Las audiencias dictan una rotunda sentencia a la cobertura de RTVE del desfile del 12 de octubre, con un récord en 17 años

La 1 de RTVE barrió en la mañana de este lunes 12 de octubre con su informativo especial sobre el desfile militar, el acto central del Día de la Hispanidad. Comandado por Xabier Fortes, la retransmisión volvió a contar con un respaldo masivo de la audiencia, que otorgó un récord en cuota de pantalla desde el año 2009.

La cobertura de la parada militar y de las celebraciones institucionales alrededor, que arrancó a las 10:00 y se extendió más allá de las 12:30 horas, se saldó con un desorbitado 44,2% de cuota de pantalla y con casi 2,1 millones de telespectadores de media. Casi cinco millones de personas conectaron en algún momento con el programa de la cadena pública.

Fue lo más visto del día en toda la televisión y, además, sumó un 3,3% de share en su emisión simultánea en el Canal 24 horas. De modo que la transmisión al completo se elevó a un 47,5% de cuota entre los dos canales. En otras palabras, casi el 50% de la población que encendió el televisor en esa franja horaria sintonizó RTVE.

La retrasmisión oficial del especial #12Octubre Fiesta Nacional arrasa en @La1_tve con un estratosférico 44.2% de share y 2.097.000 espectadores



📺LO MÁS VISTO DEL DÍA EN LA TV



📺 SUMA +3.3% DE SHARE EN EL 24H DE @rtve



📺 4.989.000 espectadores únicos #QueVivaLaTele… pic.twitter.com/G08h47gGHy — Dos30' (@Dos30TV) October 13, 2026

Como apuntábamos al principio, dicho 44,2% de share -solo en La 1 de TVE- implica un máximo para el desfile del 12-O en 17 años (en 2009 registró un 45,8%). Respecto al pasado año (39,3%), hablamos de una sustancial subida de casi cinco puntos porcentuales. También crece en espectadores, añadiendo más de 200 mil sobre los congregados en la edición 2025 (1.869.000).

Dentro de este especial, el momento concreto del desfile marcó un 50,5 % de cuota y 2.722.000 fieles en simulcast. Dominó con una ventaja de 45,9 puntos sobre la segunda opción y logró su mejor share desde 2004 y su mayor resultado en miles desde 2017. Solo en La 1 el minuto de oro se produjo a las 11:51 horas con un 49,6% y casi 2,7 millones.

Además de la retransmisión con Xabier Fortes al frente, el canal estatal redondeó una mañana histórica con el 24,9% de share (372.000 televidentes) que alcanzó 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, siendo igualmente líder absoluto sobre todos los competidores. En simulcast con el Canal 24 horas el magacín matinal agregó un 2,9%. En total, un 27,8%.

Ayer @LaHoraTVE arrasa con un 24.9% de share y 372.000 espectadores de media en @La1_tve



🕐 LÍDER ABSOLUTO



🕐 Suma +2.9% de share en el 24H de @rtve



🕐 1.789.000 espectadores únicos #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/PBTzCxfhc5 — Dos30' (@Dos30TV) October 13, 2026

Líder hegemónico fue también 'Mañaneros 360', que ofreció una edición especial desde el final del desfile hasta el inicio del 'Telediario 1' recogiendo todas las reacciones y abordando los altercados en la Puerta del Sol entre los acampados y grupos de ultraderecha. Con Jesús Cintora al frente, obtuvo un 21,6% de share y reunió a más de 1,4 millones de seguidores de media.

Con estas formidables métricas, el formato de TVE producido en colaboración con La Cometa TV, firmó un doble récord de temporada. Por un lado, la cuota de pantalla más alta en el presente curso y, por otro, el volumen de espectadores más elevado del año. Más de cinco millones de personas pasaron por la emisión.

WOW @MananerosTVE con un formidable 21.6% de share y 1.445.000 espectadores de media en @La1_tve



☕️ LÍDER ABSOLUTO



☕️ PLUSVALÍAS DEL +41.7%



☕️ 5.066.000 ESPECTADORES ÚNICOS#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/6MqQJGsTdo — Dos30' (@Dos30TV) October 13, 2026

En la otra cara de la moneda se situaron Telecinco y Cuatro, que cambiaron de estrategia y decidieron mantener la programación regular pese al festivo; a diferencia de Antena 3 y La Sexta. Algo que resultó verdaderamente fallido. 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa' y 'El Tiempo Justo' se hundieron con un 7,2%, 6,2% y 6,1% de share respectivamente. Por su parte, 'En boca de todos' también pinchó con un 6%.

Con todo, La 1 de RTVE se llevó la jornada del lunes en términos globales con un gran 15,2% de cuota de pantalla frente al 10,7% que promedió Antena 3 y el 7,6% de Telecinco; cadena a la que duplicó. Es más, el canal 'principal' de Mediaset fue superado por Cuatro, que dio el sorpasso una vez más a su 'hermana mayor' con un 7,8%.