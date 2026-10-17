Las entrevistas que Pedro Sánchez prepara en dos programas de RTVE antes de las elecciones del 29 de noviembre

El adelanto electoral al próximo 29 de noviembre ha desatado que todas las cadenas de televisión y muchos de sus programas estén moviendo ficha haciendo propuestas a los candidatos a la presidencia del Gobierno para que den entrevistas y participen en debates electorales. Y Pedro Sánchez ya ha tomado una decisión con respecto a algunas de las ofertas que le han llegado estos días.

Así, en los últimos días hemos sabido que dos de los programas de entretenimiento de TVE han mostrado su interés en contar con los candidatos principales a las elecciones para ser entrevistados. Es el caso tanto de 'La Revuelta' de David Broncano como de 'El perro andaluz' de Manu Sánchez.

De hecho, este jueves, David Broncano confirmó que dos de los cuatro candidatos de las principales fuerzas que se presentan a las elecciones del 29 de noviembre ya han aceptado la propuesta para acudir un día a 'La Revuelta'. "¿Qué dos? Claro, los que suponíamos que iban a querer venir", aseveró dejando entrever que por ahora solo habrían accedido a la propuesta los candidatos de izquierdas.

También Manu Sánchez confirmó esta semana que desde 'El Perro Andaluz' ya se ha hecho una propuesta a los candidatos para que acudan al espacio que emite La 1 en el prime time de los jueves. De hecho, el andaluz ya invitó a Ada Colau para el próximo jueves aprovechando que conectó este jueves con ella para conocer la última hora sobre las negociaciones entre el Frente Amplio y Podemos.

Pues bien. Ahora, El Confidencial Digital ha adelantado que Pedro Sánchez ya ha dado el OK a su equipo de campaña para ser entrevistado tanto por David Broncano como por Manu Sánchez. No obstante, desde el PSOE aclaran que por ahora no hay nada cerrado y que todo dependerá de las fechas ante la apretada agenda que habrá durante la campaña electoral pues son muchos los medios interesados en contar con entrevistas con el presidente del Gobierno así como las diferentes propuestas de debates electorales que han hecho RTVE, Atresmedia y Mediaset.

Lo que si parece evidente es que Pedro Sánchez busca conquistar a otro tipo de público y dejarse ver en otro tipo de formato más alejado de la política. Y ahí es donde entran en escena tanto Broncano como Manu Sánchez. En el caso de 'La Revuelta' hay que tener en cuenta que es uno de los formatos que más siguen los jóvenes, uno de los target que más necesita el PSOE para intentar mantenerse en el gobierno.

Más allá de estos dos programas, el equipo de Pedro Sánchez trabaja para que el presidente del Gobierno pueda acudir al mayor número de programas posible. También la intención del PSOE pasa por participar en todos los debates electorales que se han propuesto desde RTVE, Atresmedia y Mediaset así como desde La Séptima mientras que el PP tan solo accede al cara a cara con Núñez Feijóo en Mediaset y el debate a cuatro en Atresmedia.