Las audiencias dictan una clara sentencia a la entrevista de Rufián y Montero en 'La Revuelta' de RTVE, con el 2º mejor dato histórico

En plena precampaña electoral, 'La Revuelta' volvió a vivir una gran noche en La 1 de TVE con la entrevista a Irene Montero y Gabriel Rufián, que se elevó a su segunda mejor cifra histórica con un 21,7% de cuota de pantalla y más de 2,6 millones de telespectadores de media. Entra directamente en el top 2 de emisiones más competitivas del programa de David Broncano, solo por detrás del 33,9% y los 4,4 millones que alcanzó la visita de Pedro Sánchez el pasado jueves. Eso sí, en miles, se trata de la tercera al colocarse ligeramente por encima la aparición de Rosalía (2.706.000).

El formato de RTVE, que otorgó un excelente dato diario a la principal cadena pública (14,6%), se impuso con creces a todos sus competidores: 'El Hormiguero' se quedó en un 12,3% y 1,5 millones, 'Horizonte' en un 11,6% y más de 1,4 millones, 'First Dates' en un 7,5% y 926.000 y 'El Intermedio' en un 5,4% y 682.000. Fue lo más visto del día en TV.

#LaRevuelta LIDERA en la noche de @la1_tve con un 21.7% de share y una media de 2.654.000 espectadores



⚡️ LO + VISTO del día en TV



⚡️ 3º PROGRAMA + VISTO DE SU HISTORIA



⚡️ Más de 4.8 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/P4GyKxRUT7 — Dos30' (@Dos30TV) October 28, 2026

En estricta franja de coincidencia, de 22:03 a 23:12 horas, 'La Revuelta' obtuvo un 21,4% frente al 12,5% del programa de Pablo Motos, el 11,5% del espacio de Iker Jiménez y Carmen Porter, el 7,4% del dating show de Telecinco y el 4,9% de La Sexta con la suma del dato de El Gran Wyoming y El Taquillazo.

Gracias a un exhaustivo informe elaborado por la consultora Dos30', profundizamos con detalle en el rendimiento de la visita de Irene Montero y Gabriel Rufián al teatro Albéniz de 'La Revuelta'. Por sexos, las métricas cosechadas fueron muy parejas con un 21,8% en mujeres y un 21,6% en hombres.

En cuanto a targets de edad, arrasó fundamentalmente en adultos-jóvenes (25 a 44 años) y en jóvenes (13 a 24 años) con un 33,7% y 32,4% de share respectivamente. También anotó un sobresaliente en adultos (45 a 64 años) con un 22,2%. El target comercial, el más preciado por los anunciantes, escaló a un enorme 28,5%.

Respecto a la curva minuto a minuto, fue claramente ascendente: el primer minuto marcó un 15,6% y el último un 22%. La cuota más alta se registró a las 23:14 horas con un 25,5%. El minuto de mayor seguimiento tuvo lugar a las 22:46 horas con más de 2,9 millones de televidentes (23,7%).

Por último, acerca del funcionamiento por mercados, 'La Revuelta' con Rufián y Montero se vio más en Euskadi y Baleares, los territorios con las cifras de share más elevadas: 31,1% y 29,4% respectivamente. Por encima de la media nacional también se posicionaron Navarra (24,6%), Madrid (24,3%), Cataluña (24,2%), Comunidad Valenciana (24%), Castilla y León (23,9%), Murcia (23,3%) y Aragón (22,5%).