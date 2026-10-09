Las audiencias dictan una sorpresiva sentencia a 'La Revuelta' de RTVE tras la decepción general por la entrevista a Shakira

'La Revuelta' contó este jueves con una entrevista a Shakira que ha causado mucha controversia. El público se sintió realmente defraudado tanto por el programa de David Broncano como por la cantante internacional. El resultado final fue un producto realmente cutre, prácticamente inemitible en televisión.

El humorista y su equipo tuvieron que salir del teatro Albéniz para dirigirse a Macondo Park, donde Shakira ha celebrado sus conciertos en Madrid. Sin embargo, lo que podría haber sido una oportunidad para hacer algo diferente y atractivo, acabó convirtiéndose en una sucesión de vídeos más propia de un creador de contenido amateur.

Además, Shakira no cumplió con los horarios y se presentó mucho más tarde de lo acordado. De modo que, ante esta falta de seriedad y compromiso, la entrevista quedó reducida a un espacio de apenas quince minutos netos. Para más inri, la charla entre la colombiana y Broncano fue insustancial y se apreció un tanto incómoda. De ahí que el resultado provocará decepción absoluta entre los espectadores.

De hecho, todas estas contrariedades hicieron que 'La Revuelta' durara bastante menos de lo habitual: empezó a las 22:09 horas (casi media hora más tarde) y finalizó a las 22:46 horas (media hora más pronto). Sin embargo, a pesar de todo, los datos de audiencias respaldaron el programa de La 1 de TVE, prueba de la expectación -no satisfecha- que existía por ver a Shakira.

El formato lideró su franja de emisión con un destacado 14,1% de cuota de pantalla y con 1.744.000 telespectadores de media. En lucha directa, se impuso a todos sus rivales. 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter fue segunda opción (13,7% y 1.695.000) y 'El Hormiguero' se conformó con la tercera plaza (12,9% y 1.594.000). Más lejos se situaron 'Supervivientes All Stars' (7,9% y 974.000) y 'El Intermedio' (7,8% y 963.000).

Con esos más de 1,7 millones de seguidores, 'La Revuelta' firmó la entrega más vista de la temporada. Por su parte, el 14,1% de share le colocó por encima de la media diaria de La 1 de TVE en el total del día, que fue de un 13,2%. Cifra que le permitió coliderar el jueves con Antena 3.

No obstante, hay que puntualizar que en la franja de 'El Hormiguero', de 21:55 a 23:15 horas, fue el espacio de Pablo Motos el que alcanzó la primera posición (por la mínima) con un 13,7% frente al 13,5% de la cadena pública, con la suma de 'Deportes', 'El Tiempo', 'La Revuelta' y 'El perro andaluz'; frente al 12,9% de 'Horizonte' en Cuatro y sobre al 8,3% de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco.

#ElHormiguero DESTACA con la visita de Luis Zahera al firmar un muy buen 13.7% de share y 1.644.000 espectadores en @antena3com



🐜LÍDERES EN MUJERES 15% DE SHARE



🐜FIRMAN 3.991.000 ESPECTADORES ÚNICOS#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/5ygoRmFGOT — Dos30' (@Dos30TV) October 9, 2026

Entretanto, conviene reseñar que, si tenemos en cuenta la franja completa de 'Horizonte', el exitoso formato de Cuatro lideró en la noche del jueves con un promedio del 13,1% de cuota, como resultado del 12,7% (1.527.000) cosechado en access y del 13,8% (997.000) registrado en prime time y late night.

IM-PRESIONANTE la noche de #Horizonte en @cuatro liderando su franja con un 13.1% de cuota promedio



📈 En el access 12.7%, 1.527.000 y 3.409.000 espectadores únicos



📈 Después, de 23:11 a 01 horas es LÍDER con un 13.8% y 997.000#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zWPXQoYFUD — Dos30' (@Dos30TV) October 9, 2026

Por último, mención aparte merece 'El perro andaluz', que este jueves tuvo que adelantar su hora de arranque por la corta duración de 'La Revuelta' antes comentada. Esta emisión más temprana permitió que el programa de Manu Sánchez decreciera ligeramente en cuota (11,9%) pero obtuviera un máximo de temporada en espectadores (1.015.000).