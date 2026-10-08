Las audiencias se pronuncian y dictan una clara sentencia a la cobertura de RTVE, Cuatro y Atresmedia de la muerte de Maricarmen

La 1 de RTVE fue la única cadena de televisión que alteró su programación en la noche de este miércoles para informar sobre la muerte de Maricarmen Abascal -dos semanas después de su dramático desahucio- y sobre la repercusión política y social de la misma. Y es que sobra decir que la octogenaria se ha convertido en todo un símbolo de la lucha por una vivienda digna.

La noticia, comunicada por el Sindicato de Inquilinas, el propulsor de las movilizaciones y acampadas que reclaman soluciones contra la crisis de la vivienda, se conoció poco más tarde de las ocho de la tarde y, sobre la marcha, el principal canal estatal decidió modificar su parrilla levantando 'Aquí la Tierra' y 'La Revuelta'.

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La 1 optó por estirar 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa, en directo cuando su fallecimiento trascendió, y suspender así el programa divulgativo que presenta Jacob Petrus. Además, se adelantó el inicio del 'Telediario 2' con Pepa Bueno a las 20:50 horas para continuar con la cobertura desde los servicios informativos de RTVE.

Un 'Telediario' especial que se determinó alargar para abordar las primeras reacciones ante la pérdida de Maricarmen; tanto en la clase política como en las calles, donde poco tardaron en producirse protestas improvisadas. En consecuencia, 'La Revuelta' de David Broncano quedó cancelada definitivamente, dejando la entrega grabada para otro día.

Y este cambio en favor de la información y el servicio público contó con el respaldo de la audiencia. La versión extendida de 'Malas Lenguas' con Miró e Hinestrosa registró un 11,7% de cuota de pantalla y congregó a un millón de espectadores de media. Por su parte, El 'Telediario 2' firmó un gran 15,2% de share y reunió a más de 1,7 millones, acercándose como pocas veces a 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés, que lideró, como es habitual, con un 18,7% y más de dos millones.

En cuanto al especial informativo, con Pepa Bueno al frente junto a un equipo de analistas en plató, obtuvo un 11% de cuota de pantalla y superó la barrera de los 1,3 millones de seguidores. Esta apuesta, que ocupó la franja de 'La Revuelta', mantuvo las cifras del show que comanda el humorista David Broncano. Por tanto, La 1 acertó con esa ventana de visibilidad a un suceso que ha conmocionado a la buena parte de la sociedad.

El especial de @la1_tve por el fallecimiento de Maricarmen alcanza un 11% de share y una media de 1.318.000 espectadores



🔑 Más de 4.1 millones de espectadores conectaron en algún momento



🔑 Antes, el TD1 con Pepa Bueno registra un 15.2%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Ps6C38FByX — Dos30' (@Dos30TV) October 8, 2026

No obstante, por encima de ese programa informativo extraordinario de TVE con Pepa Bueno se situó 'Horizonte', que también dedicó parte de su emisión en Cuatro a informar y debatir sobre la triste noticia y a dar difusión a las primeras reacciones y consecuencias; principalmente en las calles del centro de Madrid. El formato de Iker Jiménez y Carmen Porter marcó un 12,3% de share y rozó los 1,5 millones de televidentes de media, siendo el segundo mejor resultado histórico.

La nueva entrega de #Horizonte en el access de @cuatro se convierte en la 2ª opción de su franja de emisión con un 12.3% de cuota, 1.468.000 de audiencia media y 3.858.000 espectadores únicos



📺 2º MEJOR DATO HISTÓRICO



📺 LÍDER entre los hombres#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/VHISWLBzXU — Dos30' (@Dos30TV) October 8, 2026

Se impuso al especial de La 1 y fue segunda opción de la franja del access; solo por detrás de 'El Hormiguero' (14,1% y 1,7 millones). Respecto a su particular pugna con La Sexta, su rival directo, las distancias fueron muy grandes, pues, en el mismo tramo horario, 'El Intermedio', que también se enfocó en la noticia de la muerte de Maricarmen, se quedó con la mitad de audiencia al anotar un 6,8% de cuota y 825.000 fieles. Eso sí, fue lo más visto del día en el canal de Atresmedia.

LO + VISTO del día en TV es @El_Intermedio, que alcanza un 6.8% de share y una media de 825.000 espectadores en la noche de @laSextaTV



👔 Más de 2.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/f5J8vBDGPJ — Dos30' (@Dos30TV) October 8, 2026

Mención aparte merece el rendimiento de 'La noche en 24 horas' en el Canal 24 horas de RTVE. El espacio informativo y de análisis conducido por Xabier Fortes se elevó a un 3,6% de share, con un promedio de casi 300 mil telespectadores, con su cobertura sobre Maricarmen. Se trató de un récord de temporada y del programa más visto desde abril.

#LaNoche24H alcanza su programa + visto desde abril al registrar un 3.6% de share y una media de 283.000 espectadores en el Canal 24 Horas



➡️ 800.000 espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/WWqJXOIZiW — Dos30' (@Dos30TV) October 8, 2026

Por último, también hay que destacar la subida que experimentó la nueva entrega de 'La Mesa' de Cristina Pardo, que, como no podía ser de otro modo, también incluyó la tragedia en su escaleta. El programa de Antena 3 alcanzó un 11,1% de cuota media y superó los 600 mil seguidores, tratándose del segundo programa más seguido y competitivo desde que arrancó su andadura. En conclusión, el fallecimiento de Maricarmen tuvo un claro reflejo en las audiencias televisivas de la tarde-noche del miércoles.