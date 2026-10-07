Lilit cae expulsada en 'Rueda la Letra', rompiéndose el duelo con Fran, y este es el nuevo concursante que le sustituye

Después de 30 programas y tras haber sido una de las madrinas de 'Rueda la letra' en Telecinco, Lilit Manukyan ha caído eliminada este miércoles tras perder en 'La oportunidad', la prueba de repesca frente a Raúl después de que su rival haya conseguido las seis palabras necesarias para clasificarse.

Raúl Fernández ha llegado a 'Rueda la letra' asegurando que estaba un poco nervioso y que le imponía enfrentarse a toda una institución de los concursos como es Lilit después de haber pasado por 'Pasapalabra', ser una de las cazadoras de 'El cazador' y ser ahora una de las primeras concursantes del programa que conduce Carlos Sobera en Telecinco desde la vuelta de El Rosco a Mediaset.

"Yo siempre he visto por las tardes concursos de este estilo con mis abuelos y de ahí nació la idea de querer concursar y a ver si puedo darles una alegría", ha reconocido Raúl antes de enfrentarse a Lilit Manukyan en 'La oportunidad'. Una prueba que ha estado muy emocionante pues la armenia se ha puesto por delante al principio pero finalmente Raúl ha conseguido darle la vuelta al marcador.

Tras ello, Carlos Sobera no ha dudado en felicitar al nuevo concursante y en dirigir unas palabras a Lilit. "Raúl, enhorabuena no es fácil", ha empezado diciendo. "Lilit, ¿Cómo te puedes marchar y dejarme aquí solo? Quiero que sepas que no va a ser lo mismo sin ti", ha seguido confesando el presentador mientras le ha dado un abrazo a la concursante.

"¿Contenta con tu participación, de haber vuelto con nosotros con 'Rueda la letra' a Mediaset?", le ha preguntado el presentador. "Bueno, podría haberlo hecho un poco mejor", ha reconocido por su parte Lilit Manukyan. Justo después, Carlos Sobera ha recordado que Lilit se marcha con el dinero que ha podido acumular en su bote personal de 9.600 euros tras ganar varios programas.

"Estamos super agradecidos de que hayas estado con nosotros, de que hayas sido nuestra madrina y de todo lo que nos has dado durante todos estos programas. Te vamos a recordar siempre. Y por supuesto, te esperamos, porque en cualquier momento especial vendrás", ha añadido Carlos Sobera dejando la puerta abierta a que la concursante vuelva en un futuro a algún especial de 'Rueda la letra'. "No lo sé", ha respondido ella. "Siempre que quieras. El abrazo es de todo el equipo para ti", ha concluido Sobera.