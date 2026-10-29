Las audiencias dictan una sentencia clara a la cobertura de Cuatro, con 'Horizonte' en cabeza, sobre el accidente de trenes

Mediaset alteró la programación de Cuatro este miércoles por el trágico accidente de trenes en Toledo, con una cobertura especial en 'En boca de todos' con Nacho Abad, que centró toda su emisión a informar del suceso; y con ediciones extendidas de 'Todo es mentira' con Risto Mejide y 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter.

Estas tres ofertas diarias, puntas de lanza de la parrilla del canal, se volcaron con la noticia desde los principales puntos de directo y el público respaldó su labor. Cuatro se disparó a un 10,3% de cuota de pantalla en el cómputo global de la jornada, dando un sorpasso histórico a Telecinco, que se quedó en un 8,7%.

La cadena secundaria del grupo Mediaset dejó de serlo este miércoles 28 de octubre y se convirtió en la principal de manera excepcional con un dato regular que no se veía en años y con una distancia muy reseñable sobre su 'hermana mayor' de 1,6 puntos. Si bien, Telecinco no obtuvo el beneplácito de la audiencia a la hora de seguir las informaciones desde el lugar del siniestro.

Y en ese enorme 10,3% de share, que situó a Cuatro como la cadena tercera cadena más vista del día y la segunda en el caso de las privadas, tuvo mucho que ver 'Horizonte', que anotó récord histórico tanto en la versión de access prime time como en el tramo principal que se prolongó hasta altas horas de la noche.

La primera parte, de 21:35 a 23:15 horas, firmó un 15,3% de cuota de pantalla y congregó a más de 1,8 millones de espectadores de media. Fue la oferta líder en dicha franja y superó en hasta 2,7 puntos a la segunda opción, que fue el especial informativo de Antena 3 con Vicente Vallés (11,8% y 1,4 millones). También aventajó al especial de La 1 de TVE con Pepa Bueno (11,1%).

Después, el grueso de la emisión, de 23:15 a 01:00 horas de la madrugada, obtuvo un 16% (máximo en cuota) y superó la barrera del millón de televidentes de media. Se alzó, igualmente, como lo más seguido de la noche en toda la televisión frente a La 1 (11,1% y 5,7%), 'La mesa' de Antena 3 (11,4%), el cine de Telecinco que reemplazó a 'La Isla de las Tentaciones' (6,4% y 7%) y el especial de 'El Objetivo' en La Sexta, que fracasó con un 4,8%.

Después, en el especial #Horizonte de 23:16 hasta la 1 de la madrugada de nuevo es LÍDER con +4.9 puntos que la 2ª opción



➡️ 16% de cuota y 1.013.000 de audiencia media



➡️ LÍDER en todos los sexos y todas las edades#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/1L4sIZKcJ3 — Dos30' (@Dos30TV) October 29, 2026

Por otro lado, al gran día de Cuatro también contribuyeron 'En boca de todos' con Nacho Abad, que registró un 12,3% de share y casi medio millón de seguidores de media, tratándose de su mejor dato histórico en miles; y 'Todo es mentira' con Risto Mejide, que alcanzó su mejor resultado de la temporada con un 9,6% y casi 800 mil fieles a lo largo de casi cinco horas de retransmisión.

En la mañana de @cuatro #EnBocaDeTodos28O firma un 12.3%, 466.000 y 2.093.000 espectadores únicos



🔴 Es su mejor dato histórico de audiencia media#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/OuDEYlVuod — Dos30' (@Dos30TV) October 29, 2026

#TEM28O en @cuatro alarga su duración de 15:23 a 20 horas con un 9.6%, 795.000 y 4.378.000 espectadores únicos



➡️ Es la 3ª opción elegida por la audiencia#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/N3JcEn7s2E — Dos30' (@Dos30TV) October 29, 2026

También hay que poner en valor los rendimientos de las 'Noticias'. La primera edición con Alba Lago alcanzó un 11,3% y 859.000 telespectadores y la segunda, con Diego Losada y Mónica Sanz al frente, se aupó a récord histórico con un 9,4% de cuota de pantalla y casi un millón de seguidores.

Con todo, Cuatro se encumbró como una referencia absoluta de un importante sector de la audiencia televisiva para conocer el minuto a minuto de la segunda catástrofe ferroviaria que ha azotado a nuestro país en apenas diez meses. Todo lo contrario a lo ocurrido con La Sexta, su rival directo, que no alcanzó ningún tipo de relevancia al promediar en el día un 5,8%, casi la mitad menos de share.

Y es que los principales formatos de la jornada no sobresalieron a pesar de ponerse al servicio de la noticia durante toda la programación: 'Al rojo vivo' con Antonio García Ferreras se conformó con un 7%, 'Más vale tarde' con Iñaki López no pasó del 4,3% y el 6,2% y el especial informativo y 'El Objetivo' con Ana Pastor se hundieron con un 4,8% en la noche.