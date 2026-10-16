'Las hijas de la criada' expande su éxito en Europa: Las cinco cadenas que emitirán la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega

Estos días se ha celebrado en Cannes el MIPCOM 2026, el mayor escaparate audiovisual del mundo, y Atresmedia ha triunfado al vender internacionalmente los derechos de 'Las hijas de la criada', la serie que adapta la novela de Sonsoles Ónega por la que la presentadora ganó el Premio Planeta.

Y es que la ficción protagonizada por Verónica Sánchez, Alain Hernández y Carlota Baró se ha convertido en uno de los grandes éxitos del MIPCOM 2026 tras haber conquistado a Europa. La serie se podrá ver en Portugal (RTP), Irlanda (TG4), Finlandia (YLE), Rumanía (Antena Group) y Croacia (HRT).

La ficción sigue así su exitosa trayectoria tras el gran triunfo que sigue cosechando en España. En su estreno se convirtió en el mejor lanzamiento de atresplayer de los últimos 3 años y en su actual emisión de Antena 3 también triunfa, siendo la serie nacional más vista en Prime Time en septiembre. Además, la prestigiosa THE WIT la seleccionó como una de las producciones más destacadas a nivel internacional, evidenciando así el enorme interés que la ficción ha despertado en todo el mundo desde su estreno.

Otros éxitos de Atresmedia en el MIPCOM: De 'A la deriva' a 'Trazos ocultos' y 'Entre tierras'

Además de 'Las hijas de la criada', Atresmedia Sales también ha presentado con éxito en MIPCOM 2026 otras de sus grandes apuestas de ficción de esta temporada. 'A la deriva', el drama protagonizado por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, que triunfa cada domingo con nuevos episodios en atresplayer, ha despertado un gran interés en operadores de Europa, Oriente Medio y Latinoamérica.

Lo ha hecho junto a 'Ágata y Lola'; procedimental policiaco protagonizado por Eva Martín y Mireia Oriol, 'Trazos ocultos'; thriller emocional protagonizado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, y la segunda temporada de 'Entre tierras', que protagoniza Megan Montaner, y que llegará muy pronto al Prime Time de Antena 3 tras su emisión en atresplayer la pasada primavera, que también han despertado un gran interés en dichos territorios.

Durante los días de MIPCOM 2026 se han conocido los finalistas a los premios PRODU, reconocidos galardones de la industria a nivel internacional, donde Atresmedia y sus producciones han recibido más de 30 nominaciones entre las que destacan numerosas nominaciones de 'Las hijas de la criada', 'Ágata y Lola' y 'Sueños de libertad'.

Precisamente, 'Sueños de libertad' también sigue ampliando sus horizontes tras situarse como la serie más vista de la televisión. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón continuará su emisión en diversos territorios como Latinoamérica y Brasil (HBO Max), Letonia y Lituania (TV3), Rumanía (Happy Channel), Polonia (TVP Play) y Oriente Medio.