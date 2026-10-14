Audiencias

Las audiencias toman partido entre RTVE y Telemadrid en la cobertura del 12 de octubre y el resultado es categórico

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

TVE barrió a Telemadrid en competencia directa durante la cobertura del desfile del 12 de octubre. Comparamos el dato que marcó La 1 solo en la Comunidad de Madrid con el alcanzado por la televisión autonómica

Xabier Fortes en TVE y Víctor Arribas en Telemadrid
Xabier Fortes en TVE y Víctor Arribas en Telemadrid | Montaje El Televisero

Tanto La 1 de RTVE como Telemadrid ofrecieron una programación especial en la mañana de este lunes 12 de octubre con motivo del desfile de las Fuerzas Armadas, el acto principal y central del día de la Fiesta Nacional. Y en El Televisero te contamos cómo marcharon las audiencias en una y otra cadena en estricta competencia.

Un duelo que, esta vez, cobra más relevancia que nunca. Y es que entre ambos canales públicos existe una especial y particular rivalidad por la actual situación política y la efervescente polarización que se ha trasladado al espectador: la división de la sociedad también se ha contagiado al terreno de la televisión.

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El canal autonómico madrileño se ha convertido en un lugar desde el que disparar prácticamente a diario contra TVE, a la que se le acusa de estar al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez bajo el apodo de 'TelePedro'. Unos ataques que han propiciado los partidos políticos de la derecha y ultraderecha, PP y Vox, y que han recalado en un sector de la gente que consume TV.

A la inversa, como contrarréplica, también se han sucedido esos señalamientos, renombrando a Telemadrid como 'TeleAyuso' por el supuesto control que en ella ejerce el ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso y, fundamentalmente, por la irrefutable falta de neutralidad en sus servicios informativos y de pluralidad en sus magacines.

Pues bien, con estos mimbres, la 'batalla' por las audiencias durante la cobertura del desfile y de los actos institucionales que le rodearon estuvo servida. Y dejó un claro ganador. La 1 de RTVE se impuso de una forma categórica a Telemadrid. En otras palabras, el público prefirió el especial informativo de la cadena estatal frente al autonómico.

Como es lógico, para llevar a cabo esta comparativa, en El Televisero hemos tenido acceso al dato exacto que La 1 obtuvo solamente en el mercado (ámbito) madrileño. De esta manera, se ha podido hacer una equiparación rigurosa y precisa con el rendimiento cosechado por la emisora madrileña.

Y los resultados, como decimos, son atronadores: la retransmisión de TVE, con Xabier Fortes al frente, prácticamente dobló a la de Telemadrid, con Víctor Arribas y Laura Gómez, en lucha directa. Aunque este último obtuvo unas muy correctas métricas, el de La 1 le barrió sin reservas.

A continuación, te ofrecemos las inapelables cifras en la franja de coincidencia, que comprende desde las 10:00 hasta las 12:51 horas. Durante este intervalo de tiempo, los números de audiencia fueron los siguientes:

  • La 1 de TVE - 47,1% de share y 362.000 espectadores
  • Telemadrid - 20,7% de share y 159.000 espectadores

*Reiteramos que el dato de La 1 es ÚNICAMENTE en la Comunidad de Madrid.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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