Las audiencias dictan una incontestable sentencia a la cobertura de RTVE, Atresmedia y Mediaset sobre el adelanto electoral

Este lunes, las audiencias matinales se vieron claramente estimuladas por la declaración institucional del presidente Pedro Sánchez en la que anunció un adelanto electoral al próximo 29 de noviembre. Todos los magacines colocaron el foco sobre la Moncloa, con una expectación que se notó en los espectadores. En total, la comparecencia registró un 81,3% de cuota de pantalla entre todas las televisiones que la retransmitieron y una media de 1.931.000 seguidores.

Por cadenas, quien se llevó la victoria con una cifra arrolladora fue La 1 de RTVE, donde 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo se elevó a un 26,7% de share durante el intervalo de tiempo en el que el Jefe del Ejecutivo se dirigió a la ciudadanía desde la escalinata exterior del palacio. Se situó casi diez puntos por delante de la segunda opción, que fue Antena 3 con 'Espejo Público' y su 16,9%. Muy de cerca le siguió Telecinco, a través de 'El programa de Ana Rosa', con un 16,4%.

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Respecto a las emisoras secundarias, La Sexta, que cortó 'Aruseros', firmó un 8,4%. En su caso, Cuatro queda fuera de esta ecuación porque no ofreció dicha declaración institucional. A continuación, te mostramos el ranking de mayor a menor seguimiento y competitividad de la intervención de Sánchez para disolver las Cortes y fijar la cita con las urnas:

La 1 de TVE - 26,7% y 635.000

Antena 3 - 16.9% y 401.000

Telecinco - 16,4% y 390.000

La Sexta - 8,4% y 199.000

Este acontecimiento impulsó a 'La hora de La 1' a un desorbitado 23,5% de cuota solo en La 1. Una media de 537.000 telespectadores consumieron el espacio conducido por Intxaurrondo de principio a fin. Hablamos de uno de los datos más alto del año y de la tercera entrega más vista, refrendando así su condición de referente informativo.

LÍDER @LaHoraTVE con su 3º PROGRAMA + VISTO DEL AÑO en la mañana de @la1_tve al firmar un 23.5% de share y una media de 537.000 espectadores



📰 Más de 2 millones de espectadores conectaron en algún momento



📰 Suma un 2.8% de share en el 24Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/WxRS93r2Lc — Dos30' (@Dos30TV) October 6, 2026

A continuación, el avance informativo con Marina Ribel, que se ofreció entre las 10:35 y las 11:00 horas, marcó un 21,2% y 655.000 fieles. Poderoso fue también el resultado que alcanzó 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora, que, pese a una duración menor, lideró sin rival con un 19,8% de share y 759.000 espectadores. Quinta mejor cifra en cuota del año y el segundo mayor registro en miles, solo por detrás del 19 de enero, día de la cobertura sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

#Mañaneros360 en la mañana de @la1_tve LIDERA con un 19.8% de share y una media de 759.000 espectadores



🗳️ QUINTO MEJOR DATO DEL AÑO



🗳️ Más de 2.6 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/klwKOK7a3S — Dos30' (@Dos30TV) October 6, 2026

Por su parte, 'Espejo Público' (13,2% y 419.000) y 'El programa de Ana Rosa' (13,4% y 386.000) mantuvieron un igualado pulso que se resolvió en favor del formato de Susanna Griso en estricta franja de coincidencia, impulsado por el gran 17,3% que cosechó la entrevista con Santiago Abascal, el líder de Vox. Ambos magacines anotaron, eso sí, sus máximos en espectadores de la temporada en un día de alta demanda de contenidos políticos.

Con todo, La 1 de TVE promedió un formidable 20,9% de cuota de pantalla en el cómputo global de la franja matinal ante al 13,4% de Antena 3 y el 11,2% de Telecinco, cuya media quedó mermada por el exiguo 9,9% que registró 'El tiempo justo' de Joaquín Prat. En conclusión, la principal cadena estatal volvió a ser la preferencia informativa de la audiencia frente a las privadas en una jornada -insistimos- muy decisiva para el futuro del país.

No obstante, en el apartado de los informativos, quien se llevó el gato al agua, como es habitual, fue 'Antena 3 Noticias' en sus dos ediciones. La de mediodía con Sandra Golpe se disparó a un 24,5% y 2,3 millones de televidentes y la de la noche, con Vicente Valles al frente, promedió un 18% y 2,1 millones. Fueron lo más visto de la televisión este lunes y, a su vez, lograron récord en miles del presente curso en una jornada informativa clave.

Si bien, la segunda plaza fue para los 'Telediarios' de La 1 de RTVE, que vivieron uno de sus mejores días con el 15,9% (1.508.000 seguidores) de la primera edición y el 14,5% (1.701.000) de la segunda. A gran distancia se colocó, en cambio, 'Informativos Telecinco' (8,4% y 8,2%).

La referencia informativa es @A3Noticias siendo LO + VISTO del día en TV y registrando sus informativos + vistos de la temporada



➡️ A mediodía con Sandra Golpe LIDERA con un 24.5% y una media de 2.326.000 espect.



➡️ Por la noche, con Vallés, LIDERA con un 18% y 2.140.000… pic.twitter.com/AY8diegmJ8 — Dos30' (@Dos30TV) October 6, 2026

Por último, volviendo a la batalla matutina, la pugna entre Cuatro y La Sexta se resolvió sin sorpresas. 'En boca de todos' alcanzó un 10,8% de cuota y se impuso en hasta cuatro puntos a su competidor más directo, 'Al Rojo Vivo' en La Sexta, que amasó un 6,8% y consiguió su emisión más vista desde julio con 289.000 espectadores. Pese a este récord de temporada, el programa de Nacho Abad en Mediaset le aventajó con holgura (413.000).