Las audiencias dictan una sentencia clara a la entrevista de Abascal en 'Horizonte' en una noche de récord para 'Cara al Show' en La Sexta

'Horizonte' acogió este miércoles una entrevista a Santiago Abascal en plena precampaña electoral y en una jornada muy marcada por los importantes disturbios que se produjeron durante su mitin en A Coruña. Así, el líder de la extrema derecha intervino por primera vez en el formato de Cuatro que comandan Iker Jiménez y Carmen Porter.

Como decimos, esta aparición del presidente de Vox tuvo lugar el mismo día en el que fue protagonista por los altercados entre la Policía y cientos de manifestantes 'antifascistas' que habían sido convocados por el BNG y el Sindicato de Inquilinas de Galicia para protestar por su presencia en la ciudad. Protestas que se contagiaron también a Avilés (Asturias), donde celebró su segundo acto.

Pues bien, esta entrevista, que fue en dúplex y no en plató, se saldó con un destacado resultado de audiencia. 'Horizonte' registró un 10,9% de cuota de pantalla y más de 1,2 millones de telespectadores en el cómputo global de la emisión, siendo segunda opción sobre todas las cadenas. Sin embargo, dicha charla con Santiago Abascal, ubicada en access prime time, se elevó a un 11,4% de share, con más de 1,4 millones de seguidores congregados.

BRU-TAL #Horizonte en el access de @cuatro subiendo al 10.9%, 1.223.000 y 3.894.000 espectadores únicos



📣 2ª opción sobre todas las cadenas



📣La entrevista a @Santi_ABASCAL es LÍDER con un 11.4% y 1.432.000#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ciqqG0RWmW — Dos30' (@Dos30TV) October 22, 2026

Para tratarse de un perfil político afín al target objetivo del programa de Iker Jiménez y Carmen Porter es un registro sin alardes. En ese sentido, recordemos que la entrevista a Isabel Díaz Ayuso se disparó a un 15,5% y a casi 1,9 millones de televidentes, convirtiéndose en todo un récord histórico para el espacio de Mediaset.

No obstante, conviene puntualizar que la noche de este miércoles 21 de octubre estuvo claramente condicionada por la Champions League. La victoria del Real Madrid frente al Leipzig conquistó a casi 1,2 millones de espectadores, que se tradujeron en un 9,4% de share. Este trozo del pastel salió de la televisión en abierto, pues 'El Hormiguero', por ejemplo, también anotó un dato más flojo de lo habitual (12,8%). Por su parte, 'La Revuelta' se quedó como tercera opción (10,1%), salvando el doble dígito por los pelos.

La victoria del @realmadrid en @ChampionsLeague conquista al 9.4% de cuota y 1.167.0000 de audiencia media



⚽️ 13.5% entre el público masculino



⚽️ La cuota sobre los canales del pago es del 48.2%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/tmqALndRnF — Dos30' (@Dos30TV) October 22, 2026

En conclusión, a pesar del impacto del fútbol, el rendimiento de Santiago Abascal en 'Horizonte' fue satisfactorio; más aún si tenemos en cuenta la escasa promoción que tuvo esta aparición, que fue anunciada apenas unas horas antes de materializarse. Y aunque se sitúa más de cuatro puntos por debajo de la de Ayuso, lo cierto es que el contexto fue distinto también: en su caso fue una conexión telemática y no una participación en el estudio.

'Cara al Show' se eleva a máximo de temporada

Por otro lado, mención aparte mereció la nueva entrega de 'Cara al Show' con Marc Giró, que recibió las visitas de Óscar Puente y María Patiño. Dos entrevistas que aspiraban a atraer al público. Por el momento actual con la precampaña electoral a pleno rendimiento ante el 29-N en el caso del ministro y por ser un retorno a la televisión en el caso de la periodista y colaboradora.

Pues bien, ambos cumplieron con la expectativas y elevaron al programa de La Sexta a su máximo de temporada con un 6,7% de cuota de pantalla y una media de 465.000 televidentes. Cifra que creció a un 7,5% en el target comercial, el más preciado por los anunciantes. Así, 'Cara al Show' pulverizó el récord de curso alcanzado el pasado 30 de septiembre con la visita de Los Javis en mitad del boom con la película 'La bola negra'.

#CaraAlShow, con las visitas de Oscar Puente y Maria Patiño, alcanza un fantástico 6.7% y una media de 465.000 espectadores en @laSextaTV



🛗 MÁXIMO DE TEMPORADA



🛗 Más de 1.7 millones de espectadores únicos



🛗 Crece al 7.5% en Target Comercial#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2oPNREdPwX — Dos30' (@Dos30TV) October 22, 2026

Eso sí, el resultado con el que se saldó esta emisión no fue capaz de igualar o superar el máximo histórico del estreno (8,5%) ni tampoco el promedio cosechado por Gabriel Rufián (8%), el primer político que visitó el show de Giró, en la cuarta entrega de la pasada temporada.