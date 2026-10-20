Las audiencias dictan una elocuente sentencia al 'Telediario' especial de RTVE y otorgan una cifra de récord en esta temporada

Este lunes, 19 de octubre, quedó enmarcado en la dilatada historia del 'Telediario' de RTVE por la "joya audiovisual" que creó y dirigió Carlos del Amor para conmemorar el 70 aniversario de la corporación pública: 'El Telediario de nuestras vidas'.

El informativo nocturno que conduce Pepa Bueno congregó a nueve caras míticas que pasaron por el 'Telediario' a lo largo de sus siete décadas en antena y que son toda una institución en el ámbito del periodismo y la comunicación.

Junto a la presentadora extremeña aparecieron Carlos Franganillo, Iñaki Gabilondo, Ana Blanco, Pedro Piqueras, Matías Prats, Olga Viza, María Escario, Manuel Campo Vidal y Paco Montesdeoca, el emblemático 'hombre del tiempo' en TVE.

A lo largo de 47 minutos, estos grandes profesionales, iconos de la televisión, regresaron a los estudios de Torrespaña por un día y contaron (más bien rememoraron) las noticias más relevantes -nacionales e internacionales- de estos 70 años de servicio informativo.

Se repasaron hechos ineludibles como la llegada del hombre a la Luna; los años del plomo y el momento de mayor actividad de la banda terrorista ETA hasta su disolución; las guerras que han sacudido el mundo en los últimos decenios; el Golpe de Estado del 23-F; los Juegos Olímpicos de Barcelona 92; el 11-S; el 11-M; los avances sociales o la no lejana pandemia del coronavirus.

En definitiva, el 'Telediario' fue, a su vez, una magistral clase de historia con los acontecimientos más trascendentales de nuestros anales, relatados -otra vez y como ya hicieron en su momento- por los profesionales más legendarios de la pequeña pantalla.

Esta sublime obra audiovisual, con guion y dirección a cargo del siempre aclamado Carlos del Amor (jefe de la sección de Cultura del informativo), desató una ovación unánime en las redes sociales, donde muy poco público no quedó maravillado ante el resultado final de esta original idea.

Y dicho éxito de crítica también se tradujo en excelentes números de audiencia. El 'Telediario' especial fue "como un pepino", como así dijo Beatriz Pérez-Aranda al final de la emisión, recreando en una escena post créditos un momento que ya es historia de la televisión también.

#ElTDdenuestrasvidas | Nunca un Telediario había tenido un privilegio como el de esta noche: reunir a los mejores periodistas y comunicadores del país.



Un informativo que ha ido «como un pepino», que diría —y dice— la gran Beatriz Pérez-Aranda.#70AñosTVE pic.twitter.com/iRmCIjGCpo — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

'El Telediario de nuestras vidas' obtuvo un fabuloso 16,7% de cuota de pantalla y superó la barrera de los dos millones de telespectadores de media (2.068.000). Se trató de uno de los mejores registros del año y de un máximo absoluto de temporada. Con la suma del simulcast con el Canal 24 horas se elevó a un 18,2% y 2.246.000.

Historia de nuestra TV 📺 El especial #ElTDdeNuestrasVidas en la noche de @la1_tve alcanza un fantástico 16.7% de share y una media de 2.068.000 espectadores



➡️ Más de 3.7 millones de espectadores conectaron en algún momento con el informativo#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/j2rmYeKmdp — Dos30' (@Dos30TV) October 20, 2026

Eso sí, por delante se quedaron las 'Noticias 2' de Vicente Vallés en Antena 3, que lideraron con un 19,5% y casi 2,4 millones de seguidores. Fue un récord en espectadores en el presente curso y lo más visto de la jornada en toda la televisión.

LO + VISTO del día en TV es el informativo de Vicente Vallés en la noche de @antena3com



📰 LÍDER con un 19.5% de share y una media de 2.363.000 espectadores



📰 MÁXIMO DE TEMPORADA EN ESPECTADORES



📰 Más de 3.6 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/HYiMK8Tyfa — Dos30' (@Dos30TV) October 20, 2026

No obstante, ese casi 17% impulsó a la franja del 'Telediario 2' a uno de sus mejores días no solo del 2026, sino de los últimos años. Previamente, el breve espacio informativo que precedió al especial y en el que se resumieron las noticias del día se saldó con un 16,3% y 1.982.000 televidentes.

Mención aparte merece también la primera edición del noticiario de TVE. Con Alejandra Herranz al frente, anotó un 16,8% de share y más de 1,6 millones de espectadores en un lunes marcado por los estragos de la DANA Adam en el Mediterráneo.

Imposible pasar por alto también la arrasada, un día más, de los formatos matinales: 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo marcó un 23,5% y 'Mañaneros 360' un 20,3%. Cifras desorbitadas que, junto al gran rendimiento de los 'Telediarios', propiciaron que La 1 de RTVE coliderara el lunes con Antena 3, empatando con un 13,8% en el cómputo global.

La mañana de @la1_tve LIDERA con @LaHoraTVE, que firma su 4º PROGRAMA + VISTO del año al registrar un 23.5% de share y una media de 510.000 espectadores



➡️ Después, #Mañaneros360 LIDERA al registrar un 20.3% de share y una media de 709.000 espect.#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/M4xlRrbJbf — Dos30' (@Dos30TV) October 20, 2026

Volviendo al éxito de 'El Telediario de nuestras vidas', que analizamos en profundidad con un informe de la consultora DOS30', podemos observar que sobresalió especialmente en el target juvenil (13-24 años) con un 18,3% y en el adulto (45-64 años) con un 18,2%.

Respecto a la curva minuto a minuto, pasó de un 14,5% a casi un 18%. El minuto más visto y el de mayor cuota se produjo en el desenlace de esta transmisión especial (21:48) con un 17,9% y más de 2,3 millones de televidentes.

Por mercados, barrió, colocándose ampliamente por encima de la media nacional, en ámbitos como el denominado Resto (23%), la Comunidad de Madrid (21,8%), Castilla y León (21,4%) y Comunidad Valenciana (21%). También destacó en regiones como Navarra (19,1%) y Galicia (17,1%).