusión que vivió en los pasillos de Prado del Rey por su posicionamiento.

Frank Blanco no ha dudado en rescatar un titular de 2025 en el que se ponía el foco en su despido de 'Amigas y conocidas' señalando como principal motivo haber lucido un lazo naranja durante una de las emisiones en señal de apoyo a los trabajadores despedidos por el ente. Y la actriz no ha tenido problema en aclarar los rumores. "Despidieron a 17 personas por la mañana mientras me estaba maquillando", ha recordado con indignación.

"No, no me dejaban salir con el lazo y le dije, o salgo con el lazo o no salgo", ha explicado Loles León recordando su firme protesta ante la dirección del programa. "Pero saliste", apuntaba entonces el presentador de 'A la cara' dando pie a su explicación de las consecuencias que tuvo que enfrentar. "Claro, porque tuve una pelea... allí en los pasillos de Prado del Rey", ha rememorado.

Loles León rememora su fuerte discusión que derivó en su despido de 'Amigas y conocidas': "Dije salgo con el lazo o no salgo"

Así, ha recordado cómo le exigieron cumplir con la emisión bajo las condiciones del ente. "Me dijeron ¡sales, tienes que salir, estás contratada! Y dije, pues salgo con el lazo, si no, no salgo", ha asegurado la invitada en el espacio de la Cadena SER. "Con el director del programa la tuvimos y al final él cedió. Porque me quería, porque le interesaba tenerme a mí", ha señalado la actriz al remontarse al incidente.

A su vez, ha reclamado la autoría del nombre del programa, 'Amigas y conocidas'. "Ese título es mío, lo puse yo porque no sabían qué poner y yo lo puse", ha explicado Loles León, sincerándose también sobre la relación que mantenía con el director con el que terminó enfrentándose para más tarde ser despedida. "Éramos muy amigos, pero ahí ya... No, y seguimos siendo. Yo me he reconciliado con él", ha llegado a explicar.

"Entonces, ¿el lazo naranja fue responsable de ese despido?", preguntaba directamente Frank Blanco a lo que la actriz ha respondido con una rotunda afirmación. "A ver, más que el lazo naranja, fue mi rebeldía responsable de ese despido, porque yo le dije o salgo con el lazo para reivindicar a estos trabajadores que acaban de despedir esta mañana, o no", ha asegurado la intérprete.

En ese sentido, ha recordado experiencias similares con José Luis Moreno, con quién coincidió en 'Aquí no hay quien viva' entre otros proyectos televisivos. "Me pasó lo mismo, despidió a muchísima gente", ha confesado. "A gente que por ejemplo, que habían pedido para ir allí donde rodaban, en Moraleja de Enmedio, una hipoteca para comprar un coche por la mañana porque no tenían, eran todos trabajadores, y acababan de ser padres algunos los despidos", ha recordado Loles León con cierta indignación.

"Yo esto no puedo. Yo no puedo con las injusticias. Y a mí siempre me tendrán allí delante, protestando y gritando", ha sentenciado la invitada reafirmándose en su decisión de salir en pantalla con el lazo naranja aunque ese acto le costase su silla en el programa de TVE. "Y lo haces muy bien", ha destacado Frank Blanco. "Bueno, soy actriz, interpreto bien", señalaba entre risas quitando hierro al asunto.

Cabe recordar que Loles León se encuentra de nuevo "alejada" de la corporación pública tras la cancelación de 'Zero dramas', el magacín nocturno que conducía en La 2 tras el salto de 'Al cielo con ella' a la programación de La 1 que finalmente no renovó por una segunda temporada. La actriz se encuentra ahora vinculada a Atresmedia, concretamente dentro del elenco de colaboradores de 'Cara al show' de Marc Giró en La Sexta.